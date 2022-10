Identidad de la hamburguesería gourmet Byron por Taxi Studio

Establecida en 2007, Byron es una hamburguesería que rompe el molde del estilo clásico. Ofrece un menú innovador que se sirve en restaurantes con un diseño interior especialmente seleccionado que refleja la idiosincrasia de los vecindarios en los que reside. Con el tiempo, el posicionamiento de la marca y el sistema de identidad de Byron se vieron consumidos por la incoherencia y la complejidad.

Byron comenzó con una misión simple: «Hacer una cosa y hacerlo correctamente». Servir deliciosas hamburguesas, elaboradas con carne de res británica de fuentes adecuadas y los mejores ingredientes posibles, acompañadas de una cerveza artesanal fría o un batido extra espeso. Es posible que en estos días abran algunos restaurantes más, pero su misión sigue siendo la misma: «Seguir sirviendo hamburguesas como deben ser».

Cadena de restaurante Byron por Taxi Studio

El estudio creativo detrás del proyecto de Byron es Taxi Studio, ellos tenían como objetivo: «Rejuvenecer la marca y crear un sistema de expresión de marca simple, coherente y flexible respetando el eclecticismo, la excentricidad y el entusiasmo de Byron». Uno de los activos más importantes fue representar el arte de las hamburguesas. Esto es su esencia de marca, reflejando el estilo y la creatividad vertida en el menú y la experiencia gastronómica.

Así nació el eslogan de Byron: ‘Poesía en un bollo’. Un guiño artístico al estilo de Byron. También se crearon muchas ilustraciones de la mascota de la marca George, un pepinillo poético. Que captura la esencia del polémico poeta inglés Lord Byron, George y su elenco de apoyo dan vida a la marca y al menú con ingenio y picardía.

Detalles de envolturas, salsas, bolsas de azúcar, empaques de hamburguesas.

Citas del proyecto

«Es genial nombrar una hamburguesería en honor a un poeta romántico bisexual. Y aunque no le pusimos su nombre intencionalmente, no hay nada de malo en dejar que la gente piense que lo hicimos». Tom Byng, Ex fundador de hamburguesería Byron.

«Byron ha pasado por muchas manos creativas a lo largo de los años. Aún así, nadie entendió realmente el potencial de nuestra marca hasta que Taxi Studio se unió con su pensamiento, creatividad y artesanía incomparables. Estamos encantados con la nueva expresión de marca de Byron, especialmente con nuestro ingenioso poeta residente, OG (también conocido como George, el pepinillo poético)». Simran Sablok, Director de Marketing y Ventas, Famously Proper Ltd.

Empaque de hamburguesa y bolsa.

Camisa y delantal con la nueva identidad.

Primero, Taxi Studio trabajó en la plataforma creativa, centrándose en la idea del «arte de la hamburguesa» que reflejaba el estilo y la creatividad vertida en las hamburguesas y la experiencia gastronómica en sí. Esto vio un cambio radical de las representaciones de hamburguesas típicamente gratuitas de exceso de líquido, hacia el posicionamiento de la comida como arte y sustento. El eslogan, ‘Poesía en un bollo’ nació de esto, que hace un guiño tanto al estilo artístico de Byron como al propio Lord Byron quien, aunque no fue la inspiración original detrás del nombre, se convirtió en la base para el rejuvenecimiento de Taxi Studio.

Fotografías e ilustraciones.

Los personajes de marca llamados los Byronistas

El Taxi Studio se inspiró en activos existentes de la marca. Una serie de personajes muy diversos que representan a los clientes. Los ‘Byronistas’, son una familia de mascotas que viven en el menú de la marca. El personaje principal es George, el pepinillo de ingenio seco que representa la calidad que ponen en cada hamburguesa.

También se creó una nueva paleta de colores, inspirada en los perfiles de sabor de las hamburguesas en el menú, esto mejoró la navegación digital y la experiencia única con cada cliente.

Publicidad exterior.

La hamburguesería Byron posee 21 locales en el Reino Unido. El nuevo sistema de marca se implementará en todo Reino Unido.

Análisis de la identidad de Byron

La pandemia vivida en los últimos años cambió el panorama para muchas empresas, la hamburguesería Byron no escapó a esa realidad. La marca se popularizó y empezó a tener más entregas a domicilio. Esto llevó a un cambio radical en su identidad, que ganó popularidad en las plataformas digitales como Uber Eats. Debían buscar patrones que los identificaran para hacer su marca más poderosa. Se tenía que dar valor a la marca exitosa de los restaurantes, haciendo un balance entre el ‘viejo’ reconfortante y familiar Byron, y el ‘nuevo’ Byron enfocado más a un mundo digital. El logotipo anterior era mucho más complejo, una especie de rectangulo que albergaba las letras distribuidas aleatoriamente. En la nueva marca denominativa se ha optado por un diseño simple con Byron en mayúscula y con una tipografía sans serif.

El equipo creativo de Bristol, Inglaterra Taxi Studio se encargó de rejuvenecer la marca. Para ello redefinió su propuesta y posicionamiento de la marca, identidad, eslogan, tono de voz, poesía, menús, empaque, uniformes y convenciones de nombres de roles, arte mural y de carteles, fotografía de productos. Los personajes de la marca representan el perfil variado de sus clientes. La mascota principal es George, el pepinillo poético.

Design Taxi colaboró con Reed Words para crear un tono de voz juguetón que además se enfoca en las rimas. Esto se debe a la inspiración en el polémico poeta inglés, Lord Byron. El resultado es una identidad de marca muy creativa, jocosa y diversa.

Referencias: