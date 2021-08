Khai Khai restaurante con temática India en Inglaterra por Run For The Hills

Khai Khai es un restaurante fundado en 2021 inspirado en la comida de la India. Se ubica en Newcastle, Inglaterra y su comida es casera y preparada por expertos con fuego y humo.

Una experiencia culinaria en la que podrás disfrutar de la magia de la cocina con fuego y humo. El menú de Khai Khai está en la raíz de la extraordinaria evolución culinaria de la India con su crisol de tradiciones gastronómicas regionales distintivas y herencia cultural. Cada plato se sigue hasta su receta original sin escatimar en la búsqueda de la autenticidad. Cada suculento bocado es un viaje en el tiempo. Volviendo a los sabores de la infancia y a la forma en que la abuela solía preparar. Utilizando técnicas culinarias elementales y platos tradicionales perfeccionados en pueblos y puntos culinarios de toda la India desde los albores de los tiempos.

El estudio londinense de diseño Run For The Hills ha desarrolla la nueva identidad de marca inspirada en la india para el restaurante Khai Khai.

Khai Khai una identidad de Run for the Hills

El estudio Run for the Hills, se especializa en diseño de interiores y en branding. Desarrolló la nueva identidad del restaurante y también los detalles de su interior. Se ubica en Newcastle. No es la primera vez que la agencia trabaja con el propietario del restaurante Jaf Ali, ya que anteriormente también realizaron el diseño de Dabbawal. El restaurante y bar Khai Khai, es un nuevo concepto de alimentos y bebidas. Khai Khai se centra en la idea de la experiencia de «Cocinar con humo», el objetivo refleja la experiencia de los chefs y las diferentes técnicas que emplean al cocinar a las brazas.

En la identidad encontraremos una serie de ilustraciones extravagantes que recuerdan pueblos antiguos, además una serie de texturas y patrones pintados con humo. Run For The Hills desarrolló todas las aplicaciones, desde las tejidas, los gráficos y el arte que se aprecia en el interior del local.

Detalles del exterior e interior del menú.

«El concepto de diseño se centró en hacer que el restaurante fuese genial sin esfuerzo, incidiendo en su marca conmovedora y su historia gastronómica, con el toque añadido del teatro de las figuras de humo. Para contar esta historia a través del diseño de interiores, creamos un conjunto de obras de arte a medida, adaptando algunos de los patrones y texturas que diseñamos para la identidad visual en piezas de medios mixtos que se mostrarán en todo el restaurante», comenta Chris Trotman, director creativo de Run for the Hills.

Botella y mangas de los meseros.

Una identidad que transporta a otro lugar

Las figuras que se crean a partir del humo y las texturas y patrones, intentan crear la sensación estar en otra época y lugar. Como nuestros ancestros se reunían alrededor de una chimenea para elaborar comidas auténticas y comunitarias. La iluminación juega un papel importante al utilizar lámparas y luces de neón para decorar el restaurante.

«Queríamos que Khai Khai fuera una bestia muy diferente a nuestros icónicos restaurantes Dabbawal. Donde defendieron la comida india de la calle, Khai Khai se trata de celebrar la herencia de la cocina india, y queríamos crear no solo el mejor restaurante en Newcastle, sino también en el Reino Unido. Necesitábamos ser valientes con el diseño de este nuevo concepto», dice Jaf Ali, fundador de Khai Khai.

Interior del local y menú de almuerzos.

Análisis de la identidad de Khai Khai

Últimamente he visto una tendencia en la que el logotipo se vuelve un poco flexible, importa más su composición o lo que transmite que su forma en sí. Por lo tanto no importa si altera su tipografía o formar para crear versiones distintas. El logotipo de Khai Khai posee tres variantes diferentes a nivel tipográfico, se utilizan en diferentes aplicaciones como etiquetas y portavasos de cerveza, menús, empaques y uniformes de equipo.

El concepto del restaurante es la comida tradicional de la India y su preparación a las brazas y con humo. Por eso una serie de ilustraciones intentan proyectar esta técnica milenaria para transportar a los comensales a otra época y lugar. Un restaurante temático que pretende convertirse en uno de los más visitados en Newcastle.

