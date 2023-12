Identidad de Omlet productos para mascotas por Ragged Edge

Establecida en 2003 Omlet es una empresa que elabora productos para mascotas. En su página web dicen: «Somos Omlet, diseñadores de extraordinarios productos para mascotas que os acercan. Preguntamos para poder inventar».

Cambian la forma en que las mascotas y sus dueños conviven. Aunque la vida a veces parece girar en torno a nuestras mascotas, rara vez cuestionamos nuestras interacciones diarias. Omlet es una marca de mercadeo directo al consumidor o D2C. Esa es la misión de la empresa diseña productos bien pensados para facilitar la vida de quienes tienen una mascota y esto permite acercarlos más. La nueva identidad de Omlet refleja su crecimiento y hace que gane más presencia a nivel global.

Omlet rebranding global marca el crecimiento de la marca de mascotas directa al consumidor

La marca se acercó a la agencia londinense Ragged Edge para crear una nueva identidad visual que mejorar su presencia global. Omlet destaca por elaborar productos bien pensados para facilitar la vida de las mascotas y sus dueños una marca especializada en venta directa al consumidor. El objetivo del proyecto era: crear y desarrollar una nueva identidad visual llena de fantasía, curiosidad y destaca la gran ingeniería detrás de cada producto en la categoría de productos para mascotas.

En la página del proyecto explican que los productos para mascotas se centran en: «Sudaderas con capucha para perros, gallineros y juguetes que parecen comida rápida. La categoría de productos para mascotas está llena de productos diseñados para humanos. Nos hemos proyectado en las mascotas en lugar de diseñar para ellas».

Detalles del logotipo.

Retos y oportunidades en un mercado global para mascotas en la categoría D2C

La marca Omlet centra su ingeniería en los beneficios que pueden obtener los animales de sus productos. Es así como han nacido productos innovadores como los gallineros Eglu y una familia de productos centrada en los animales. Después de una ronda de financiación experimentó un gran crecimiento. Esto le ha permitido entrar en un mercado global en la categoría de productos para mascotas.

En la página del proyecto detallan: «Omlet toma a los animales por lo que son. Estudian su comportamiento y luego, en su taller interno, innovan soluciones para las mascotas. No para las personas. Pero eso no quiere decir que a la gente no le guste su forma de pensar. Con más de 150.000 gallineros Eglu vendidos en todo el mundo, se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida de los dueños de mascotas. Recién salido de una exitosa ronda de financiación, Omlet necesitaba una marca que respaldara su crecimiento internacional, brindara a sus embajadores de marca algo con qué respaldar y, lo más importante, cambiar la forma en que vivimos con las mascotas».

Nueva identidad visual de Omlet: pensando en los animales

La agencia londinense Ragged Edge vio una oportunidad en Omlet. La nueva identidad visual tiene un toque de humor e imperfección que forma parte de la interacción con las mascotas. Los activos de la marca son ilustraciones en 3 dimensiones que dan la sensación de poderse tocar y que muestran la vida de una forma auténtica creando conexiones con los animales.

En la página del proyecto comentan: «Creamos un mundo de maravillas para todas las mascotas y sus dueños. Con una mentalidad de empezar desde cero, Omlet no tiene miedo de mirar la vida a través de una nueva lente y empezar de nuevo. Invenciones de ingeniería que alivian las partes más difíciles de tener mascotas y mejoran la magia. Todo para acercarte».

Cajas, productos, sitio web y uniformes.

Paleta de colores inspirada en los diferentes Hábitats

Uno de los puntos fuertes de la identidad es su paleta de colores inspirada en los diferentes hábitats en los que habitan las mascotas. Por ejemplo exteriores e interiores. Un enfoque pensado en potenciar el impacto visual y reflejar las conexiones visuales como un activo esencial en sus productos.

En el caso de estudio escriben: «La paleta de colores proviene de los territorios de nuestras mascotas tanto dentro como fuera de casa. Mientras que el tono de voz, basado en pensamientos que inspiraron productos reales, te introduce en el ingenioso pensamiento de Omlet y te anima a mirar más profundamente también».

Pósters.

El tono y voz del mensaje de la marca

La agencia creó un tono de voz curioso e ingenioso para resaltar el poder de la marca. Un tono coherente que permite crear unidad en los diferentes canales de comunicación, también funciona en las aplicaciones impresas y digitales.

Una identidad multiformato

En general estamos ante una identidad más funcional que permite tener una unidad y activos que funcionan en múltiples escalas y formatos. La nueva identidad visual de la marca, se muestra de manera cohesiva en todas las plataformas y permite elaborar materiales de manera sencilla gracias a su nuevo lenguaje.

Bolsas y cuadros.

Citas del proyecto

Max Ottignon, cofundador de Ragged Edge, habla sobre la nueva identidad visual elaborada para la marca Omlet. Destaca el haberse centrado en los animales y no tanto en las personas para desligarse de sus competidores. Ottignon piensa que esto potencia la misión de Omlet: y lleva a un nuevo nivel las relaciones entre mascotas y sus dueños.

Johannes Paul, cofundador de Omlet comenta: «Lo primero que nos convenció de Ragged Edge fue su pasión. Y luego vimos cómo se volcaron en este proceso, creando algo que es verdaderamente un reflejo de nosotros. El equipo es tan ingenioso, persistente y extraordinario como Omlet y ahora tenemos una identidad con la que podemos sorprender a la gente».

Diferentes aplicaciones de la marca. 18 Omlet Logo Nido Archie L.

Análisis de la identidad de Omlet

La nueva identidad de Omlet presenta una nuevo logotipo más redondo pero siempre con esas imperfecciones que le da una sensación más artesanal. Una identidad visual que se centra en los productos para mascotas pensando en ellas sin humanizarlos.

Una paleta de colores más vibrante inspirada en los hábitats de las diferentes mascotas. Con tonalidades intensas y juguetonas que permiten destacar los productos de la marca. En general es una identidad mucho más moderna que funciona de mejor manera en los diferentes formatos y escalas y que se siente más global.

Referencias: