Logotipo de la Federación Europea de Balonmano por IDna Group

La Federación Europea de Balonmano fue fundada el 17 de noviembre de 1991 en Berlín Alemania. Conocida por sus siglas en inglés: EHF es la organización paraguas para todas las competiciones Europeas de balonmano.

En la actualidad esta conformada por 50 federaciones miembros y dos federaciones asociadas (Inglaterra y Escocia), su sede esta en Viena, Austria. El presidente de EHF es Michael Wiederer, elegido desde el 17 de noviembre de 2016 y estará en el cargo hasta 2020.

En 2019 la Federación Europea de Balonmano desarrolló una nueva plataforma de marca. La identidad fue realizada por la agencia danesa IDna Group. La agencia con sede en Copenhagen desarrolló un nuevo sistema de diseño flexible, consistente y efectivo. Que cambia la marca paraguas y las diferentes competiciones.

Federación Europea de Balonmano: Rejuvenecer la identidad

La nueva identidad se creó a partir de un estudio realizado a todas las partes interesadas. Esto involucró a todos los aficionados y jugadores, incluyendo organizaciones y asociados.

Las personas unidas por la pasión que despierta el balonmano. Se tomó como marco de referencia a la plataforma de marca estratégica recientemente desarrollada.

Tomando la plataforma como punto de partida, se desarrolló el plan estratégico de marca, gracias a IDna Group. Se seleccionaron una serie de valores para representar el nuevo sistema de marca entre ellos: «respeto, intensidad, igualdad, dinámica y la batalla en sí».

El nuevo sistema de marca abarca la federación europea y los distintos torneos, federaciones nacionales, etc.

Una marca individual que coexiste con las submarcas

Al igual que hemos visto con otras federaciones deportivas, como por ejemplo la MLS en Estados Unidos. Se busca hacer valer todos los activos de una marca, desde sus competiciones, hasta los equipos.

«En la fase de diseño estratégico, IDna Group también exploró cómo el lenguaje visual vive y evoluciona en torno a marcas deportivas, marcas de entretenimiento, así como en diferentes asociaciones y federaciones.

A lo largo de todo el proceso, analizaron los factores cambiantes del mercado, como la individualización, la sensibilidad digital, el envejecimiento de la población (en este sentido, la audiencia) y la disminución en la contratación de jóvenes para el deporte. Particularmente el primero y el último fueron de especial interés para el Grupo IDna, ya que representan un riesgo para la salud especialmente para las generaciones más jóvenes.

Los estudios muestran que la tendencia a la individualización puede provocar soledad y problemas de salud mental, mientras que la mayoría de los países también están luchando con un grupo inactivo de jóvenes. Una tendencia que BBC News llamó una «epidemia global» de inactividad infantil.»

Detalles del logotipo a un solo color y sobre fondo azul.

Balones en movimiento con el nuevo logotipo.

Federación Europea de Balonmano Individualización vs trabajo en equipo

El trabajo de la agencia IDna Group fue encontrar el balance entre: «individualización vs equipo, federación deportiva vs marca de entretenimiento, analógico vs digital y reclutamiento vs retención, al desarrollar el nuevo sistema de diseño para EHF».

En el nuevo sistema de diseño vemos una identidad muy enérgica, que intenta «instruir, inspirar y liderar», para lograr una coherencia, en todos los puntos de contacto relevantes en todas las submarcas de EHF.

Logotipos secundarios y submarcas.

Un lenguaje común que une los torneos

Se utilizó un elemento esencial para dar coherencia y unión a todas las identidades. IDna Group se refiere al: «pentágono del balonmano que une todas las identidades en los torneos y la identidad corporativa para la federación misma, al tiempo que garantiza suficiente ancho de banda en el trabajo de identidad para proporcionar suficiente flexibilidad para comunicarse con todo, desde el Jugadores jóvenes a los grupos de interés corporativos».

Esto ayuda a fortalecer a los torneos individuales, con identidades flexibles y coherentes, pero al mismo tiempo con personalidad propia para unificar todas las partes.

Posters y gráficos utilizados por la identidad.

EHF: Champions League

El logotipo anterior presentaba dos rectángulos, dentro de ellos una estrella formada por varios colores, se diferenciaban las categorías femenil y masculino con amarillo y rojo. En el nuevo diseño se simplifican los elementos, dejando la estrella libre, junto a las siglas EHF y el nombre de la competición Champions League.

Detalles del logotipo de EHF Champions League.

«Liga de Campeones EHF: La Liga de Campeones es la etapa definitiva, aunque es una etapa controlado. Un torneo que muchos jugadores solo pueden jugar una vez y aún más jugadores nunca alcanzarán ese objetivo. Todo está en juego, y es un momento extraordinario tanto para los jugadores como para la audiencia, IDna Group ha capturado parte de esta magia y el foco de atención en los colores dorados y por la estrella dorada. Cada segundo cuenta.»

Página del proyecto.

Posters y gráficos utilizados por la identidad.

EHF: European League

Anteriormente se utilizaba un logotipo que separaba las divisiones por color, azul para hombres, amarillo para mujeres. Además el diseño era una especie de tres medias lunas que seguían la trayectoria del círculo de EHF. En el nuevo logotipo vemos como se ha simplificado el diseño al agregar un isotipo que recuerda el decorado de un balón. Y la tipografía de la marca paraguas junto al nombre European League.

Detalles del logotipo de la European League.

«Liga Europea EHF: Como la Liga de Campeones es la «arena», la Liga Europea es la «pelea callejera» y el «campo de batalla». Por lo tanto, IDna Group ha creado una identidad para la Liga Europea, que es un poco más salvaje y tosca, en comparación con las otras identidades de la EHF. El nuevo logo es una versión abstracta de la letra «E», que gira alrededor de los lados de un pentágono. El pentágono, que se deriva de la forma del pentágono del balonmano, es uno de los elementos de diseño que unen el sistema general de la marca EHF.»

Página del proyecto.

Tipografía y gráficos de la identidad.

EHF: Beach handball

El logotipo anterior de la categoría de playa de balonmano masculina y femenina. Era un diseño poco profesional con elementos del pasado como gradientes, bordes innecesarios, y se trataba de dar coherencia con la EHF al colocar el círculo al lado del sol. Esto perdía bastante fuerza en escalas reducidas. El nuevo logotipo recuerda la trayectoria de un balón y una especie de fusión con el sol, utilizando la misma tipografía que la marca paraguas y las siglas de la identidad.

Detalles del logotipo de EHF balonmano de playa.

«EHF Beach Handball: al hacer referencia al sol y la arena, la nueva identidad de marca de EHF Beach Handball captura tanto la intensidad del juego como las vibraciones frescas y frescas de la playa.»

Página del proyecto.

Tipografía y gráficos de la identidad.

Análisis de la identidad de la Federación Europea de Balonmano

El logotipo anterior utilizaba un círculo y dentro del mismo las siglas EHF y un elemento geométrico para resaltar las letras. La marca denominativa mostraba el nombre completo de la federación en una tipografía sans serif en mayúscula, haciendo un poco más grande la primera letra de cada palabra.

La nueva identidad intenta unificar las diferentes competiciones, para que se sientan coherentes entre ellas. Aunque todas tienen su propia personalidad ahora se sienten mucho más balanceadas. El nuevo logotipo elimina el círculo, y agrega unos pequeños slab serif a las letras. Además la tipografía sans serif es más condensada y se coloca justo debajo del isotipo para crear diferentes submarcas como: «Academia, mercadeo, conferencia, etc».

También se mejoran los logotipos de las submarcas como la Liga de campeones, la liga europea y la división de balonmano de playa. Anteriormente estos logotipos estaban encerrados, pero ahora se simplifican utilizando sólo los isotipos interiores, vemos imágenes que nos hacen recordar los diseños de un balón del deporte.

Los posters también se sienten más dinámicos y atractivos. Utilizando 3 colores (Dependiendo de la competición varían pero siempre conservan el azul marino) y tipografías sans serif condensadas que cortan la monotonía al agregar una tipografía Handwriting, que da la sensación de estar pintada con una brocha.

En general se siente una marca mucho más coherente y equilibrada, que dará paso a una evolución más lógica.

