Kellogg’s reinventa su mascota el gallo Cornelius al estilo Kaiju

Kellogg’s ha lanzado una nueva versión de su famosa mascota el gallo Cornelius. Se trata de una versión moderna con el estilo de un kaiju japonés moderno. Para quienes no estén familiarizados con el término Kaiju es una bestia extraña que se asocia comúnmente con los medios que involucran monstruos gigantes.

El gallo Cornelius gigante en 3D: la nueva campaña creativa de Kellogg’s

Una campaña creativa y única que sorprende. Kellogg’s ha decidido volver a dar protagonismo a su famoso gallo Cornelius. La mascota más icónica del Corn Flakes, en esta ocasión reaparece como si fuese un kaiju en 3D.

El proyecto ha sido realizado por la agencia Leo Burnett y el estudio Framestore, conocido trabajos en grandes producciones como: Paddington y Harry Potter. El objetivo principal del anuncio es revivir el consumo de cereales, ya que en los últimos años han caído a nivel de ventas. En el anuncio podemos apreciar al famoso gallo Cornelius, que se muestra imponente con la canción de fondo de Jayou de Jurassic 5, mezclando así elementos modernos con una mascota que lleva muchos años en el mercado.

Anuncio que muestra al gallo Cornelius gigante al estilo de un Kaiju.

El cambio en la mentalidad del consumidor en cuanto a desayunos y el retomo del gallo Cornelius

Hace algunos años Kellogg’s logró posicionar a su marca de Corn Flakes como una alternativa para el desayuno. Sin embargo en tiempos modernos el panorama en el mercado de los cereales ha cambiado: muchas personas están cambiando sus hábitos con opciones como el ayuno intermitente y también han creado nuevas alternativas para combatir los productos procesados. Esto ha hecho que los desayunos tradicionales bajen sus ventas. En palabras de Kellogg’s, el desayuno continua siendo esencial, no solo como alimento, también es un ritual que marca el inicio del día. Es por eso que el nombre del Spot publicitario es: «See You in the Morning», una producción de 12 millones de libras esterlinas en publicidad, redes sociales y promociones minoristas en el Reino Unido.

El retorno del personaje de Cornelius, se muestra como la mascota más icónico e imponente de la marca. Con sus gestos elegantes y su conexión cultural. Un símbolo de la vuelta a las raíces del Corn Flakes. Una mascota que fue lanzada al mercado en 1957, aunque en esa primera versión poseía una cara mucho más amigable; un personaje que simboliza el amanecer y el desayuno.

Un resumen de lo que podemos apreciar en esta campaña

La evolución visual y cultural del Gallo Cornelius y de Corn Flakes: Se presenta un rediseño completo del personaje de Cornelius como un kaiju gigante en 3D. Una forma creativa de conectar con generaciones más modernas, pero conservar la tradición del personaje. Una música moderna como parte de estrategia: Era importante conectar con las nuevas audiencias es por eso que se utiliza la música de la película de Jurassic 5. Esto refuerza el mensaje y le da un toque enérgico, dinámico y moderno. Impacto emocional: Es un anuncio atractivo que además causa sorpresa y empatía con los espectadores. La gente está acostumbra a ver a la mascota del gallo Cornelius y aceptan su transformación en algo literalmente más grande.

La sombra de Cornelius. El ojo del personaje. Las familias desayunando. Enorme como un Kaiju. El canto del gallo. Logotipo de la marca.

Varias capturas del anuncio.

Pensamientos finales sobre la nueva campaña de Corn Flakes de Kellogg’s

En general estamos ante una estrategia de Corn Flakes para revitalizar su mascota. Al mismo tiempo poder llevar su producto a nuevas generaciones. Un desafío que se da en medio de la crisis del desayuno. Se busca lograr un equilibrio entre las raíces históricas de la marca y una versión más moderna, que incluso utiliza elementos culturas de la época como por ejemplo música de películas actuales.

