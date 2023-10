Identidad de Festival Stern Grove por Mucho Designs

Establecido en 1938 La Asociación del Festival Stern Grove es una es una organización cultural sin fines de lucro, que hace que las actuaciones en vivo sean accesibles para todos. Presentando conciertos de verano gratuitos todos los años desde 1938. Con sede en San Francisco, California.

Se comprometen a brindar a la gente del Área de la Bahía acceso gratuito a diversas artes escénicas. Un festival anual, la organización presenta el Festival Stern Grove, una serie de artes escénicas de entrada gratuita, en Sigmund Stern Grove, un hermoso anfiteatro al aire libre ubicado en 19th Avenue y Sloat Boulevard en San Francisco. Especializados en realizar un festival de música, conciertos al aire libre, programas educativos y entrada gratuita.

El renacer de la marca de Festival Stern Grove un diseño más ecoamigable y auténtico

Festival Stern Grove ha realizado el evento anualmente desde 1938. El festival está ubicado en el corazón de la ciudad, en un hermoso bosque de eucaliptos, el Festival Stern Grove ofrece conciertos gratuitos con artistas de renombre mundial de una amplia gama de géneros, durante 10 domingos durante todo el verano. Siendo el festival de música más antiguo de San Francisco querían mejorar su identidad visual por eso contrataron a la agencia Mucho Designs, querían una identidad más vanguardista que pudiese estar enfocada en un mercado más joven. Debía ser flexible y sofisticada funcionar con cualquier género musical y convertir el festival en un evento de clase mundial.

La nueva identidad cumple con los objetivos, un diseño flexible, original y neutro en cuanto a géneros musicales. La agencia internacional Mucho Designs con oficinas en: San Francisco, París, Barcelona, y Melbourne, se encargó del proyecto creando una identidad que se adecua a todos los objetivos del proyecto. Un evento que se realiza en los últimos 10 domingos de conciertos gratuitos en medio de un bosque de eucaliptos. En general Mucho Designs ha creado un logotipo que se siente vanguardista y tradicional, rinde homenaje a los árboles del lugar.

Detalles del logotipo y construcción.

Animación del logotipo.

Varias aplicaciones: Posters, tipografía, beanie y tarjetas de presentación.

Una identidad creada por la agencia internacional Mucho Designs

La agencia internacional Mucho Designs quería crear una marca integral que funcionara en los diferentes formatos como la señalización, material impreso y medios digitales. Creando un nuevo sistema de marca que se siente vanguardista y original que además funciona en los diferentes géneros musicales y se inspira en la arboleda de eucaliptos que alberga el festival. El diseño presenta una tipografía con serif rodeada de los icónicos árboles un guiño al sitio donde se realiza el evento. Con un patrón circular de árboles y patrones que se repiten dando sentido de comunidad.

El desafío del proyecto

Siendo un evento popular desde 1938 en San Francisco, es un festival con muchos seguidores leales de una generación mayor y con la apariencia de la cultura hippie, con la que la ciudad se identifica desde hace mucho tiempo. El reto era poder llevar el evento a una generación más joven. Modernizando la identidad visual en todos sus aspectos. Esto también sirve para que el Festival Stern Grove pueda invitar artistas más modernos e incluso expandirse a nuevos géneros musicales o tipos de eventos en el futuro.

Mucho Designs y la propuesta creativa para el Festival Stern Grove

El proyecto tenía la idea muy clara, querían una nueva identidad visual que fuera: «moderna, fresca y flexible», pero lo más importante es que fuese única. Después de una breve investigación la agencia detectó que lo más original del evento era su ubicación. Un sitio rodeado de árboles de eucalipto, los fanáticos hacen fila desde temprano para reservar su sitio. Esta fue la inspiración necesaria para crear: «un símbolo que comienza con un simple ícono de árbol girado para representar una arboleda, una comunidad y un dispositivo gráfico vibrante que puede animarse y recortarse para representar sonido y funcionar con múltiples géneros musicales».

Aplicaciones: Posters, camisetas, discos y afiches.

Un logotipo más vanguardista

Rob Duncan, socio y director creativo de Mucho, comentó que lo más importante era conservar la esencia del festival en su nueva identidad visual. El logotipo anterior era muy querido por los fanáticos pero se sentía un poco antiguo. Es por eso que se creó un logotipo más moderno que pudiera encajar mejor con un público más joven. Una forma de adaptarse a los tiempos modernos, un cambio que los fanáticos deben comprender.

Historias en las redes sociales.

Festival Stern Grove logotipo interactivo

El nuevo logotipo es moderno y atractivo además de poseer una dimensión interactiva. Utiliza un «dispositivo ecualizador gráfico» cambia al ritmo de la música, esto se puede apreciar en sus redes cuando se presentan los de artistas en tiempo real en el sitio web y las redes sociales. También está pensado para que en un futuro reemplace los carteles y banners y en su lugar sean pantallas creando una conexión en vivo entre la música y la audiencia.

La tipografía utilizada por el logotipo es GT Ultra Median. Un diseño en negrita y sans serif que es armonioso con los árboles que lo rodean. En cuanto a la paleta de colores el Festival Stern Grove se inspira en el bosque con: verde oscuro y blanco. Para potenciar más la originalidad de cada evento se contrata a un ilustrador distinto cada año para crear una paleta de colores secundaria que coincida con toda la identidad del evento. Esto genera coherencia e involucra artistas para potenciar la creatividad.

Varias ilustraciones.

Una identidad sostenible e histórica

El festival está comprometido con valores de sostenibilidad, al mismo tiempo debe respetar la historia del evento. El Festival Stern Grove es el más antiguo evento musical de la ciudad de San Francisco. Enfatiza que su entrada es gratuita, y ofrece una experiencia de clase mundial. Un buen evento para artistas y fanáticos.

Varias aplicaciones: señalización dentro del Festival, posters, pulseras, banners, etc.

Análisis de la identidad de Festival Stern Grove

Cuando analizo un festival con tanta tradición, me gusta saber que piensan los fanáticos sobre el cambio de logotipo. En este caso y leyendo las redes sociales del evento, realmente no siento que la gente crea estar defraudada por el cambio, lo que me hace pensar que el logotipo anterior no era demasiado icónico.

El nuevo diseño se basa en los árboles de eucalipto que rodean el festival. Con una tipografía con serif y en 3 líneas podemos leer: «Stern Grove Festival». Representa una arboleda y su comunidad, también hay un detalle interesante y es la animación del logotipo que funciona como ecualizador gráfico.

La aplicación fue creada por la agencia Mucho en colaboración con Thru. Una app que es capaz de reproducir cualquier canción y esto permite que la identidad funcione con diferentes géneros musicales. Una identidad muy vanguardista que sirve como piedra angular para crear diseños los próximos años. La paleta de colores utiliza dos tonalidades de verde, pero hay diseños secundarios inspirados en ilustraciones creadas por diferentes artistas cada año.

En el festival de 2023 trabajaron junto al ilustrador de fama mundial Karan Singh, creando imágenes relacionadas con cada artista y el tema general de la naturaleza y el aire libre.

Referencias: