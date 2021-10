Identidad de Swapi una aplicación que ofrece recompensas por lealtad

Establecida en 2020 Swapi es una empresa dedicada a la tecnología de la Información y servicios. Su producto estrella es el monedero digital global que permite ganar e intercambiar recompensas de lealtad entre marcas.

Swapi es la próxima generación de lealtad. Están repensando y revitalizando todo el sector con ideas transformadoras, energía renovada y Puntos Swapi™, la nueva moneda de lealtad del mundo. Recientemente han presentado su nueva identidad visual creada por la agencia londinense We Launch un diseño audaz y vibrante que es lo suficientemente flexible como para interactuar con sus audiencias B2C y B2B.

Transformando la lealtad para las audiencias B2C y B2B

La agencia We Launch, se encargó de la nueva identidad de la plataforma del monedero virtual de Swapi, una identidad revolucionaria y optimizada, que busca revolucionar el sector de la lealtad de marcas y que fue lanzada a finales de este mes. Swapi ha logrado asociarse con marcas como: American Express y Mastercard. Permite a las marcas cambiar los puntos de fidelidad no canjeados a un costo cero, al mismo tiempo, garantiza que sus usuarios no pierdan dinero.

En la nota del proyecto escriben: «La oferta de Swapi es transformadora para el sector. Permite a los consumidores un mayor control y flexibilidad sobre cómo gastan sus puntos de fidelidad. Y permite a las marcas cambiar los puntos de fidelidad no canjeados a coste cero, lo que garantiza que sus clientes no salgan perdiendo. Es un ganar-ganar. Al aprovechar los PSU de la marca Swapi para sus diferentes audiencias, enmarcamos dos declaraciones de propuestas estratégicas que se centraron en los beneficios clave para ambos mercados».

Detalles logotipo y arte de la campaña.

Múltiples posibilidades con el logotipo formando patrones.

Aplicaciones digitales: App, redes sociales y sitio web.

Paleta de colores vibrante con púrpura y naranja

La agencia seleccionó una paleta de colores con tonalidades vibrantes de naranjas y púrpuras. Este contraste crea una sensación de emoción y disfrute visual. El logotipo es muy cinético y utiliza una tipografía sans serif personalizada.

Stuart Lang, fundador y director creativo de We Launch, comentó: «Queríamos que el lanzamiento de Swapi fuera acompañado de una identidad visual audaz y vibrante que sea representativa de su papel como un verdadero disruptor del mercado y la flexibilidad funciona en sus audiencias de destino B2C y B2B. Al aprovechar los PSU de la marca, pudimos crear una identidad que se enfoca en los beneficios clave tanto para el público como para destacar dentro de una billetera digital».

Pete Howroyd, CEO y fundador de Swapi agregó: «We Launch ha ayudado a llevar Swapi al ámbito digital creando una nueva y divertida personalidad de marca que transmite la facilidad de propuesta y coincide con nuestra ambición de revolucionar el sector de la lealtad. Estamos realmente satisfechos con los resultados y la calidad de los activos disponibles que funcionan a la perfección en todos nuestros puntos de contacto».

Banners y publicidad exterior.

Análisis de la identidad de Swapi

La agencia de marca We Launch debía reinventar los activos de marca existentes de Swapi. Es por eso que el nuevo logotipo se siente como una evolución del anterior. Ya que desde su fundación se ha utilizado en puntos de contacto físicos y digitales. Se ha renovado el monograma de la letra ‘S’ sus partes tienen un contraste más grande en tamaño. Un logotipo muy flexible que se utiliza como fondo de muchas de sus aplicaciones, y que además debía verse en formatos reducidos como el monedero virtual.

El nuevo logotipo sirve como un ‘súper gráfico’, que genera un lenguaje visual que enriquece la marca de Swapi. Sirve como dispositivo para poner diferentes mensajes. La identidad visual es muy vistosa y esta idea se refuerza con una paleta de colores vibrantes de naranjas y púrpuras contrastantes, que generan una sensación de emoción visual. Un logotipo en constante movimiento y una tipografía sans serif personalizada reflejan los objetivos de la marca. Su facilidad de desbloquear puntos de fidelidad en diversos proveedores.

