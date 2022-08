Identidad de Majama postres veganos y sin gluten

Establecida en 2018 Majama es una empresa especializada en helados veganos. Con sede en Dubai. Majama utiliza ingredientes naturales para sus postres veganos y sin gluten reinventan los sabores que todos conocemos y amamos. En su sitio web explican que cada producto está elaborado: «sin compuestos químicos que no puedas pronunciar. No hay números que pretendan ser comida. No hay ingredientes que tengas que buscar en Google. Solo comida que sabe a alegría».

Su fundador es Riwa Khan. En la actualidad hay 24 tiendas diferentes que venden los productos de Majama en Waitrose & Partners, Spinneys Dubai LLC y Choithrams.

Identidad de Majama por la agencia Lyon & Lyon

La identidad fue realizada por el estudio londinense Lyon & Lyon. También diseñaron los nuevos empaques de la marca. El beneficio de la familia de productos está en sus ingredientes saludables y reales que conservan el sabor tradicional del helado. Cada sabor es alegría. La inspiración para toda la identidad fue la felicidad que produce cada bocado de los postres de Majama.

En el caso de estudio explican: «Cada bote tiene un conjunto de caracteres para transportarte al mundo del sabor que hay en su interior. Un toque de tontería y surrealismo celebra lo «ridículamente bueno» que se encuentra en cada primicia».

Logotipo, tipografías e ilustraciones de la identidad.

Fotografías con los productos.

Más ilustraciones y fotografías.

Análisis de la identidad de Majama

El logotipo de Majama es una marca denominativa hecha a mano que evoca felicidad. Incluso se puede ver una sonrisa en la cola de la letra «J». La tipografía de la identidad es una sans serif con la que se utilizan mensajes centrados en la felicidad y el placer de cada bocado. «Good Food, Good Mood» o «A Tub Full of Glee».

El empaque utiliza muchos espacios en negativo, el logotipo en la parte superior. Una serie de ilustraciones surrealistas que evocan los sabores, al igual que sucede con la tapa. La paleta de colores muestra unas tonalidades terracota que dan la sensación de ser un producto premium. En las fotografías se colocan los helados junto a sus ingredientes como: almendras, chocolates, etc.

