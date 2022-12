Los artistas protestan contra el arte generado por Inteligencia Artificial

En los últimos meses hemos visto una serie de aplicaciones que realizan arte con inteligente artificial. Una de ellas es lensa donde por una módica suma podemos tener varios diseños al instante. Este tipo de tecnología ha hecho que varios artistas empiecen a protestar ante el temor de perder su trabajo.

El sitio web más importante para los artistas quizás sea: ArtStation. En ese lugar se reunen todo tipo de artistas y profesionales, dedicados a diferentes industrias, entre ellos el cómic o los videojuegos. Recientemente el sitio ha admitido a artistas que crean imágenes generadas por Inteligencia Artificial y esto ha ocasionado un malestar entre los usuarios de la plataforma.

La opinión de ArtStation sobre la Inteligencia Artificial

Varios artistas han reunido fondos para intentar luchar contra el aprendizaje que puede tener esta tecnología. Para ello intentan que la inteligencia artificial no pueda utilizar su arte como referencia para lograr sus obras generadas.

ArtStation publicó lo siguiente: ¿Cómo trata ArtStation las cuestiones de los permisos de los artistas y los generadores de arte de Inteligencia Artificial?

Y ellos escriben en su sitio web: «Creemos que los artistas deben ser libres de decidir cómo se usa su arte y, al mismo tiempo, no queremos convertirnos en guardianes de los términos del sitio que sofocan la investigación y comercialización de IA cuando respeta las elecciones de los artistas y la ley de derechos de autor.

Entonces, aquí están nuestros planes actuales:

Planeamos agregar etiquetas que permitan a los artistas elegir si permiten o no explícitamente el uso de su arte para (1) capacitar en investigación de IA no comercial y (2) capacitar en IA comercial. Planeamos actualizar los Términos de servicio del sitio web de ArtStation para prohibir el uso de arte por parte de la IA cuando el artista haya optado por no permitirlo. No planeamos agregar ninguna de estas etiquetas de forma predeterminada, en cuyo caso el uso del arte por parte de IA se regirá únicamente por la ley de derechos de autor en lugar de las restricciones de nuestros Términos de servicio.

Agradecemos los comentarios sobre este tema en rápida evolución».

Reacción de los usuarios de la plataforma de ArtStation

Al ser una tecnología en desarrollo realmente las empresas no estaban preparadas para la reacción de los usuarios. Los artistas temen ser desplazados y que la tecnología termine por robar su arte. Es la forma en que muchas personas se ganan la vida y de pronto son desplazados por una herramientas inteligente que no sólo es más rápida, sino que cobra mucho menos dinero, desplazando por completo a toda una comunidad. ArtStation no tiene ningún tipo de política en contra de este tipo de contenido.

Los diferentes perfiles de artistas protestando en contra de la Inteligencia Artificial.

Opinión sobre el arte de Inteligencia Artificial

Aunque la inteligencia artificial sea una tecnología en apenas crecimiento, es posible que termine por reemplazarnos a todos en diferentes ámbitos. La tecnología es más eficiente que los humanos en muchos aspectos, por ejemplo creo que en algún momento el transporte público será conducido por Inteligencia Artificial y esto desde luego dejará a muchos choferes sin empleo. Pero es que no sólo sucederá en el transporte, sino en todas las profesiones en general: medicina, educación, cocina, etc. Es una especie revolución industrial contemporánea, lo que sucede es que está afectando primero a los diseñadores y artistas.

¿Qué se puede hacer contra esto? Están intentando crear una especie de sindicato que prohiba o que intente apoyar leyes en contra del uso de estas tecnologías. Aquí el problema es saber qué cosa están haciendo de manera ilegal, porque realmente esta tecnología lo que hace es aprender mediante el uso de varias imágenes. Algo que en realidad todos hacemos cuando generamos arte.

En el caso de ArtStation me parece mal que no defienda a su comunidad de artistas. Porque es normal que este tipo de tecnologías avancen fuera de un sitio que en teoría pertenece al gremio de artistas. La tecnología llegó para quedarse y veo muy difícil que logren restringirla o evitar su evolución, para los humanos el futuro parece más similar a la novela de Ernest Cline, «Ready Player One». Un mundo donde el humano tiene un papel muy distinto, quizás más enfocado al entretenimiento.

