La tipografía de Avatar 2 continua siendo polémica aunque ya no es Papyrus

Estamos cerca del estreno la película de Avatar 2. La secuela de la famosa obra de James Cameron, lo primero que se hizo fue corregir la tipografía del logotipo. Anteriormente se había utilizado la fuente genérica Papyrus, y esto hizo que los diseñadores se burlaran de lo irónico de la situación, teniendo en cuenta que se trata de una película con un presupuesto de 356 millones de dólares.

Avatar 1 se estrenó en 2009, el logotipo utilizaba la fuente genérica de Papyrus. La broma se intensificó cuando en el famoso programa de Saturday Night Live hizo un sketch en 2017 reafirmando lo cómico de la situación.

Avatar y su pasado oscuro con Papyrus

Ryan Gosling interpretaba a un hombre obsesionado con la mala decisión de utilizar esa fuente tipográfica en la película. En el Sketch de Saturday Night Live se muestra a un hombre que: “Simplemente resaltó la palabra Avatar, hizo clic en el menú desplegable y luego seleccionó Papyrus al azar”. Y luego agrega: “Como un niño desconsiderado que vaga por un jardín, arrancando hojas por el camino”.

La cuenta oficial de Twitter de Avatar cambió su logotipo un año después del famoso sketch. Por fin eliminaron la fuente tipográfica Papyrus. En su lugar la marca denominativa utilizaba la fuente «Toruk». Diseñada por John Roshell. El logotipo oficial de la secuela es: Avatar: The Way of Water.

Sketch de 2017 de Saturday Night Live.

Logotipo oficial de la secuela de Avatar.

La crítica del nuevo logotipo de Avatar 2 en redes sociales

Esta vez la crítica de los fanáticos no es por el uso de la tipografía, sino porque no hay un buen uso del kerning. Las letras están demasiado separadas dejando enormes espacios en en la letra «A» y la «R». Este detalle genera cierta tensión en el logotipo. Una vez que se presta atención al problema, es imposible no dejar de mirarlo.

El artista Kyle T Webster fue el primero en notar el problema en el logotipo en su cuenta de Twitter. El título se puede leer como: A-vata-R otros ven el titulo como: Avata—-R.

Avatar 2 se estrenará en diciembre

La nueva película de Avatar volverá a contar con la participación de: Sam Worthington, Zoe Saldana y Sigourney Weaver. Al elenco se sumarán los actores: Kate Winslet, Vin Diesel, Jermaine Clement, Michelle Yeoh y Edie Falco.

Trailer de Avatar 2.

El director James Cameron ha trabajado arduamente para que la secuela sea memorable. También se mantiene positivo ya que en 2020 los fanáticos acudieron en masas a ver Avengers: Endgame, esa es una prueba tangible de que la gente sigue yendo a las salas de cine.

Avatar: The Way of Water será estrenada el 15 de diciembre de 2022.