La agencia St. John Partners presenta su nuevo nombre, logotipo y sitio web

Establecida en 1984 St. John originalmente conocida como St. John & Partners (SJ&P), es una agencia de servicio completo con sede en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos. Es una de las agencias independientes más grandes de la región.

Entre sus clientes podemos mencionar a Daytona International Speedway, Florida Prepaid College Board, JEA, Metro Diner, Rooms To Go, Ruby Tuesday, Southeastern Grocers (hogar de BI-LO, Fresco y Más, Harveys Supermarket y Winn-Dixie), TABS (The Association of Boarding) Escuelas), TECO (Tampa Electric), Total Wireless y WellCare.

Un nuevo nombre simplificado

Con oficinas en Jacksonville y Greenville, Carolina del Sur, la agencia ahora ha cambiado su nombre a St. John simplificando así la nomenclatura por la que era conocida. Además el cambio refleja mejor la amplia gama de servicios creativos y de consultoría para clientes nacionales, regionales y locales.

Detalles del logotipo de ST John.

Logotipo en fondo oscuro y a un sólo color.

«Como agencia, nuestra naturaleza es siempre mirar hacia adelante y evolucionar. Creemos que nuestra nueva apariencia y nuestro sitio web reflejan nuestro objetivo inquebrantable de crear experiencias de marca significativas para ayudar a contar las historias poderosas que brindan resultados para nuestra creciente gama de clientes». Comentan en el comunicado de prensa.

«Mucho ha cambiado en nuestros 36 años al servicio de clientes y comunidades, pero nos hemos mantenido firmes en nuestro compromiso de liderar con carácter, coraje y amabilidad, los valores fundamentales que impulsan todo lo que hacemos», comentó Dan St. John, presidente y director ejecutivo. de St. John.

Versiones simplificadas y un Ampersand con varias líneas.

El nuevo sitio web de la agencia St. John refleja su trayectoria a nivel empresarial. Y los nuevos servicios que ofrecen como creación de contenido y diseño de experiencia de usuario; producción de video y digital; y planificación de comunicaciones y relaciones públicas.

Análisis de la nueva identidad de St. John

El logotipo anterior era muy simple, con las siglas SJP de St. John & Partners con un Ampersand en el espacio negativo y un único color rojo.

En el nuevo diseño vemos una composición más vanguardista con St. en color rojo, además de estar reducido y subrayado. El nombre John en una tipografía sans serif condensada.

Por ahora no hay demasiadas aplicaciones, sin embargo se puede ver un ampersand formado por varias líneas, y el ST encerrado en formas simples como círculos o cuadrados blancos con borde rojo, para complementar la identidad.

Referencias: