La ciudad de Nueva York presenta su polémico logotipo «We Love NYC»

Este año la ciudad de Nueva York ha presentado su nuevo logotipo no oficial llamado: «We Love NYC». Un diseño que ha generado cierta polémica ya se inspira en el icónico logo de «I ❤️ NY» de Milton Glaser. El nuevo logo es parte de una campaña que pretenden: «inspirar optimismo y acción cívica» después de la pandemia.

Nuevo logo We Love NYC

El nuevo logo titulado We Love NYC se inspira en el diseño de Milton Glaser. Un diseño que posee una tipografía en negrita y sans serif y un corazón. El diseño fue realizado por Graham Clifford. La tipografía es mucho más modular y cuadriculada, reemplaza a la icónica tipografía con estilo de máquina de escribir del diseño de Glaser.

El Logo de We Love NYC de Clifford, sigue las tendencias actuales. Un diseño plano con un corazón tridimensional que puede ser sustituido por diferentes iconos.

Logotipo original de I ❤️ NY de Milton Glaser.

El diseño se ha podido apreciar en diferentes piezas gráficas, tanto impresas como digitales. Forman parte de una campaña que durará 8 semanas y ha sido aprobada por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, la gobernadora Kathy Hochul y la organización sin fines de lucro Partnership for New York City.

Un logotipo actualizado de «I ❤️ NY» ahora «We ❤️ NYC»

Detalles del Logotipo.

El logotipo actualiza el diseño de 1977 creado por Milton Glaser. La campaña pretende volver a unir el estado y superar las divisiones que se acrecentaron gracias a la pandemia. Una campaña que genera unión, cambio, y regenera la ciudad a nivel comunitario y promociona los diferentes barrios y actividades.

«La campaña ‘We ❤️ NYC’ les pide a todos los que aman la mejor ciudad del mundo que lo demuestren ayudando y extendiendo ese amor a cada cuadra de los cinco condados», comentó el alcalde Adams.

Animación del logotipo con diferentes iconos. Logotipo de We Love NYC de Graham Clifford para Partnership for New York City.

Espíritu comunitario con «Nosotros» en lugar de «Yo»

Las intenciones de la campaña son lograr alimentar el espíritu de comunidad, por eso se reemplazó la palabra «Yo» por «Nosotros». La fuente tipográfica es Helvética y se inspira en la señalización del sistema de metro de Nueva York. Clifford la describe como «el corazón palpitante de la ciudad».

Algo que no quedó muy claro al principio, es que el nuevo diseño en realidad no reemplaza al icónico «I ❤️ NY». Así que los diseñadores pueden estar tranquilos ya que el diseño que ha estado vigente por 70 años, seguirá siendo parte de los productos y campañas del estado de Nueva York.

El logotipo y los diferentes iconos.

Muchas críticas sobre el nuevo logo

Cuando se presentó el nuevo logo de «We ❤️NYC», generó muchas críticas negativas en las redes sociales. La mayoría de diseñadores apoyan el diseño de Milton Glaser y piensan que el nuevo diseño no es icónico, y que no honra el legado de su creador. El vicepresidente ejecutivo de diseño de Adobe, Scott Belsky, comentó que el nuevo logo carecía de «cualquier cosa que se sintiera atemporal o icónica».

Joe Natoli, fundador de UX 365 Academy, también describió al nuevo logotipo como: «genérico, insignificante, anodino, lo que lo hace inmediatamente olvidable. Cero impacto o emoción. Aquí no hay DISEÑO, solo una fuente genérica y un corazón. prestados de una manera en la que no tienen una relación visual o apoyo mutuo entre sí».

Publicidad Exterior.

Redes Sociales.

Pero también hay algunas críticas positivas por ejemplo: «Alguien tiene que ganar todos los premios de relaciones públicas por la actualización del logotipo de Nueva York», comentó Christopher, que trabaja en publicidad en Wieden+Kennedy. «A nadie le hubiera importado si se tratara de una actualización sutil y elegante».

El diseñador Forrest Huu Ta también ha defendido el diseño diciendo: «Todo este discurso me recuerda cuando vi el logo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la escuela secundaria. En ese momento pensé que se veía muy bien. Avance rápido a la universidad, mi profesor me dijo que la comunidad de diseño lo odiaba en ese entonces. Quien haya diseñado el logotipo de We ❤️ New York, te mereces un corazón púrpura, amigo mío».

Todas las imágenes son cortesía de Graham Clifford y el Departamento de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York.

Análisis del logotipo de We Love NYC

Cuando hay un logo tan icónico como el «I ❤️ NY» de Milton Glaser es impensable que sea sustituido. Aunque el mismo Glaser adaptó el diseño en varias ocasiones para impulsar causas positivas. Y es aquí donde se entiende que el nuevo diseño sólo se inspira en el icónico logotipo sin reemplazarlo.

Obviamente pierde toda la personalidad del diseño original. Una tipografía más genérica, una sans serif en negrita y un corazón que destaca por ser más grande y parecerse más a un emoji. Realmente hay muy poco que decir, es una campaña que busca unir a las personas después de la pandemia. Paradójicamente el logo no ha hecho más que dividir las opiniones de la gente.

