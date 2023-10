Indu nueva marca de belleza para adolescentes por The Yard Creative

Establecida en 2023 Indu es una marca de belleza enfocada en un público adolescente. Una identidad entusiasta que surge de la idea: «Empieza Contigo». Una marca especializada en productos de maquillaje y cuidado de la piel. La línea de productos de Indu se centra en un mercado adolescente está en el mercado desde agosto. Promueve “una relación saludable con el mundo de la belleza”.

Una marca enfocada al público de Reino Unido, detrás de la marca está Aaron Chatterley, fundador del minorista electrónico británico Feelunique. El objetivo principal de la marca es que los adolescentes aprendan sobre la belleza de una manera que promueva la autoestima. Los expertos en belleza Aaron Chatterley y Richard Schiessl han creado este nuevo producto. «Estamos lanzando la gama porque, fundamentalmente, creemos que actualmente no existe una oferta holística de maquillaje y cuidado de la piel para adolescentes», comentó Chatterley a los medios de Inglaterra.

Indu una marca de moda bajo el sello de Aaron Chatterley y Richard Schiessl

Detrás de la marca hay dos grandes profesionales en la industria de belleza: Aaron Chatterley y Richard Schiessl (Ambos son cofundadores de Feelunique) y Reena Hammer (ex directora general de Urban Retreat). El equipo se acercó al estudio londinense The Yard Creative el objetivo era crear una nueva marca cosmética juvenil y divertida para adolescentes que tuvieran una conciencia social.

En el proyecto de Indu, The Yard Creative se centró en la idea de: «Empieza contigo». Esto dio forma a la identidad visual y permite expresar su personalidad y crear todo el universo de la marca.

El logotipo con diferentes paletas de colores.

Empaque y póster con el estilo tipográfico.

Indu marca inclusiva y adolescente

En la página del proyecto de la marca ellos comienzan con la pregunte: «¿cómo podemos crear una marca inclusiva y apropiada para la edad que permita a un grupo de edad influyente explorar su belleza individual?» Lo que debían hacer era buscar un equilibrio en diferentes aspectos: se necesitaba una marca joven y divertida que además fuera responsable y consciente. Agregan: «Debía ser natural versus audaz, fomentar la confianza pero evitando el narcisismo y atraer a dos audiencias muy diferentes: de los 11- hasta los propios jóvenes de 17 años… Y sus padres».

Indu logotipo.

La marca pretende mantenerse fiel a su público objetivo y actuar como una marca eternamente joven para jóvenes de 11 a 17 años, en lugar de envejecer con ellos. Esto significaba que nuestro posicionamiento debía reflejar una mentalidad muy particular para una audiencia muy particular. Trabajamos junto a la agencia de investigación Kids Know Best , especializada en jóvenes, para descubrir y profundizar en los pensamientos y sentimientos de esta audiencia.

Una tienda para el mañana que es flexible para el futuro

En la página del proyecto explican: «Desarrollamos una marca sinónimo de su público objetivo principal, algo que resonara en los adolescentes de una manera auténtica y familiar. Una marca que fue creada para ser audaz para celebrar la individualidad valiente (durante lo que puede ser una etapa difícil de la vida). Entusiasta para mostrar el amor por divertirnos y experimentar (pero también para nunca ocultar quiénes somos o cómo nos sentimos), curiosa. Para reflejar nuestras almas curiosas (y el amor por explorar) y nutrir nuestro apoyo a la comunidad (y las conversaciones conscientes). Toda la marca se centró en una esencia de «espíritu adolescente», para celebrar y abrazar el viaje de la «adolescencia» y convertirlo en una etapa de la vida apoyada por los padres y amada por los adolescentes».

«Estamos impresionados con la calidad del trabajo de The Yard Creative y creemos que han hecho un trabajo brillante».

Aaron Chatterly, cofundador de Indu.

Diferentes aplicaciones: Bolsos, historias, empaques y gradientes.

Análisis de la identidad de Indu

La construcción de la nueva identidad de Indu comienza con su logotipo. Una marca denominativa con detalles curvos que se siente distintiva y atrae a su mercado de meta. Por lo general cuando se escoge este tipo de tipografía se busca crear una marca elegante y con un espíritu juvenil que a su vez de la sensación de tener estilo y ser sofisticada.

Otro elemento importante es la paleta de colores el logotipo cambia de color según sea la naturaleza de los productos. Su versión más reconocida es de color blanco pero también hay una versión en verde y púrpura. Se utilizan una serie de gradientes con tonalidades verdes y celestes que acompañan la marca y tienen una sensación de frescura, naturaleza y tranquilidad. Colores que por lo general representan salud, la vitalidad y bienestar. También hay un toque amarillo que podría representar energía y optimismo.

En las aplicaciones de la marca vemos como se utiliza todo el lenguaje para crear una identidad que se siente juvenil. Se utiliza la marca denominativa de manera repetitiva para crear patrones que luego llevarán distintos colores.

Los empaques varían según la gama de productos. Pero hay una versión con fondo blanco en la que destaca la marca denominativa con un gradiente. Transmite una sensación de limpieza, pureza y simplicidad. Un resultado muy elegante.

