Informe de tendencias de logotipos de 2024 por Bill Gardner

En esta nota conoceremos las tendencias de logotipos de 2024. Todos los años Bill Gardner de Logolounge comparte un maravilloso informe de logotipos en el que asocia patrones de diferentes estilos. Esto es interesante porque nos permite tener una visión más amplia de las tendencias de diseño. Es cierto que a veces las críticas sugieren que encontrar similitudes en logotipos no responde del todo a una tendencia, pero no deja de ser un punto referencial y una fuente rica de conocimiento.

En El Poder de las Ideas queremos compartir una humilde traducción del informe de 2024 en tendencias de logotipos. Se irá mejorando la traducción ya que se trata de una versión inicial. Para cualquier duda o sugerencia no dudes en contactarnos.

Informe de tendencias de logotipos de 2024

Este año, los logotipos están siendo encasillados, cortados, desechados, licuados y etiquetados con pegatinas en nombre de la experimentación. Mientras reflexiono sobre las selecciones de logotipos que revisamos este año, trato de leer entre líneas, por así decirlo, para ver hacia dónde nos dirigimos.

No es un camino recto en ningún sentido. De hecho, lo compararía con una búsqueda del tesoro en la que los diseñadores buscan pistas en varios lugares y las encuentran a lo largo del camino. Buscan una dirección porque la idea de un logotipo tradicional ha cambiado drásticamente en los últimos años. Si bien el logotipo era una pieza central de una marca visual, no es raro verlo pasar a un segundo plano frente a otros elementos de la familia gráfica.

Por ejemplo, en los últimos años hemos visto una experimentación visual más creativa en las marcas denominativas que en los logotipos. Algunas empresas no ven el valor de tener una marca independiente que defina quiénes son. Si se puede leer el nombre, ¿para qué tener un logotipo?

Si lograr resonancia y lealtad depende de elementos visuales alternativos, que así sea”.

A menudo, Los logotipos en sí son secundarios al contexto que los rodea: patrones, texturas, animación, color, etc. El ruido de fondo se vuelve más identificable que la marca en sí. Entendemos que los gráficos asociados ayudan a los usuarios a identificar la marca más rápidamente, pero al mismo tiempo, es una realidad que debemos aceptar. Después de todo, nuestro objetivo es el objetivo del cliente, y si lograr resonancia y lealtad depende de elementos visuales alternativos, que así sea.

Los gradientes siguen siendo un tema importante y la animación consiste literalmente en mover y mezclar estos gradientes para crear esta neblina estática de formas y colores. Los gradientes lineales tradicionales se han transformado en una combinación más orgánica de tres, cuatro e incluso más colores.

Más allá de los degradados, existe una tendencia en la que los íconos y las formas de las letras básicas se transforman continuamente en diferentes iteraciones. Imagine una sola marca representada en una variedad infinita de materiales y texturas en 3D, 2D y todas las demás dimensiones. O bien la inteligencia artificial está trabajando en esto o se está pensando conscientemente en esto: las posibilidades son infinitas.

También existe este cambio Desde formas altamente mecánicas con bordes afilados que se desplazan al otro extremo del espectro, creando formas suaves, similares a almohadas. Es como si estuvieran llenándose de aire, a medida que las formas se redondean y se expanden. O literalmente estamos doblando las líneas y las curvas sueltas y elegantes en estas transiciones son lo que podríamos llamar «nouveaudelic». Tengo la ligera sospecha de que la IA se está infiltrando en la ecuación aquí y no sé dónde aterrizaremos con esta tendencia.

Y como muchas marcas viven principalmente en línea, una gran cantidad de logotipos ahora son completamente RGB: estos elementos nunca se imprimirán en un póster o una camiseta. Los diseñadores están llevando la tecnología al extremo y funciona porque eso es lo que los consumidores reconocen y esperan. Para muchos, la aplicación física ahora es la cola y no el perro.

Dado que las marcas viven principalmente en línea, una gran cantidad de logotipos son completamente RGB: nunca se imprimirán”.

Hemos visto una adopción universal. La cultura de la ternura japonesa, “Kawaii”, en la que los logotipos adoptan características humanas y literalmente nos sonríen. Ponerle una cara le agrega una cualidad inocente y amigable que ayuda a las personas a sentirse bien al comprar estos productos. Está en todas partes. Y algunas marcas son más sutiles: solo un par de puntos representan los ojos y cumplen la misma función, convirtiendo el logotipo en un personaje.

Las pegatinas se han vuelto tan comunes que se han convertido en un elemento digital para compartir un sentimiento o una sensación sin necesidad de mostrar un logotipo. Si se trata de un logotipo, es probable que esté inclinado de forma alegre para dar la apariencia de una pegatina.

La letra g minúscula tuvo un gran año. Se ha convertido en la letra preferida de los diseñadores, ya que manipulan el pequeño ascendente para crear una personalidad. Si tienes la letra g para trabajar, este año será un éxito.

Un fenómeno de fortalecimiento. Lo que estamos viendo son pequeños grupos de estrellas de cuatro puntas, escaladas en diferentes tamaños, referidas como “Destellos”. Esa pequeña forma es lo más cercano que hemos llegado a representar la IA. En el pasado, hemos visto enfoques más literales, como una bombilla dentro de la mente, un chip de computadora o un asterisco. Es probable que siga evolucionando a medida que aprendamos más sobre la IA y sus capacidades.

Los diseñadores verdaderamente excepcionales están experimentando mucho y hay algunos clientes audaces que buscan algo nuevo y se permiten ser el catalizador de la nueva apariencia. Están rompiendo con lo que se ha vuelto esperado porque, en cierto punto, llegamos a la saturación. Nuestra propensión a la ceguera ante ciertas estéticas está aumentando tan rápido que muchos clientes están clamando por una nueva pintura de marca antes de que se seque la primera capa.

Los diseñadores que lideran el cambio son como el director de una banda en un desfile: sólo necesitan estar unos pasos adelante, porque si se adelantan demasiado, la banda no podrá verlos y no sabrán a dónde ir.

Están saliendo de su zona de confort para estar por delante de los demás, pero evitando soluciones que son completamente descabelladas. Aceptan la gravedad de lo que ya existe y orbitan alrededor de ella en lugar de soltar la gravedad y volar al espacio para no ser vistos nunca más.

Estoy infinitamente fascinado por las tendencias de logotipos que veo cada año. —No solo aquí, sino con cada actualización importante de la marca que se produzca en todo el mundo. La constante evolución y experimentación seguirán impulsando y llevando el diseño de logotipos a nuevas dimensiones, y estoy ansioso por ver hacia dónde nos dirigimos a continuación.

Como siempre, este informe es una observación de la industria del diseño de logotipos y no pretende ser una guía de las mejores prácticas. Las tendencias son trayectorias que evolucionan y se modifican con el tiempo, no una moda pasajera. Utilice estas ideas para ampliar su perspicacia en el diseño mientras lleva su propio diseño al siguiente nivel y mantiene la trayectoria en movimiento hacia la siguiente iteración.

¿Qué es LogoLounge?

LogoLounge es una comunidad global de miles de diseñadores que comparten inspiración, crean redes y compiten para ganar premios.

01 Tendencia de Flat Box o cajas planas

La esencia de la ilusión es uno de los mayores logros del arsenal del diseño.

Por supuesto, incluye pinturas trampantojo y los intentos de engañar al ojo del espectador recreando fielmente una imagen 3D en una superficie 2D. A lo largo de los años, los diseñadores de logotipos han conspirado para atraer a los consumidores por este mismo camino. Un simple cubo dimensional con tres superficies renderizadas en una perspectiva isométrica con un tono claro, uno medio y uno oscuro hacía el truco. En este informe, vemos innumerables logotipos con una perspectiva familiar de caja dimensional pero representada en el negro más negro o el naranja más anaranjado, o en cualquier color único para ocultar los reflejos, las sombras u otras pistas dimensionales.

Las formas tridimensionales, ya sean cúbicas o extruidas, suelen beneficiar al espectador mediante la aplicación de letras en las facetas adecuadas para proporcionar orientación o contexto. El Museo de Arte de Toledo hace girar la T, la M y la A para definir fácilmente una forma que sería difícil de comprender sin las iniciales. Para ampliar este tema, varios sistemas cuentan con recursos visuales animados que muestran cubos y cajas que se alargan o cambian de forma a voluntad, para expresar las capacidades de la marca que representan.

02 Tendencia de Corner Chop o corte de esquina

Desde una perspectiva de diseño, los logotipos triangulares pueden ser espinosos.

Los seres humanos nacemos con una aversión natural a los objetos afilados, como las espinas, los colmillos y las cosas que nos pinchan. Todo diseñador, en algún momento, le presentará a un cliente una solución triangular y se sorprenderá cuando el cliente sugiera que es puntiaguda. Tres de ellas, de hecho. Así que, inesperadamente, la cosecha de marcas de este año está plagada de triángulos negativos creados al eliminar lo mismo. Todo es un poco contrario a la lógica, pero estas esquinas faltantes cumplen una función secundaria que reemplaza al miedo.

En ocasiones, estas esquinas cortadas eliminan los puntos ofensivos o los suavizan. A menudo, se eliminan para crear dimensión para mostrar un ángulo que retrocede de un objeto 3D o para ayudar a definir el espacio al servir como una sombra triangular que se proyecta sobre una superficie iluminada. La tipografía se ha vuelto desenfrenada con la eliminación de una esquina aquí y allá para darle un toque único a una marca denominativa que de otro modo no tendría adornos. Debido al fuerte efecto angular, las marcas con grosores de trazo sólidos son populares y, con frecuencia, transmiten un perfil robusto asociado con la fabricación, la industria, la tecnología y otras que no tienen miedo de dejar en claro su punto.

03 Tendencia Elliptic o elíptica

Pobres elipses, siempre viviendo en o como la sombra de un círculo.

Es difícil imaginar una elipse sin hacer la suposición precipitada de que en realidad es un círculo o una sección transversal de una esfera, inclinada en perspectiva. Pero a pesar de todas las percepciones subordinadas, estas marcas elípticas son los impulsores que nos dan un punto de vista. Crean dimensión y secuencia. Crean una calidad espacial y se vuelven dinámicas de una manera que un círculo perfecto solo puede soñar. Y cuando se combinan, pueden ayudarnos a definir acciones u objetivos, fundamentales para contar la historia de una marca.

A menudo, una secuencia de estas elipses hace referencia a las secciones transversales de un objeto para ayudarnos a ver una entidad desde un punto de vista diferente o para transmitir la idea de que múltiples elementos se unen para crear el todo. En el caso de Deezer, una plataforma de música, esas mismas elipses emulan el registro digital de un ecualizador de sonido. Una serie de estas elipses también puede ser una forma ideal de mostrar una rotación o un movimiento de balanceo a medida que el grado de la elipse aumenta o disminuye. Incluso una sola elipse puede evocar un agujero, un portal, una trayectoria orbital o cualquier cosa que pueda ser un círculo, pero presentada con un destello atractivo y una sensación de lugar.

04 Tendencia de Pixel Drop o caída de píxeles

El icónico pixel art de 8 bits que definió el estilo visual de una generación ha emergido de su letargo de tres décadas, rebosante de energía renovada. Durante los albores del diseño digital, la industria inundó el mercado con variaciones pixeladas, particularmente en logotipos, hasta el punto en que el uso del pixel art para un cliente tecnológico se volvió mal visto, un cliché cansado y un chiste de la industria. Tal vez el tiempo haya suavizado estas actitudes porque, después de todos estos años, el pixel art está volviendo, adoptado por una nueva generación cautivada por la estética de baja fidelidad en juegos de rol, creaciones independientes y obras de arte de cuadrícula de píxeles impresionantes. Sin embargo, como ocurre con cualquier resurgimiento, hay un giro fresco y un elenco de nuevos personajes esperándonos.

En su forma actual, el píxel suele ser un elemento secundario en lugar de un elemento principal. Las marcas denominativas han encontrado oportunidades para su inclusión sin volverse completamente retro y permitiendo que los píxeles se mezclen con los caracteres tipográficos tradicionales. Y aunque las marcas de la vieja escuela se elaboraban a partir de una cuadrícula de cuadrados uniformes, no es inusual ver soluciones que utilizan una variedad de tamaños de unidades, posiblemente reduciéndose o ampliándose para contar una historia de marca dinámica.

05 Tendencia de Bell Bottoms o pantalones acampanados

Últimamente, una conversación hiperactiva en los círculos de marcas se ha centrado en la popularidad de las fuentes serif frente a las sans-serif.

Obviamente, ninguno de los dos va a desaparecer y siempre habrá un lugar para ambos, pero en algún punto intermedio, el pie con serifa está pasando por algunos cambios reales. Tal vez como consuelo para ambos bandos, en lugar de un pie con serifa muy definido, los diseñadores están adoptando para lograr un efecto de pernera acampanada como un par de pantalones acampanados recién cosidos. Gruesos y finos en un trazo de línea variable que se extiende hasta el serif más gradual que termina en un tronco realmente grueso. Algunos tienen esa firma de latigazo cervical mezclada con un poco del espíritu libre de una influencia nouveau-delic anterior.

Esa base acampanada común se aplica de manera variada en esta tendencia. Se adaptó de abrumadora a discreta, lo que demuestra cuán flexible puede ser una idea singular. Un comentario final aquí es que esta tendencia es un artefacto del renacimiento de las influencias del art nouveau en la tipografía durante los últimos años. Si bien la característica más dominante de ese género son las curvas y enredaderas gruesas y delgadas, el aislamiento del pie acampanado separado de los zarcillos que se agitan es probablemente hacia dónde se dirige esta fuga de la cárcel.

06 Tendencia del Liquid Bridge o puente líquido

La excesiva suavidad de las esquinas de un logotipo puede evocar una variedad de pensamientos en la mente del público, pero las palabras «duro» y «agresivo» nunca se utilizarán en esas evaluaciones.

Me alegra poder darte un permiso para que corras por el pasillo con estos logotipos. Seguro que nadie saldrá lastimado. Las marcas de esta tendencia son una colección de partes que se han unido entre sí con un tejido de conexión viscoso. ¿Malvavisco? ¿Chicle? ¿Gak? Lo que quiero decir es que no hay puntos, pero los logotipos cuentan una historia de construcción de conexiones contemporáneas. Gran parte de esta estética está impulsada por herramientas en varias plataformas que permiten unir y redondear elementos.

Puede que este sea uno de los temas menos articulados en este informe, pero es el que tiene más potencial para romper el cristal en la forma en que vemos el branding. Una idea lejana nunca será tan clara, pero tampoco tiene por qué encajar en el molde de lo que hacen otros. Un mensaje que vale la pena repetir en cada uno de estos informes es: no tome ninguna tendencia e intente crear algo que la siga. Adelántese a estas tendencias, ya que ahí es donde está el mañana. Observe la trayectoria de estas ideas y luego póngalas frente a usted. Y si parece oscuro ahí afuera, es porque va a iluminar el camino para sus propios seguidores.

07 Tendencia Mix Stix o Mezcla de estructuras

Los diseñadores que intentan aclarar una identidad tienen la expectativa de tener orden.

Cuando se crea digitalmente un círculo perfecto, es uno entre miles de millones. Pero cuando ese mismo círculo se dibuja a mano, ligeramente torcido, surge la pregunta: ¿por qué? Cuando se dibuja un rectángulo perfecto y se inclina dos grados, esa diminuta punta sobresale como el palo largo de una tienda de campaña. La imperfección corroe la sensibilidad de los consumidores. Pero incluso en el caos, hay orden.

Cada uno de los palos de estas marcas son segmentos perfectamente rectos que, si se alinearan en armonía paralela, no llamarían la atención. Pero en el caos se encuentra un orden, y se aprecian los atributos de un pájaro inteligente y su maestría para construir un hogar a partir de ramitas y restos al azar, como en The Nest, o en el monograma A de Ski Austria, estampado en la nieve con impresiones de esquís, o en las tres últimas patatas fritas más sabrosas de la historia. Cuanto más simple sea el conjunto torcido, mayor será el enigma. Las líneas pueden representar una esquina de calle incómoda, líneas divisorias, una constelación celestial, una abreviatura de un código genético o un compuesto químico, o el lugar donde las huellas cruzan el río. Aceptar el caos ocasional de la naturaleza y la realidad puede ofrecer una huella inconfundible de una historia.

08 Tendencia de smiley o sonriente

A finales de 1963, la moral se desplomó en una empresa de seguros de Worcester, Massachusetts, después de una tensa fusión.

En busca de una solución, la nueva directora de relaciones públicas de la empresa, Joy Young, se acercó a Harvey Ball Advertising con un boceto: un círculo sencillo con una sonrisa en forma de U destinado a ser utilizado en chapas. Preocupado por que algunos pudieran llevarlos al revés, Harvey añadió ojos con dos puntos de su rotulador. Por un precio de 40 dólares, o veinte dólares por ojo, el trabajo de Harvey estaba hecho. Unos cuantos miles de millones de chapas, camisetas, pegatinas y adornos con caras sonrientes después, esos dos puntos inmortales resucitan del cementerio gráfico con celo.

Para ser claros, este año hubo un exceso de marcas que eran primas hermanas de la típica carita feliz. Lo más destacable de este informe fue la cantidad significativa de puntos dobles sin ningún atisbo de sonrisa. Los diseñadores no tuvieron reparos en pegar un par de puntos en cualquier forma que se mantuviera quieta y, en algunos casos, la forma acompañante fue una idea de último momento o no estaba presente en absoluto. Le da una cualidad humana que muestra una mirada atenta y permite que el equilibrio del logotipo me cuente el resto de la historia.

09 Tendencia de stickers o pegatinas

Saúl, con un peso de 231 libras, entró oficialmente en el Libro Guinness de los Récords Mundiales hace algunos años, y según la última verificación, el récord aún se mantiene, pero ahora pesa más de 400 libras.

El equipo de Sticker Giant comenzó a fabricar Saul the stickers ball con un puñado de pegatinas sobrantes hace varios años, y han seguido creando esta enorme bola de frases pegajosas troqueladas como si estuvieran alimentando a un campeón enloquecido por los atracones. Esta industria ha crecido tan rápidamente y está tan fragmentada que hay muy pocas cifras de producción anuales sólidas y los expertos se quedan vidriosos cuando intentan ofrecer métricas que vayan más allá de la especulación de «miles de millones y miles de millones».

Dar el salto evolutivo de las pegatinas a los logotipos parece un salto natural para una generación que utiliza esta moneda para expresar opiniones, bromas y afinidades. Algunas de estas tienen sombras o artefactos dimensionales, y otras simplemente tienen esa zona de moldura exterior que veríamos en muchas marcas de mascotas deportivas. Los logotipos estilo insignia también encajan en esta tendencia, pero inclinar la marca al azar fuera de nivel y ser un poco flexible con la aplicación asegura que encajará. Crear una identidad basada en esta premisa sirve para abrir el discurso para un mercado que ya se siente cómodo expresándose sin que se diga una palabra.

10 Tendencia del Center Point o punto central

Hay algo en el asterisco que habla a mi corazón.

Está repleto de simbolismo, es flexible y se lee rápidamente, lo que lo convierte en un candidato ideal para el diseño de logotipos. Desafortunadamente, se ha vuelto tan omnipresente que también compite por las citaciones por reincidencia. Imitando un poco el karma del asterisco, pero con su propia salsa especial, se encuentran una serie de V y flechas rotadas alrededor de un punto común. La cantidad de elementos varía en estas iteraciones, pero todos tienen un objetivo común, un enfoque, un objetivo central y cualquier otra analogía que se haya conjurado en el resumen del diseño.

Si bien un asterisco puede resultar pesado en el centro con trazos convergentes, esta solución permite al diseñador abrir el espacio negativo. Al tallar un canal más ancho entre los elementos o redondear las puntas de las flechas se puede crear un doble impacto de un símbolo dentro de otro símbolo. Me atrae especialmente el diseño del Atrio de Bedow. Al girar la parte superior de la letra A en el Atrio, han creado el atrio cuadrado central de la arquitectura del cliente, que se ve mejorado aún más mediante una animación en el sitio del cliente.

11 Tendencia de pointers o punteros

Imagínese aquellas primeras flechas dibujadas en las cuevas de Lascaux, o utilizadas como dispositivo gráfico en los jeroglíficos egipcios, o las que los romanos tallaron en piedra para dirigir legiones a través de su imperio.

Ahora, olvídate de todo eso y sorpréndete al descubrir que el primer uso de una flecha como símbolo gráfico no se produjo hasta el siglo XVIII. Hasta entonces, utilizábamos un dedo índice llamado manicule si queríamos indicarle a alguien de forma gráfica a dónde ir. Afortunadamente, la primera flecha que indicaba el curso de un río en un mapa se popularizó, o tal vez estemos señalando la mano puntiaguda oculta en el logotipo de FedEx.

Pero a pesar de una ventaja de dos siglos, este año ha habido un torrente de flechas. Finalmente, el símbolo perdió su emplumado, el nombre oficial de las plumas que tiene en el extremo. El asta se ha vuelto fundamental para describir el camino con un giro a la derecha, un giro a la izquierda o incluso una horquilla ocasional. En muchas de ellas, el diseñador define una forma de letra con el asta, como en el logotipo de Tangent, un líder en experiencia de usuario digital. Combinar un monograma con una flecha hacia arriba y hacia adelante ayuda a demostrar la trayectoria, pero si el único mensaje que tenemos es nuestro plan de crecimiento, el mensaje puede parecer un poco débil.

12 Tendencia de Balance Act o acto de equilibrio

El equilibrio es una habilidad fundamental del diseño y, en esta tendencia, las marcas parecen un equipo de acróbatas contorsionandose en los arreglos más delicados.

Son sólidos, pero se tambalean lo suficiente como para hacer que cualquiera, excepto un aficionado al Jenga, contenga la respiración. Si se tratara de un conjunto de bloques, siempre hay una piedra angular que hará caer la torre al extraerla y otro elemento que logra desafiar la gravedad. El área negativa de estos logotipos crea fichas muy angulares con el peso suficiente para que se lean igualmente bien en positivo o en reversa fuera de un campo.

Estos logotipos tienen un peso sólido que los mantiene firmes en el puesto de duraderos. Es este peso lo que los hace funcionar, eliminando cualquier temor de que las empresas que representan sean frágiles. Los fanáticos de las marcas gruesas se regocijan con este resurgimiento de la fuerza. Tome nota de la mezcla de geometría curvilínea y no curvilínea, como en la marca Webflow. Esta mezcla de elementos duros y suaves muestra una esencia colaborativa de gracia y habilidad, todo mientras desafía la gravedad. Es una solución atractiva y sólida que muestra la vulnerabilidad justa para evitar que parezca demasiado llena de sí misma.

13 Tendencia Passages o pasajes

«Pasajes» es el nombre elegido para esta tendencia porque muchos de los logotipos parecen como si uno pudiera hacer un túnel o viajar a través de ellos.

Pero no nos pongamos demasiado filosóficos. Es obvio que un viaje no siempre tiene que ver con la distancia. Algunos de estos logotipos pueden simbolizar un viaje a través del tiempo, la cultura, las historias, la música o incluso un viaje mental, propio o de otra persona. La diversidad de estos logotipos pone de relieve la naturaleza inventiva de los diseñadores. Cada historia que se cuenta con ellos está determinada por la forma externa. Una estrella, un ojo de cerradura, una letra o una puerta arqueada preparan el escenario para el viaje.

Por lo general, estos logotipos se construyen utilizando líneas o campos sólidos de color degradado con una progresión concéntrica reductiva que significa paso. Una pista para saber el paso es si hay una salida evidente hacia la marca. A menudo hay una abertura en el extremo distante, pero el paso puede ser ascendente o una caída sinuosa hacia un resultado desconocido. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿estás entrando o saliendo por ese portal, o simplemente estás parado allí, fingiendo estar en lo profundo?

14 Tendencia de Radar Sweep o barrido de radar

Buscar la influencia de cualquier tendencia en este informe puede llevarte a un viaje inesperado.

Al estudiar este gradiente de rotación gradual que está apareciendo como una nueva forma de indicar movimiento o cambio, nos viene a la mente el brazo de barrido de un radar y la trayectoria latente que lo sigue en una pantalla de visualización. Ninguna buena película de submarinos dejaría de lado el pitido del sonar en la pista de audio o el dramatismo del brazo girando para mostrar un torpedo que se aproxima. Tal vez estas marcas sean el deseo de un diseñador de aprovechar ese dramatismo o tal vez se trate simplemente de una nueva forma de introducir un matiz en los campos de gradiente.

Las transiciones de oscuro a claro ayudan a demostrar el paso del tiempo o del espacio. Crean una sensación de dimensión e identifican una fuente de luz. Muestran movimiento mientras permanecen estáticos o, sin duda, abren la posibilidad de animación para parte de la historia de una marca. Observe la importancia de la línea divisoria dura con la apariencia espacial de una pared que se eleva desde la marca. Los degradados aún tienen limitaciones, pero para el cliente que vive principalmente en un entorno digital. Se han convertido en la señal de una marca que no se ve frenada por las limitaciones del diseño mortal.

15 Tendencia de Nova Star o estrella Nova

Estamos al borde de una nueva era del lenguaje simbólico, luchando por desarrollar signos visuales para la comunicación.

Las estrellas, los chips, los circuitos… todos ellos tienen una conexión inmediata con la tecnología de IA, lo que les da un punto de apoyo, pero aún dependen del simbolismo heredado. Un poco como hace unos años, cuando los diseñadores se peleaban por asociar símbolos a la cadena de bloques y las criptomonedas. El verdadero desafío es encontrar símbolos derivados del resultado de la tecnología. En resumen, el juego de símbolos de la IA todavía está en juego.

El principal contendiente es la estrella de cuatro puntas, comúnmente conocida como “Destellos”. Esta tendencia se observó por primera vez hace varios años, incluso antes de que la IA se convirtiera en algo común. Las estrellas insinúan una cualidad mágica o mística, una forma abreviada de decir: “Confía en nosotros, no lo entenderías si te lo expliquemos”. El uso de un trío de estrellas parece estar ganando terreno tanto como icono de interfaz como en logotipos, pero los destellos aún no ha alcanzado su forma definitiva. Esa pequeña estrella de cuatro puntas también es una forma en constante cambio, como lo demuestran los logotipos incluidos aquí. La IA puede tener que luchar para hacerse con la mayoría de la propiedad. Actualmente está en servicio con una miríada de significados y va camino de ser el elemento fundamental de la década para el diseñador.

