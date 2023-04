Identidad Pets at Home, tienda de cuidado de mascotas en Reino Unido por el estudio Nomad

Establecida en 1991 Pets at Home es una tienda minorista especializada en productos para mascotas. Su sede está en Reino Unido.

La empresa comenzó con un equipo de tan solo 15 personas. Anteponen las mascotas a las ganancias, mientras trabajan en equipo. En la actualidad poseen más de 451 tiendas y un equipo de más de 8913 personas que trabajan en los diferentes puntos de venta. En sus tiendas se encargan del cuidado de mascotas, productos para mascotas, oficinas de apoyo, retail y peluquería canina y capacitación y desarrollo.

Pets At Home nueva identidad de marca y campaña publicitaria por estudio Nomad

La nueva identidad de la marca Pets at Home fue desarrollada por el estudio Nomad con sede en Londres, Inglaterra. Una nueva identidad visual que rediseña su logo principal y el de sus submarcas, también se ha lanzado una nueva campaña publicitaria. Un proyecto muy ambicioso para el minorista que se describe como un destino único para todas las necesidades de cuidado de mascotas, desde el aseo hasta los servicios veterinarios.

Uno de los activos más importantes del proyecto fue crear una marca maestra para dar armonía a todas las submarcas. En el caso de estudio escriben: «La variedad de identidades, nombres y experiencia de marca crearon confusión y una falta de reconocimiento de la marca maestra». Un proyecto que inició desde agosto del año pasado: «El Pets at Home anterior se creó a partir de un grupo de submarcas, empresas hermanas y servicios. Aunque formaba parte de la misma familia con los mismos valores fuertes, las identidades variadas, los nombres y la experiencia de la marca no crearon ningún reconocimiento para el Pets at Home principal. Marca de casa».

Nueva campaña de Pets at Home.

Pets at Home: Un único destino para las necesidades y cuidado de las mascotas

El proyecto es muy ambicioso y pretende consolidar la marca como el destino único para todas las necesidades de cuidado de mascotas en Reino Unido. En las tiendas minoristas se realizan todo tipo de servicios desde peluquería canina hasta servicios veterinarios.

Su submarca veterinaria cambiar su nombre por: Vets for Pets (Antes era conocida como Vets4Pets). Su peluquería canina se llamará: Pets Grooming, y todas las submarcas se unificarán bajo el mismo nombre de: Pets.

Nuevo eslogan para la marca

Otro de los cambios relevantes en el rebranding es la introducción de un nuevo eslogan en su campaña publicitaria: «Todos estamos a favor de las mascotas». En el comunicado de prensa explican el significado detrás de esta frase: «da vida a la idea de que somos una nación que hará cualquier cosa por nuestras mascotas».

En el spot publicitario se utiliza la famosa canción ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’’ de Meatloaf. Se adaptará a todos los medios posibles como: cine, televisión, prensa, radio, digital y al aire libre.

Kathryn Imrie directora del departamento de consumo de Pets at Home, comentó: “Nuestro propósito como empresa es mejorar el mundo para las mascotas y las personas que las aman, y nuestra nueva expresión de marca nos ayuda a demostrar la amplitud de los servicios que ofrecemos para hacer precisamente esto.”

Detalles logotipo y antes y después de todas las submarcas.

Unir las submarcas en una marca maestra

El Estudio Nomad trabajó en colaboración con Cath Ryan Directora de marca de Pets at Home. Como fanáticos de las mascotas, todos en el estudio estaban entusiasmados de trabajar en el proyecto. El director creativo de Nomad, Ash Watkins, comenta: «Estaba tan claro que esta era una gran oportunidad para transformar una organización de este tamaño y darle la marca que se merece».

La nueva identidad une todas las submarcas en una marca maestra. El nombre se simplifica bajo la palabra: «Pets». Un diseño simple y poderoso. «Parece demasiado simple para ser verdad, pero todo lo que hacen es por el bien de las mascotas», comentó: Watkins. Ahora hay un sistema claro de jerarquías visuales que podrá extenderse a todos los productos de la empresa.

Iconos y varias aplicaciones: carteles, banners, tarjetas.

Nuevo logotipo de Pets at Home

La estrella del rebranding es el nuevo logotipo de: Pets. Un diseño simple y legible que funciona muy bien en diferentes escalas y formatos. Además sirve como «punto de anclaje» para las submarcas fortaleciendo el sistema visual con jerarquías.

Animación de la nueva identidad y sus diferentes aplicaciones.

En la página del proyecto describen el nuevo sistema visual. Utiliza formas gráficas básicas inspiradas en las formas de las patas y huellas de las mascotas. «inspirada en la conexión de las personas y sus mascotas», escriben en la página del proyecto. «Abrazarse, jugar o simplemente estar uno al lado del otro para crear dispositivos de encuadre, diseños distintivos y texturas audaces».

Una identidad que pone en el foco de mira la «comunidad de mascotas y sus dueños». Facilita la navegación visual de sus productos en los diferentes puntos de venta y elimina todo el ruido innecesario a la hora de comprar.

La identidad utiliza una tipografía personalizada llamada: Pets Headline. Fue creada por el estudio Nomad en colaboración con la fundición tipográfica Colophon. Se utiliza en todas las aplicaciones tanto impresas como digitales. En el proyecto explican: «Al centrarse en un equilibrio cuidadoso entre ser expresivo y sentirse confiable, el tipo de letra se adapta a todo lo relacionado con Pets, desde promociones semanales hasta consejos de atención clínica». Colophon también creó otra tipografía personalizada para las diferentes submarcas. Ambas tipografía se complementan y generan más posibilidades visuales.

Algunas aplicaciones: uniformes, folleto, medalla.

Tipografía personalizada: Pets Headline y fotografías de mascotas.

Paleta de colores de la identidad

La paleta de colores conserva el verde como color principal de la marca, pero lo actualiza para verse más moderno y respetar la herencia de la marca. «Somos el negocio de cuidado de mascotas más confiable de Reino Unido y tenemos mucho capital en nuestra marca». Agregan la importancia de seguir utilizando el verde como color principal: «El verde juega un papel muy importante dentro de esto. Queríamos conservarlo mientras modernizamos nuestra paleta, haciendo que Pets sea verde y más icónico en lugar de nuestro color de fondo».

También se crearon una serie de ilustraciones personalizadas, fueron elaboradas por la artista Hannah Warren y dotan a la identidad de «humor inesperado «.

La agencia también creó un banco de fotografías. Con sesiones que buscan capturar las relaciones entre las mascotas y sus dueños. Se grabaron vídeos y se tomaron fotografías por Roo Lewis. Más de 1000 personas participaron en el casting, y sólo 10 fueron elegidas. «Encontramos tantas parejas increíbles: personas que se parecían a sus mascotas, personas que tenían mascotas que nunca esperarías de ellos y parejas que simplemente nos hicieron sonreír», comentó Watkins. «No voy a mentir si digo que conocer a docenas y docenas de perros en un solo día me hizo pensar que tengo el mejor trabajo del mundo. Fotografiadas por Roo Lewis, la dirección de arte está diseñada para amplificar lo que hace que la relación entre la mascota y el dueño especial».

Publicidad exterior, fachada tiendas y publitapias.

Estilo fotográfico

Los retratos de mascotas fueron tomados por Liz Seabrook y su objetivo era resaltar la personalidad de cada animal, además de desligarse de las fotografías de stock, que suelen ser más genéricas.

Según comenta Watkins el desafío más grande del proyecto fue lograr: «equilibrio adecuado entre alegría y confianza». Para ello tuvieron que «encontrar una apariencia que pudiera hacer justicia a la felicidad que brinda tener una mascota, pero que también funcionara para el lado más serio, como cuando las mascotas no se encuentran bien o la vida después de tener una mascota».

Para el estudio fue una experiencia muy gratificante el haber compartido con una empresa muy grande y en una categoría tan especial como las mascotas.

Varias aplicaciones y estilo fotográfico con los dueños y sus mascotas.

Análisis de la identidad de Pets at Home

El proyecto de Pets at Home buscaba dar una unidad a todas las submarcas y crear una marca maestra poderosa. Para ello crearon un logotipo simple pero que destaca por su estilo caligrafico y en negrita resaltando la palabra: «Pets». El resultado es una identidad moderna y atractiva.

En la paleta de colores el color verde continua siendo el principal, pero se moderniza con una tonalidad distinta. Para las aplicaciones han creado una serie de patrones y curvas inspiradas en huellas y patas tanto de mascotas como de sus dueños.

Finalmente en las fotografías e ilustraciones se busca crear una marca con una sensación más humana. Mostrando la cotidianidad de la relación entre los dueños y las mascotas.

Referencias: