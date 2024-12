Establecido en 2010 Toilet Twinning es una organización sin ánimo de lucro que sabe que más 1.700 millones de personas no tienen acceso a baños seguros. Es por eso que ayuda a las comunidades a construir baños y a acceder a agua potable.

Personas que no tienen acceso a un simple retrete. Esta falta de sanidad básica afecta la salud, la educación y los medios de vida. La organización puede ayudar a familias, comunidades y escuelas a salir de la pobreza. Toilet Twinning es una rama de recaudación de fondos de Tearfund, una ONG internacional de ayuda y desarrollo y miembro del Comité de Emergencias para Desastres (DEC). Recaudan más de £1 millón por año para apoyar el programa de Agua y Saneamiento de Tearfund y crear conciencia sobre la crisis de saneamiento que enfrenta el mundo. Una organización que busca colaboraciones con empresas que complementen sus actividades y compartan sus valores. Con sede en Bournemouth, Dorset en Inglaterra. Se especializan en alivio de la pobreza, Agua y educación en higiene, Salud infantil, Dignidad familiar, Ayuda a las comunidades, Sostenibilidad, Saneamiento, Desarrollo internacional e Higiene de manos

Toilet Twinning: una identidad inspirada en la crisis global de saneamiento por la agencia Wildish & Co.

La nueva identidad de Toilet Twinning se siente moderna y con muchos activos visuales que potencian la marca. Una renovación completa en su identidad visual que ha sido posible gracias a la ayuda de la agencia creativa londinense Wildish & Co.

Un cambio que destaca por proyectar mejor la misión de combatir la crisis mundial de saneamiento. La organización lucha porque la gente tenga acceso a baños seguros y agua potable para todos. El resultado es una identidad que se siente fresca y al mismo tiempo envía un poderoso mensaje de urgencia y colaboración para definir su causa.

Nuevo logotipo para Toilet Twinning como pilar fundamental de la identidad visual

Sin lugar a dudas el elemento más importante de la identidad visual de Toilet Twinning es su logotipo. Ha sido redibujado a mano e incorpora un inodoro. Un detalle visual, simple pero poderoso. Logra su objetivo de llamar la atención del público y crea un vínculo memorable con la misión de Toilet Twinning. En palabras de la agencia Wildish & Co.: «un buen diseño debe ser funcional y emotivo; este logotipo equilibra ambos aspectos».

Detalles logotipo Fondo azul.

Activos de marca modernos y flexibles

Otro aspecto a tomar en cuenta es el uso de una nueva paleta de colores, destaca el azul vibrante que proporciona frescura y limpieza. Además simboliza la importancia del agua potable en las comunidades más vulnerables. Se utilizan ilustraciones personalizadas con emotivos mensajes para dotar a la marca de valor humano y accesibilidad.

Se usan características que van más allá de lo estético. Han sido diseñadas cuidadosamente para reflejar la esencia de Toilet Twinning: unir a las personas en una causa global que salva vidas.

Eslogan: “Encuentra la otra mitad de tu inodoro”

El eslogan de la marca es:“Find Your Toilet’s Other Half” (Encuentra la otra mitad de tu inodoro). Una campaña que invita a la gente a “gemelar” sus baños con instalaciones en comunidades que necesitan urgentemente soluciones sanitarias. Un mensaje directo que informa y recuerda la preocupación de la problemática. “El diseño es una herramienta poderosa para transformar ideas en acciones”, comentan en la página de Wildish & Co.

Poster. Publicidad Exterior. Redes Sociales. Sitio Web.

Análisis de la nueva identidad de Toilet Twinning

Este proyecto me parece muy atractivo porque logra simplificar un mensaje poderoso para llevar un mensaje de urgencia. Toilet Twinning es una tipografía artesanal que oculta en dos líneas un inodoro, siendo la «O» un Respaldo y «I» un retrete. Una identidad que destaca en los siguientes puntos:

Diseño simple y versátil: Un logotipo hecho a mano que le da a la identidad un toque simple y logra una conexión emocional con su audiencia. Nueva Paleta de colores: Como color central se utiliza el azul vibrante para reforzar la misión de la organización, se utilizan detalles en blanco. Tono inclusivo y accesible: Para potenciar el mensaje de la marca se utilizan ilustraciones personalizadas que recuerdan la problemática global, de una forma directa, inclusiva y accesible.

Conclusiones finales del proyecto

El resultado de la nueva identidad de Toilet Twinning destaca por modernizar sus activos visuales y ampliar sus posibilidades de comunicación. Todo esto con un toque humano que logra conexiones poderosas con su audiencia. Combinando un mensaje claro y emotivo, con el llamado a la acción para una problemática crítica.

Referencias: