Identidad Shakespeare Theatre Company una empresa de teatro pionera en Washington DC por Pentagram

Fundada en 1970 Shakespeare Theatre Company es una empresa dedicada a las artes interpretativas en Washington DC. Su misión junto al Centro Harman para las Artes es ser la fuerza líder del país en la presentación y preservación del teatro clásico.

En su sitio web escriben: «Nuestra misión principal es presentar el teatro clásico en un estilo estadounidense accesible, hábil e imaginativo que honre el lenguaje y las intenciones de los dramaturgos mientras ve sus obras a través de una lente del siglo XXI». El teatro ofrece una serie de obras al público en el área metropolitana de Washington y en toda la nación. El Harman Center for the Arts ofrece lo último en tecnología, asequible y desde espacios medianos hasta destacadas compañías locales, nacionales e internacionales de artes escénicas. El Harman Center for the Arts fomenta la sinergia entre organizaciones artísticas hermanas y estimula un diálogo artístico continuo que abarca todas las artes escénicas, al mismo tiempo que brinda a Shakespeare Theatre Company la oportunidad de expandir sus programas de educación y accesibilidad e involucrar a diversas audiencias en las artes.

Identidad Shakespeare Theatre Company por Pentagram

Shakespeare Theatre Company contrató a la prestigiosa agencia internacional Pentagram. El objetivo del proyecto era cambiar el nombre de Shakespeare Theatre Company para que marcara una nueva era en Washington DC, bajo el nuevo liderazgo del director artístico Simon Godwin y el director ejecutivo Chris Jennings.

En el teatro se presentan obras variadas pero principalmente de Shakespeare. Las obras suelen ser de relevancia nacional e internacional, tocando temáticas profundas. Desarrollando personajes complejos y un lenguaje elevado, a través de una lente contemporánea del siglo XXI. Según comentan en el sitio web del proyecto: «Su creencia central es que el teatro actúa como narración colectiva y testimonio compartido, y es esencialmente una fuerza para el bien». En la actualidad es un líder artístico en DC, el teatro ha recibido más de 100 premios Helen Hayes. Un teatro con una fuerte reputación en Estados Unidos, que toca temas relevantes como el poder y la raza que han tomado una escala mundial en los últimos años. Encarnando la frase Shakespeare de “Todo el mundo es un escenario”.

Animación del logotipo.

Una identidad que expresara la relevancia continua de Shakespeare

La agencia internacional Pentagram tenía como objetivo: «Crear una identidad de marca que expresara la relevancia continua de Shakespeare, realzada por la perspectiva contemporánea que STC aporta a sus historias atemporales y universales». Inspirada en personajes complejos de Shakespeare como: Macbeth y King Lear, que poseen un paralelismo con muchos líderes políticos de la actualidad.

Una empresa que suele interpretar los textos clásicos de Shakespeare desde una perspectiva contemporánea. Tocando temáticas actuales como: «la diversidad, la inclusión y la tolerancia mientras reflexiona sobre temas universales como el amor, el poder, la codicia, la vida, la muerte y muchos más».

Publicidad exterior con la nueva identidad.

Historias vitales compartidas con audacia

La visión del teatro se basa en ‘Historias vitales compartidas con audacia’. Pentagram propuso la expresión creativa en torno a una idea central de interacción entre una amplia gama de dimensiones: «clásica y contemporánea, artista y pública, escenario y digital, entretenimiento y aprendizaje, íntima y colectiva. real e irreal, como una forma de reinventar historias del pasado para audiencias del futuro».

El proyecto se inspira en la interacción, la idea fue de Marina Willer y su equipo en Pentagram. Diseñaron un lenguaje de marca centrado en un logotipo que superpone fuentes tipográficas históricos y contemporáneos que mezclan estos dos polos.

Redes Sociales.

Logotipo y paleta de colores

Para el logotipo desarrollaron una marca denominativa que muestra el acrónimo STC. Una forma compacta y sencilla de establecer una conexión más accesible con el público y alejarse de la versión más académica e inaccesible que se percibe de un clásico como Shakespeare.

Una nueva identidad que pretende atraer a una audiencia contemporánea. La paleta de colores utiliza tonalidades eléctricas e imágenes dinámicas que se mezclan con la luz y energía a las historias clásicas.

También se ha presentado una tipografía moderna, funcional y neutra. Evitando la tentación de volverse ilustrativa. Por último Pentagram habla sobre la fotografía: «abarca desde tonos eléctricos hasta imágenes cotidianas más naturales que documentan la amplia gama de actividades de la empresa».

Sitio web.

Citas sobre el proyecto

Simon Godwin de STC agrega: “Trabajar con Marina y su equipo ha sido una alegría inspiradora. Juntos nos han ayudado a articular una relación entre lo clásico y lo contemporáneo y desarrollaron una identidad visual para STC que es audaz y profunda. Combinando el pasado y el presente para construir una marca para el futuro, Pentagram nos ha permitido mirar hacia adelante con valentía y entusiasmo”.

El poder de la experiencia compartida significa que el teatro puede crear un impacto como ninguna otra forma de arte, y el nuevo lenguaje visual creado por Marina y el equipo nos brinda una visión evocadora e inquietante de las experiencias impactantes que STC crea constantemente.

Bolsas y Tarjetas de presentación.

Gráficos interactivos.

Análisis de la identidad de Shakespeare Theatre Company

La nueva identidad creada por Pentagram busca lograr un balance entre los histórico y lo moderno. Todo comienza con cambiar el nombre de Shakespeare Theatre Company por su acrónimo STC. Un cambio que se hace con el objetivo de lograr una versión más moderna del teatro que rinda homenaje a los clásicos de la literatura y pueda atraer audiencias más contemporáneas.

Shakespeare es el centro de la empresa de Artes Visuales, por lo general se interpretan sus obras. Pero se adaptan para tocar contemporánea del siglo XXI. Marina Willer y su equipo han creado una identidad atemporal. Se creó un lenguaje de marca centrado en su logotipo y jugando con la ambigüedad de tipografías históricas y contemporáneas, creando una tensión entre los opuestos.

