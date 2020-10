La nueva marca país de República Dominicana esta envuelta en una polémica de plagio

La República Dominicana logra su independencia el 27 de febrero de 1844. Es un país situado en el Caribe, que comparte la isla La Española con Haití. Su capital es Santo Domingo. Recientemente lanzaron una nueva marca país y un nuevo lema: «la República del Mundo.»

El diseño fue realizado por el consorcio BEKER, cuya sede se encuentra en México, fue la agencia que ganó la licitación de la nueva marca país de República Dominicana.

El nuevo logotipo fue presentado por el presidente del país Luis Abinader. El objetivo es promover a República Dominicana a nivel nacional e internacional.

«Hoy se decidió, responsablemente, ir más allá de los éxitos individuales, y reconocer el poder que cada ciudadano, turista, consumidor e inversionista percibe de nuestra república.»

Nuevo logotipo de marca país República Dominicana.

«A partir de hoy nuestra voz será mas fuerte y nuestra ruta más clara (…) no hay mejor momento para presentar nuestra marca país que este; somos mucho más porque que somos la República Dominicana, la República del Mundo», agregó el presidente, utilizando el nuevo lema de la marca.

Elementos del logo: República Dominicana

«La inspiración de este logo nace del recurso más preciado de República Dominicana:

El agua que representa el movimiento continuo y el incesante cambio. La República Dominicana y su gente avanzan sin detenerse. Fluyen como el mar que los rodea y aquí nace nuestro primer trazo con la misma fluidez.

Segundo trazo: es una transición suave hacia azules que simbolizan nuestra espiritualidad e imaginación.

Tercer Trazo: Nace de una combinación de rojos y azules, que representan pasión y el intercambio. La mezcla y la fuerza, la energía que sale de nuestro corazón y nos hace ser dominicanos. Formándose así las iniciales RD.

Para crear un símbolo que refleje innovación, modernidad, y una identidad de reconocimiento rápido, único y de gran orgullo para todos los dominicanos.»

Vídeo presentación del logotipo.

Polémica del logotipo de República Dominicana es acusado de ¿Plagio?

El logotipo ha sido acusado de Plagio porque un diseñador ruso llamado Ivan Bobrov, asegura ser el creador del logo, aunque nunca participó en el proceso creativo, simplemente subió a Internet un diseño parecido con una letra «K».

Comparación entre ambos diseños.

Muchas personas en redes sociales aseguran que el diseño si es un plagio. Incluso Ivan Bobrov quien creó el logotipo en 2014 escribe en su cuenta de Instagram:

«Hola :) Ojalá pudiera hablar español hoy. Guau. Soy el autor de este logotipo K de 2014 y una persona sencilla originaria de una pequeña ciudad de Rusia. Tengo docenas de mensajes directos en este momento de buena gente de República Dominicana y la misma cantidad de correos electrónicos. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que me enviaron la información y me apoyaron en este caso, eso significa mucho segundo, nunca he participado en ese proceso de creación de marca de país y el logotipo nunca se vendió en ningún stock. Galerías (nunca hice eso con ninguno de los logotipos que he hecho). Todavía no estoy seguro de cómo reaccionar en esta situación, mi vida ya es bastante compleja en estos tiempos locos de la pandemia. Pero cuando obtenga más información, inmediatamente mostraré una actualización aquí. Gracias de nuevo y mantente a salvo.»

Respuesta de Beker sobre el supuesto «plagio»

La agencia responsable del logotipo se ha defendido inmediatamente y escribe:

«Nos hemos enterado por conversaciones en redes y medios de su estimado país, que el logotipo ha generado comentarios que suponen similitudes en el trazo dentro de una de las letras del logotipo. Nuestra firma cuenta con un equipo de alto nivel y reconocido. Al respecto, es importante señalar que: (a) el proceso creativo de desarrollo del logotipo y todo el soporte detrás del mismo, se encuentra debida y completamente acreditado; (b) que el logotipo ejecutado, es resultado de un proceso original y derivado de nuestra inventiva que, como en muchos casos cuando interviene el intelecto humano, pudiera coincidir en elementos en formas de letras; y (c) que en nuestro proceso, hemos ejecutado los pasos jurídicos necesarios que permitan acreditar nuestros derechos y por ende, los derechos de su honorable Gobierno en el uso y explotación del multicitado logotipo.»

Descargar PDF con la nota completa.

Análisis de la identidad de República Dominicna

Más allá de la polémica del plagio es importante analizar la marca país de República Dominicana como un elemento único. En varias ocasiones hemos visto como el mayor desafío de crear una marca país es que logre identificar todos los negocios. Además de los aspectos técnicos debe ser un signo casi patrio con el que todas las empresas puedan identificarse, desde la categoría comestibles hasta tecnología.

Debe de tener pregnancia, es decir un símbolo que por sus formas y curvas se inmediatamente reconocible. Quizás este diseño si sea fácil de recordar por sus lazos y curvas que forman un monograma de una «R» y una «D», pero no nos deja un recuerdo agradable.

A nivel técnico tiene muchos problemas, por el uso de gradientes y tonos que se entrelazan, parece responder a una tendencia que ha pasado de moda, cuando los diseños se hacían sólo para un formato. En la actualidad se buscan figuras más representativas y planas para poder facilitar su uso en escalas pequeñas, pero al mismo tiempo ser más fácil de colocar en diferentes materiales como bordados. Obviamente esto obligará a los diseñadores a crear diversas versiones, y esto hace que el logotipo ya no sea tan funcional.

La paleta de colores es lo único en lo que si estamos de acuerdo que representa al país de República Dominicana, ya que son colores basados en su bandera. La tipografía del logotipo también tiene problemas de legibilidad, al utilizar diferentes tamaños para una palabra que es el nombre completo del país.

El Lema: «la República del mundo»

El lema tampoco identifica al país con algo que realmente los caracterice, al contrario es una frase que se siente muy genérica. Además utilizan otra tipografía que no va acorde con el resto del diseño, esto provoca aún más desorden.

Referencias: