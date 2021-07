Knowdonia agencia turística en Nueva Gales del Sur por Thisaway

Knowdonia es un grupo turístico con sede en Snowdonia, anima a las personas a no seguir el rebaño y disfrutar de una experiencia única en el Norte de Gales. Un lugar para todos aquellos que estén deseosos de recorrer senderos, disfrutar de aguas turbulentas. Una montaña donde podrán encontrar cavernas escondidas, ginebra artesanal y queso de la región. Con todo tipo de escenarios desde bosques, hasta lagos, lugares inolvidables para disfrutar.

Recientemente han lanzado su nueva identidad inspirada en las ovejas. La agencia londinense encargada del proyecto es Thisaway. El logotipo principal se centra en una oveja inexpresiva y una equis.

Knowdonia: el espíritu aventurero de no seguir al rebaño

El Lema de la identidad es: «No seguir al rebaño», no es necesario hacer lo que todos los demás hacen, en su lugar invita a despertar al explorador que llevamos dentro. Para vivir una aventura y conocer las cosas que nos deslumbran, hay más para ver, conocer y probar que lo mismo de siempre.

«En los últimos años, la popularidad de la región de Snowdonia del norte de Gales ha aumentado. Con más de medio millón de visitantes al año, tiene la mayor concentración de montañas, playas, castillos, bosques y lagos del Reino Unido. Y en 2020 se presentó a una audiencia nacional como la ubicación de la serie de televisión I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here». Página del proyecto.

¿A dónde más vamos?

Según comentan en el caso de estudio el desafío más grande fue promocionar opciones turísticas más allá de la zona más popular Snowdon. Ya que la mayoría de visitantes sólo querían llegar a la cima del lugar. Al punto de: «Generar varias colas en la cima de la montaña de personas que esperan una oportunidad para tomarse una selfie».

Christian Wynne el fundador de la marca, dirigía un exitoso negocio de albergues en la zona, notó que los turistas llegaban escalaban la montaña y luego no estaban muy seguros de que otras cosas podrían hacer. Es por eso que contrataron a la agencia Thisaway para: «resolver el este problema y mostrar a los visitantes que hay más en el área que solo la montaña».

Animación del logotipo.

Fotografías junto al logotipo e historia de Knowdonia. Fotografías cortesía de: Thisaway.

Knowdonia conoce todo sobre Snowdonia

Snowdonia alberga el punto más alto del Reino Unido. La zona turística posee más de 280 millas de costa, 823 millas cuadradas de Parque Nacional, 15 montañas de más de 3000 pies. Sitios considerados Patrimonio Mundial por la UNESCO que poseen mayor concentración de castillos del mundo.

Christian Wynne y su esposa Annie son los fundadores de Knowdonia. Un grupo turístico que ofrece guías, recorridos por la región, para conocer la biodiversidad del lugar.

Detalles del sitio web. Cortesía de: Thisaway.

Sitio web. Cortesía de: Thisaway.

ANWE un Ford Tourneo personalizado para vivir la aventura

Para disfrutar del viaje la agencia de turismo posee un Ford Tourneo personalizado para recorrer los distintos escenarios cómodamente. La camioneta esta equipada con: «aire acondicionado en todas partes, múltiples puertos de carga USB, bolsas de espacio y un diseño de asientos amigable para que pueda conversar con sus compañeros exploradores o evitar incómodamente el contacto visual».

Cada vehículo puede llevar hasta ocho personas y dos perros. El tiempo de conducción entre ubicaciones es corto y Anwen será parte del viaje. El nuevo logotipo se puede ver en las puertas y en la parte superior del auto.

El auto utilizado para los tours de un día.

Las fortalezas de la marca

Las grandes fortalezas de la marca fueron el conocimiento de la zona de su fundador. Ya que al vivir y trabajar en el área significa: «que el fundador es una autoridad local confiable sobre qué ver y hacer».

Según comenta Thisaway: «se desarrolló una personalidad en torno al ‘turista curioso’, una audiencia que ha viajado mucho y que anhela experiencias auténticas para compartir con sus amigos».

Lo más importante de la marca es despertar el deseo de descubrir el lugar. «Llevar a las personas a lugares de los que quizás no hayan oído o visto antes, que estén lejos de la trampa para turistas y fuera de los caminos trillados».

Algunas aplicaciones: Redes sociales, Folletos, gráficos.

«Desde el principio sabíamos que queríamos crear un negocio y una marca que se sintieran únicos y diferentes en el norte de Gales, pero no sabíamos cómo hacerlo.

Sabiendo que no habíamos pasado por un proceso de marca antes, Thisaway nos guió a través de cada fase del proyecto con claridad y comprensión. El pensamiento y la salida hablan por sí mismos.

El nombre, la identidad y el tono de la marca es algo de lo que estoy muy orgulloso. Me hace sonreír y estoy seguro de que nuestros clientes sentirán lo mismo».

Christian Wynne, fundador, Knowdonia.

Análisis de la identidad Knowdonia

Estamos ante una identidad que despierta el aventurero que todos llevamos dentro. Snowdonia en su mayoría es conocida por su pico más alto Snowdon, los turistas hacían enormes colas por visitar el lugar y luego no sabían que hacer. El fundador de la empresa Knowdonia vio una oportunidad perfecta para compartir su conocimiento de la zona y mostrarle a los turistas muchos de los lugares bellos que podrían visitar, desde los proveedores locales y las tiendas más interesantes, para descubrir la región.

El nombre de la marca se deriva de la región de Snowdonia, modificando la letra «S» por la «K». Knowdonia un juego de palabras entre la zona y conocimiento. Utilizando el lema de: «No sigas al rebaño» para destacar la: «actitud y personalidad» y diferenciar la marca de otras empresas de viajes y turismo.

Después de crear el lema, le tocaba el turno al logotipo. En este caso hay dos versiones, en una vemos la cabeza de una oveja inexpresiva sobre una equis, un detalle interesante es que su nariz y boca son formadas por la letra K. También hay otra versión de un isologotipo que altera la forma de la letra: «O» para volver a mostrar la silueta de una oveja. La paleta de colores utiliza el naranja, negro y blanco. También se han creado una serie de gráficos simples y planos para acompañar la marca principal. En las aplicaciones vemos que destaca mucho el logotipo y las fotografías de paisajes y gente disfrutando del lugar.

