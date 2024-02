Identidad visual The Mora Hotel por DesignStudio

En la primavera de 2024 se lanzará una nueva marca “The Mora” Hotel. Una nueva opción hotelera de: TUI Hotels & Resorts en el mercado premium, esto permite ampliar el mercado meta para el grupo TUI. Nace después de una investigación de productos de lujo, consumidores y tendencias, se da un cambio generacional. Los nuevos clientes desean adquirir productos de lujo, pero al mismo tiempo tienen una percepción del lujo completamente nueva, más allá del estatus y los bienes de lujo.

El nuevo hotel está pensado para satisfacer a estos clientes. The Mora es una combinación de lujo moderno y un enfoque flexible y altamente personalizado que permite a los huéspedes seguir su estado de ánimo en cada momento. A nivel arquitectónico The Mora también es muy diferente de las marcas de hoteles TUI anteriores. Puedes conocer más sobre este hotel en: www.themora.com. Ubicado en Tanzania específicamente en Muyuni, en el extremo noreste de Zanzíbar, encontrará The Mora, ubicado dentro de diez hectáreas de playa y rodeado de arenas blancas puras a orillas de un océano turquesa.

The Mora es el Primer hotel del fondo en Zanzíbar posicionado en el segmento de lujo.

TUI Group Eleva presenta su nueva identidad The Mora Hotel para el segmento Premium por DesignStudio

Febrero es un mes muy frío en Europa, y muchas personas deciden escapar a otras locaciones más cálidas. Poder disfrutar de un paraíso escondido y darse un baño caliente mientras disfrutas de un sol radiante. Este es el concepto detrás de The Mora Hotel un paraíso en Tanzania para el segmento de lujo. TUI Hotels & Resorts son la marca detrás del nuevo hotel y decidieron contratar a la agencia internacional DesingStudio con oficinas en Londres, Nueva York y Sídney, para elaborar la nueva identidad visual.

En la página del proyecto describen al hotel como una nueva forma de pasar las vacaciones. Crearon una nueva marca que permite a TUI Group ingresar a un nuevo segmento de lujo. Desarrollaron una historia de marca y un nombre auténticos que reflejan las necesidades cambiantes de los viajeros de lujo. Introdujeron una expresión de marca que ensalza la individualidad y captura la maravilla de estar libre de reglas rígidas.

El eslogan «Sigue tu estado de ánimo hasta el momento»

DesignStudio es una agencia que ha colaborado ampliamente con la cadena de hoteles TUI. Eran los indicados para este nuevo proyecto. La directora de estrategia, Chloe Jensen, comenta que querían ir más allá con el nuevo hotel que fuese algo más que un simple sitio para refugiarse. La marca posee un propósito, es auténtica y ofrece una experiencia única vacacional su eslogan es: «Sigue tu estado de ánimo hasta el momento», centrada en el presente y las ganas de vivir el hoy.

En la página del proyecto explican sobre el desafío de crear la nueva identidad: «Al formar parte de un grupo turístico líder a nivel mundial, TUI Hotels & Resorts quería diversificar su cartera introduciendo una marca hotelera que le ayudara a entrar en un nuevo segmento del mercado hotelero y atender a más consumidores de lujo. Juntos definimos y ejecutamos el concepto, completo con estrategia de marca, nombre, identidad verbal y visual y dirección de arte».

Estilo fotográfico utilizado en la identidad visual Premium.

La sofisticada dirección de arte incluye impresionantes fotografías de la marca realizadas por Salva López, que resumen sin esfuerzo el distintivo estilo relajado pero elevado de The Mora.

The Mora Hotel un nombre sofisticado y elegante

La nueva estrategia de marca se centra en 3 pilares básicos y garantiza la autenticidad de The Mora en cualquier ubicación. Su nombre The Mora, tiene el significado de «hacer una pausa» en latín. Una oportunidad exclusiva para reiniciarse y centrarse en el futuro. El director creativo, Julien Queyrane, destaca que este concepto visualiza la libertad y la individualidad, rompiendo con las reglas rígidas.

En la página del proyecto escriben: «Los hoteles de ocio de lujo están diseñados principalmente para evadirse de la vida cotidiana. Transportarlo a rincones remotos del mundo… más allá de los horizontes… un nuevo mundo por descubrir… Pero las vacaciones y los huéspedes no son iguales para todos, y esto no es solo lo que buscan los nuevos viajeros de lujo. Nuestra audiencia no quiere puro escapismo o indulgencia sin sentido. Quieren un propósito y una conexión auténtica, y sentirse en control de cómo se quedan. Así que buscamos crear una marca y una experiencia que viera las vacaciones como algo más que un cambio de escenario, sino un cambio de perspectiva. Una fuente de energía para la vida misma».

Animación del logotipo.

Activos visuales elegantes y un sistema funcional de diseño

El logotipo es una marca denominativa con una fuente tipográfica personalizada y equilibrada, reflejando los principios de The Mora. Se utilizan contornos gráficos, que poseen muchos significados, son una herramienta narrativa para seguir el viaje de los huéspedes. La dirección de arte, contó con el apoyo de las fotografías de Salva López, con un estilo lujoso y relajado.

La idea de la marca es «Sigue tu estado de ánimo hasta el momento». Es un sentimiento optimista que refleja el deseo del público de vivir el presente y centrarse en el momento. La estrategia de marca también incluye tres principios de experiencia que guían cada aspecto de la marca, desde el diseño ambiental hasta el estilo de servicio al cliente, en diferentes ubicaciones. Para garantizar que las experiencias de los huéspedes siempre se sientan auténticamente La Mora dondequiera que estén.

Un sistema de iconos es una extensión funcional de estos esquemas, que se utiliza para ayudar a la navegación por los hoteles.

Paleta de Colores vanguardista y moderna

Una paleta de colores que refleja el optimismo, la calidez y el humanismo que se encuentra detrás de la nueva marca. También se diferencia de sus principales competidores. Se inspira en los diferentes momentos del día. Se utilizan colores que abrazan las enérgicas y vibrantes experiencias del viajero, ofreciendo opciones dinámicas para la dirección de arte.

Citas sobre el proyecto

Shanna Holthaus, gerente senior de marca global de TUI Group, elogia el resultado tangible y emocional logrado por DesignStudio con The Mora. Destaca que la diferenciación de las marcas existentes no habría sido posible sin el apoyo continuo del estudio, que amplió horizontes y materializó la visión de TUI.

Análisis de la identidad de The Mora Hotel

La identidad posee una marca denominativa con una tipografía personalizada que tiene un toque más elegante y hecho a mano. Se enfoca en las experiencias auténticas y personalizadas, la importancia de centrarse en el presente en lugar de ofrecer un escape a la rutina.

El nombre del hotel «The Mora» significa hacer una en latín para poder disfrutar de la experiencia y pausar y reiniciar nuestro viaje. Una forma de reflejar la libertad y la individualidad para dotar a la marca de humanismo.

Hay muchos activos visuales que empoderan la identidad visual. Entre ellos una serie de contornos con un estilo orgánico que narran historias diversas y permiten crear conexiones con los huéspedes. La paleta de colores es moderna y vibrante refleja el optimismo y la filosofía humana detrás de la marca.

