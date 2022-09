Identidad The Other Art Fair una feria de arte accesible para todos por Universal Favourite

Establecida en 2011 The Other Art Fair presentada por Saatchi Art es una colección global de ferias de arte revolucionarias para el arte independiente que traspasa los límites.

Con sede en Londres, Inglaterra con oficinas, ubicadas en el Reino Unido, EE. UU. y Australia. The Other Art Fair es una reunión mundial de pensadores creativos, innovadores y buscadores del disfrute del arte que comparten talentos emergentes y experiencias inolvidables.

The Other Art Fair una identidad por Universal Favourite

La identidad fue realizada por el estudio de diseño Universal Favourite con sede en Nueva Gales del Sur en Australia. Una identidad que rompe los esquemas para The Other Art Fair.

El arte en general siempre ha tenido una percepción que según indica la agencia es: «elitista, exclusivo y costoso». The Other Art Fair quiere demostrar todo lo contrario. Su objetivo en cada feria que realiza es cambiar la percepción en la que vemos, experimentamos y compramos arte. Haciendo cada pieza una obra más accesible y brindando a los artistas emergentes un lugar para deslumbrar con sus obras.

La nueva identidad según el caso de estudio tenía como objetivo: «encapsular su rechazo a lo común y los ayudar en su misión de reformular el arte en algo que acoja y entusiasme a todos».

Presentación de las obras.

The Other Art Fair: El problema de la identidad anterior

Según comenta la agencia las ferias de la marca han sido un éxito y han podido mostrar el arte en todas partes del mundo. Sin embargo The Other Art Fair con su identidad visual anterior no lograba materializar de manera visual y verbal su posición de empujar los límites. Era una identidad «muy segura, demasiado sensata y no exudaba la energía rebelde que tenían sus eventos». Es por eso que su objetivo era cambiar su estrategia e identidad para dejar en claro que rechazan lo común y que esto es el corazón de su marca.

Solución al problema

El proyecto fue realizado por la agencia Universal Favourite en colaboración con Untangld. Desarrollaron una nueva estrategia, con la idea en mente de «Nunca ser normales». Este pensamiento debía ser reflejado en todos los puntos de contacto de la marca. También debían definir un tono de voz. La identidad verbal fue desarrollada en colaboración con la Agencia TONE y la redactora Cat Wall. Una identidad verbal que es: «segura, intrigante y con la cantidad justa de ingenio, empujando a la marca más allá de lo común y esperado del mundo del arte».

Para crear todas los activos de la marca se preguntaron: ¿y si la marca en sí misma fuera arte? Esto daría voz y visualización a los artistas, logrando una iteración de la identidad visual una expresión única y creativa. Con pistas visuales del comportamiento anti-tendencia, exploraron cómo podrían reformular The Other Art Fair de la misma forma en que estaban reformulando el mundo del arte.

Varias aplicaciones impresas y digitales.

The Other Art Fair detalles del proyecto

Es importante resaltar que The Other Art Fair es una colección global de ferias de arte revolucionarias para artistas independientes que superan los límites y experiencias inolvidables.

Con diferentes locaciones a nivel global como: Brooklyn, Los Ángeles, Londres, Sídney y Toronto. Una forma de revolucionar la categoría del mundo del arte y hacerlo ampliamente accesible. Ofreciendo a artistas independientes un sitio para poder exhibir y vender sus piezas, y de brindar experiencias inmersivas únicas para todos los asistentes.

Sistema flexible del logotipo.

Romper con los clichés del arte

En general hay una tendencia en creer que el mundo del arte es: «sofocante, elitista e inaccesible». Un espacio con paredes blancas donde no hay un sentido de pertenencia ya que no «entienden» el arte o no pueden pagarlo. La marca quiere romper esos clichés logrando que el arte sea accesible para todos. Para ello surgió una respuesta el crear un evento que hace que el arte se sienta: «accesible, acogedor y emocionante para todos».

Publicidad exterior con la nueva identidad.

La nueva paleta de colores de la marca

Básicamente es una identidad monocrómatica en su logotipo, manteniendo todo sencillo. También ajustaron el color principal un verde de la identidad anterior que ahora es más: «manejable, la paleta es sencilla pero llamativa».

El sistema de marca ofrece un conjunto como un único bloque sólido y con activos específicos según la necesidad. La tonalidad es verde-gris siendo una base neutra que permite que brillen los colores y la vitalidad de las obras de arte. Un verde-negro se usa para la información del artista y las fotografías de rostros. Por último otros verdes resaltan el contenido específico del evento y los materiales promocionales. Una paleta creada para funcionar mejor en entornos digitales.

Las nuevas tipografías de la marca

Para el apartado tipográfico se utilizan dos estilos de fuentes. Una de ellas es la que se utiliza en la marca denominativa, Gt Ultra es un tipo de letra acentuada. La agencia describe que posee: «Toques humanistas, bailando entre sans y serif, fusionando caligrafía y construcción. El sistema tipográfico versátil combina el tipo serif de siglos de antigüedad con el dinamismo de la sans moderna, desafiando las expectativas tipográficas modernas».

La otra fuente tipográfica es Brut Grotesque es «su contraparte trabajadora, utilizada en toda la marca para el encabezado y el cuerpo del texto. Sus cualidades sencillas e indistintas permiten que la fuente de acento se destaque y, juntas, crean una estética moderna y accesible con un toque de rebeldía».

Sistema visual con jerarquías y cuadrículas.

Un sistema flexible y modular

Una de las partes más importantes de la nueva marca es el sistema flexible y modular que han creado. Está pensado para funcionar en las diferentes audiencias internacionales, y también es simple para que los equipos logren implementarlo de manera sencilla.

Siempre es un desafío lograr el equilibrio en un sistema sólido. La agencia logró con éxito una idea simple y la transformó en algo flexible y traducible a infinitas piezas de comunicación, convirtiendo la marca en una obra de arte en constante cambio. en si mismo.

Detalles del folleto con los contenidos de las obras.

Varias Aplicaciones.

Redes Sociales.

Los objetivos logrados por la nueva identidad

La marca logró salirse de los esquemas, con su naturaleza del rechazo hacia lo ordinario y común. Mientras el mundo del arte quería tomar un rumbo fijo, ellos se fueron por el otro lado. El arte no tiene reglas y lo demuestran las diferentes convenciones a nivel internacional invitando a las personas a disfrutar del arte sin ser un experto. La agencia escribe: «Su misión es seguir reformulando el arte y cómo lo percibimos, experimentamos y compramos, de formas nuevas y en constante cambio, y ahora tienen una identidad de marca audaz y adaptable detrás de ellos que hace exactamente eso».

Análisis de la identidad de The Other Art Fair

La nueva identidad presenta un logotipo con una tipografía sans serif que se adapta para mostrar las obras de los artistas independiente. Es casi como un dispositivo en forma de

marialuisa o paspartú, para que las obras sean las protagonistas de esta nueva identidad.

Con una paleta de colores con tonalidades de verde, en realidad la sensación del diseño es monocromática para no interferir con el color real de las diferentes piezas. El sistema de la marca es sencillo pero al mismo tiempo le da una personalidad única que permite que esta pueda brillar en las ferias internacionales. Un lenguaje simple y modular para que todos los equipos de diseño puedan implementarlo con facilidad.

Referencias:

Página del proyecto.

Créditos adicionales: Colaboradores Estrategia de marca • Untangld Escritor de marca • Agencia TONE Escritor de marca • Cat Wall.