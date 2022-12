Identidad El Museo de Bronx por Team Studio

Establecido en 1971, El Museo de Bronx es un lugar dedicado a las artes y al arte contemporáneo. Posee una colección de más de 2,000 obras, su misión es: «Conecta a diversas audiencias con la experiencia urbana a través de su colección permanente, exhibiciones especiales y programas educativos que se esfuerzan por reflejar las dinámicas comunidades del municipio».

Una identidad para El Museo de Bronx por Team Studio

La identidad fue realizada por Team Studio con sede en Brooklyn, Nueva York. El distrito del Bronx inspiró el nuevo nombre del museo, ya que es el único distrito con el artículo «The». Se cambia el nombre de The Bronx Museum of the Arts por The Bronx Museum. La nueva identidad captura la filosofía y herencia del Museo del Bronx.

Guías de la marca.

Animación del logotipo.

Nueva tipografía y paleta de colores para la identidad

La actualización de marca incluye una nueva tipografía en negrita en su marca denominativa. Un logotipo elegante que se utilizará en diferentes materiales como: exhibiciones, promociones y programas. Se utiliza la tipografía FK Screamer, utilizado en las placas de identificación. Una fuente tipográfica que muestra el compromiso del municipio en la vida cultural de Nueva York. La paleta de colores de la identidad utiliza colores monocromáticos que se mezclan con una paleta secundaria con colores como: naranja, azul, rosa, naranja, etc.

Papelería y tarjetas con el nuevo logotipo.

Una identidad flexible y modular

Podemos observar un lenguaje flexible con elementos modulares que se adaptan a las aplicaciones y formatos. Una identidad que captura la esencia del Bronx. Es uno de los vecindarios con mayor diversidad étnica y socioeconómica del país.

En 1971 el museo fue fundado por líderes comunitarios y activistas. Un Museo del Bronx que fue fundado con la creencia de que el arte es esencial para el camino hacia la justicia social. Su ethos central: arte libre para todos.

Bolsas, Banners, Posters y Publicidad Exterior.

«El marco tipográfico de la marca incrusta el nombre del museo directamente en sus exposiciones, programas y experiencias. El tipo sans serif en negrita rinde homenaje al lugar que ocupa el distrito en la cultura, desde los orígenes del lenguaje visual del hip hop en el Bronx hasta la señalización de sus centros comunitarios históricos. La identidad visual complementa este enfoque al adoptar el color, en toda su amplitud, fortaleza y alegría».

Página del proyecto.

Análisis de la identidad El Museo de Bronx

El cambio principal comienza con el logotipo. Se utiliza una tipografía condensada y sans serif que se adapta a los diferentes formatos. El logotipo anterior utilizaba una ligadura resaltada en naranja de una «X» y una «M». Un recurso que aunque original también dificultaba un poco la lectura del nombre. En el nuevo diseño nos encontramos con un logotipo más simple que destaca la palabra «The» que sirve de ancla para el resto del nombre.

El proyecto incluye una identidad renovada, con nuevos diseños en su: logotipo, identidad visual, paleta de colores, mensajes y sitio web.

