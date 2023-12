Identidad Spotify Wrapped 2023: sin retículas o reglas

Hace unos días se lanzó el Spotify Wrapped 2023, siempre es interesante ver el estilo de diseño visual que utilizan cada año. En esta ocasión han decidido no tener reglas, ni retículas, una forma alocada de conmemorar la música.

El primer Spotify Wrapped fue lanzado en 2016, desde entonces se ha convertido en una tradición anual para los amantes de la música. Una forma creativa de compartir nuestros gustos musicales, conocer las estadísticas y compartirlas con nuestros amigos.

Una campaña caótica: con elementos visuales multiculturales, en varios idiomas y formatos

Finalmente los usuarios de la plataforma de música podrán disfrutar de todas las nuevas funciones del Spotify Wrapped 2023. Podrás conocer cómo ha sido tu año en el siguiente link. Durante toda esta semana hemos visto las redes sociales inundadas con los Wrapped de nuestros amigos e influencers favoritos.

Spotify hace un resumen musical con nuestros gustos de manera inequívoca (Aunque claro algunos comparten su cuenta con su madre y en su lista podría salir: «música relajante para perritos»). quiénes somos realmente. Como siempre la aplicación hará un resumen de los últimos 12 meses. Los resultados son privados, pero los usuarios pueden compartirlos a través de sus redes sociales.

La categoría más popular es: «Yo en 2023» que muestra todas las canciones y minutos que disfrutamos durante el año.

Sound Town en el Spotify Wrapped 2023

¿Dónde se ubica tu Sound Town? Crédito: Spotify.

La novedad más alocada de este año es Sound Town. Nos empareja con la ubicación que escucha música similar a la nuestra. Ciudades como: Bend, Oregón hasta Burlington, Vermont y Davis, California, un destino para viajeros que tengan nuestros mismos gustos.

Spotify Wrapped 2023 una metamorfosis visual

A nivel visual Spotify Wrapped 2023 nos muestra que no hay reglas, es un estilo alocado sin retículas. Todos los elementos visuales son fluidos y se desenvuelven libremente por las composiciones. Hay muchos estilos, formas, colores y un diseño ecléctico por no decir algo kitsch, no hay ningún tipo de regla que diga donde deba ir cada elemento.

Publicidad exterior.

Un caso multicultural un diseño libre para 2023

Rasmus Wängelin, es el jefe global de diseño de marca en Spotify, comenta que el nuevo Wrapped 2023 intenta impregnar la cultura del 2023. Comenta: «Hay algo en este año que se sintió especialmente caótico en términos de cómo la gente consume cultura». El balance entre vivir una vida lineal y al mismo tiempo salirse de ella, según Wängelin, esto también creó una tendencia de diseño, se busca contener la experiencia humana y la frágil línea entre el mundo virtual y la realidad.

Diseño con las diferentes categorías.

Retro futurista con toques nostálgicos

Otra tendencia que está muy de moda es lo retrofuturista, estos elementos inspiraron la nueva identidad del Spotify Wrapped 2023. Una generación que busca cada vez más la nostalgia y la expresividad del internet adaptándose a una perspectiva moderna. «No intentamos duplicar ese estilo, estamos inspirados en él»,comenta Wängelin. Esto se refleja en la identidad final que contiene elementos antiguos como por ejemplo las formas de pixel o las animaciones juguetonas con tintes retro.

Un diseño fluido: elementos caóticos que son parte del toolkit global

El desafío del equipo de diseño de Spotify fue: crear un diseño caótico y fluido, pero que tuviera elementos tan reconocibles que lo unificarán a nivel global. «No hay reglas ni límites», comenta Rasmus, el diseño en general tiene un sistema modular que mantiene la coherencia visual en ciertos elementos y el resultado es una identidad «fluida, dinámica, indomable y juguetona».

En resumen:

Spotify Wrapped 2023 posee una identidad visual caótica y fluida, con una atmósfera inspirada en la cultura de este año.

posee una identidad visual caótica y fluida, con una atmósfera inspirada en la cultura de este año. Hay una línea muy delgada que fusiona la vida virtual de internet y vida real, esto también mezcla los primeros años pixelados de internet y la creatividad actual que no tiene limitación.

Una identidad global que aunque no tenga un sistema con retículas o estructuras estrictas, fluye para organizar todo de alguna manera.

No hay límites creativos y se ofrece una experiencia visual única que se sale de las tendencias tradicionales.

