Identidad de Here&Now café frío por Robot Food

Lanzada en 2016 Here&Now (Originalmente tenía el nombre Fitch Brew Co) es una empresa enfocada en bebidas de café frío. tiene como objetivo cambiar la percepción del café en el Reino Unido.

La empresa fue fundada por un matrimonio y en 2021 contrataron a la agencia de Leeds Robot Food. La pareja quería lograr un nuevo enfoque de ventas y así pasar de empresa a empresa a un enfoque directo al consumidor y al espacio minorista de conveniencia. Así lograr más apoyo para la marca, incluidos nuevos inversores.

Una identidad de Robot Food

La nueva identidad fue desarrollada por la prestigiosa agencia de Leeds, Robot Food. Here&Now muestra sus coloridos diseños en sus latas de bebidas heladas de té y café. El proyecto consistía en reposicionar la marca, con un nuevo nombre ya que anteriormente se conocían como Fitch Brew Co o simplemente Fitch.

Detalles del logotipo, en su forma más simple y decorado con ilustraciones.

Here&Now nuevo nombre para la marca de bebidas

Después de una extensa investigación decidieron escoger el nombre de Here&Now. La marca quiere cambiar la percepción de las personas sobre la cafeína. En la cultura moderna muchas personas consideran que la cafeína es una fuente de energía que les ayuda a sobrevivir en su diario vivir, esto al final trae consigo varios problemas como exceso de trabajo y al agotamiento. En cambio la nueva marca quiere enfocarse en la idea de reducir la velocidad y recuperar el tiempo.

Detalles de las nuevas latas de la marca.

Un nuevo empaque que cuenta una nueva historia

El enfoque que muestra la nueva identidad creada por Robot Food cuenta una nueva «historia» para la marca. Se aleja del diseño anterior que era más funcional que llamativo. En las nuevas latas de la marca vemos una serie de ilustraciones que cuentan diferentes historias, esto acerca la marca a sus consumidores marca, al mismo tiempo le da una mayor personalidad a cada producto.

Tanto la nueva estrategia como la identidad visual se basan en la investigación del propio proceso de preparación en frío de la marca. “En realidad, se toman un camino bastante largo para solucionar todo: esencialmente se hacen la vida más difícil, pero como resultado se crea un producto de mucha mejor calidad”. Comentó Jess Cook, directora de clientes de Robot Food. “De ahí vino nuestro punto de partida: que ralentiza el proceso. La idea de la marca gira en torno a la bebida, ayudándote a tomarte el tiempo para reducir la velocidad y disfrutarla. Todos somos culpables de usar cafeína para sobrevivir la próxima hora en el trabajo, pero esto se trata de contar una historia diferente y tomar la bebida fría como la antítesis de lo que normalmente asociarías con la cafeína. Queríamos voltear la idea y hablar de las cosas desde un punto de vista mucho más ponderado, poderoso y elaborado”, comenta Cook.

Publicidad exterior.

Here&Now un mensaje para disfrutar las bebidas a base de cafeína

Andy Deeley, cofundador de FITCH Brew Co, dice: “el cambio de marca se alinea con mi experiencia personal en torno al agotamiento y quería ayudar a compartir un mensaje más amplio a través de Here&Now”.

A diferencia de otras marcas de cafeína, la idea estratégica de la marca busca reducir la velocidad. Here&Now busca disfrutar las bebidas, no usarlas como combustible para nuestro diario vivir. “Se trata de ‘lento’ como mentalidad: no acostarse horizontalmente sino alejarse de esa cultura de apresurarse y tomarse el tiempo para hacer las cosas que realmente le gustan y quiere hacer, ya sea andar en patineta, ir al gimnasio o relajarse. – no solo apresurarse de una tarea de trabajo a otra”, dice Cook.

La estratega creativa sénior de Robot Food, Natalie Redford, se inspiró en diferentes ideas luegos de investigar la historia de la cafeína y la cultura de las cafeterías. Volviendo a la idea del disfrute del café y las cafeterías, centros sociales donde se discuten diferentes ideas filosóficas.

El uso del café dejó de ser una herramienta de debate y discusión y se convirtió en el combustible diario para una vida ajetreada llena de horas de trabajo. “La cafeína se convirtió en esta herramienta capitalista para hacer más trabajo, así que queríamos cambiar eso”, asevera Cook.

Algunas aplicaciones: Bolsa, Cristales, Stickers.

Muchas ilustraciones de Rich Robinson

Uno de los activos más poderosos de la nueva identidad, son las ilustraciones del diseñador senior de Robot Food Rich Robinson. Las ilustraciones evocan actividades cotidianas de disfrute y relajación que las personas realizan en su tiempo libre. Acompañan al nombre de la marca «Aquí y Ahora».

Las ilustraciones también le dan vida a los diferentes sabores de la marca. Estos son:

Sun Trap (té helado de limón siciliano espumoso)

(té helado de limón siciliano espumoso) Social Call (latte de avena helado nitro colombiano)

(latte de avena helado nitro colombiano) New Ground (café helado nitro colombiano)

(café helado nitro colombiano) Usual Spot (té helado espumoso de rosa mosqueta, hibisco y flor de saúco)

(té helado espumoso de rosa mosqueta, hibisco y flor de saúco) Open Road (té helado espumoso de melocotón catalán).

Robinson comenta: «Además de dar vida visualmente a los estados de ánimo de nuestros productos individuales, cada elemento de las ilustraciones se puede separar para crear un kit de piezas, inyectando energía y entusiasmo en el mundo de la marca en general». Cook agrega: “Con los nombres y las ilustraciones, la lata de cada variante también cuenta con un color vibrantes diferentes, que va desde el naranja hasta el azul brillante, el rosa y el amarillo, cada uno insinuando el sabor que contiene. La marca denominativa se establece en un sans serif amigable pero contundente, con una copia circundante que usa un sans serif ponderado más delgado para mayor simplicidad y claridad».

Análisis de la identidad de Here&Now

La nueva identidad de marca cambia por concepto la percepción que tienen las personas sobre el café. El café se ha convertido en una bebida que nos ayuda a adquirir energía para poder sobrevivir las prolongadas horas de trabajo. Este concepto era totalmente distinto a lo que la marca quería reflejar. Después de varias investigaciones Robot Food se dió cuenta que la cafeína servía para el disfrute, el diálogo, debate, las conversaciones filosóficas en las cafeterías.

En el logotipo utilizan una marca denominativa con una tipografía sans serif muy simple, pero esa simpleza se complementa muy bien con una serie de ilustraciones que representan a personas disfrutando de diversas actividades.

Robot Food es una agencia que suele destacar por sus proyectos brillantes, utilizando colores intensos, haciendo la marca más poderosa y llamativa, en este caso sucede exactamente lo mismo. Han pasado de una identidad más genérica y funcional, a una marca más atractiva y con personalidad.

