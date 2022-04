Identidad de Cora por Mother Design comodidad en el cuidado y bienestar menstrual

Establecida en 2015 Cora es una empresa dedicada a la comodidad en el cuidado y bienestar menstrual. Su sede esta en San Francisco, California. Los productos enfocados en el cuidado del período garantizan ser limpios y fáciles de usar. Cora tiene todo cubierto, sin importar cómo fluya. Especializados en la salud de la mujer, cuidado de la menstruación, cuidado de la menstruación orgánica, impacto social y bienestar de la mujer.

Identidad de Cora por Mother Design

La nueva identidad de la marca estadounidense Cora, fue realizada por la agencia Internacional con sedes en Londres y Nueva York: Mother Design. Una identidad enfocada en valores como la inclusión y la comodidad. Posee un aspecto audaz y personal, aprovechando el autocuidado y orgullo que acompaña la tradición de la marca.

Animación del logotipo.

Salud menstrual una categoría muy competitiva

La categoría de la Salud Menstrual es muy competitiva y aunque la marca a lo largo de los años ha logrado capturar una cierta cuota de mercado, se necesitaba atraer a nuevos consumidores. La menstruación se sigue viendo como un tema en el que no se habla con demasiada naturalidad. Las mujeres hacen rápido la compra y por lo general son fieles a los productos más convenientes.

La oficina de Londres de Mother Design realizó este trabajo con ayuda del equipo creativo interno de Cora. El proyecto incluye una nueva: marca denominativa, empaque, pautas de tono de voz y posicionamiento. Mother Design ayudó a Cora a recuperar su presencia en las estanterías de los supermercados. Con el objetivo de atraer a nuevos clientes de la generación del milenio. Cambiando la percepción de una experiencia impersonal por una más personal e identificable y sobre todo sostenible.

Familia de productos y diseño de empaque.

Una identidad de marca genuina y empática

Los consumidores quieren una marca más humanista, que se enfoque en experiencias reales y generen empatía. Otro detalle a tomar en cuenta en el nuevo cambio de imagen es el enfoque sostenible. Es por eso que es cada vez más común encontrar alternativas reutilizables creadas a base de materiales orgánicos. Esto atrae a nuevos consumidores que posee una conciencia sostenible más grande.

Papel de envoltorio y publicidad exterior.

“El sector abarca una necesidad práctica de trabajar y ser eficiente y la conversación cultural que tiene que ver con nuestros cuerpos y nuestras identidades”, comenta la directora general de Mother Design, Kathryn Jubrail. “Los consumidores quieren un enfoque empático y una comprensión de sus experiencias que ofrezca comodidad tanto emocional como física”.

Elementos animados y gráficos de la identidad.

Nuevo logotipo de Cora

Para abarcar las tres preocupaciones de Cora: autoridad, claridad y apoyo. La agencia Mother Design creó una marca denominativa de gran tamaño con una tipografía personalizada. Se transmite la autoridad y apoyo utilizando un diseño más redondeado, fluido y equilibrado. Posee detalles sutiles como la letra ‘O’ curva y ligeramente inclinada, que apunta a la letra ‘C’ logrando una asociación de cuidado. Las letras se apoyan entre sí creando una marca más humanista.

Los empaques anteriores de la marca utilizaban el color blanco como su color principal. El rediseño incluye una nueva paleta de colores basados en la tonalidad tierra. También hay un sistema jerárquico para que sea más sencillo acceder a los elementos visuales que informan del producto a los compradores.

Análisis de la identidad de Cora

El logotipo anterior era bastante atractivo, con una tipografía sans serif muy delgada y un círculo duplicado que se podía entender como una toalla. Cora ofrece una serie de productos del cuidado y bienestar menstrual que van desde toallas, copas, tampones, entre otros. En el nuevo logotipo vemos una marca denominativa con unas curvas y detalles muy agradables en su tipografía personalizada. Una identidad que se basa más en las emociones. Las letras se apoyan entre sí para lograr una sensación más empática y humanitaria.

En el empaque vemos una serie de iconos para facilitar la información de cada producto. Anteriormente el color blanco era el más destacado en los empaques. Éste ha sido remplazado por una paleta de colores en tonalidades tierra que le dan más presencia a la familia de productos.

Las tipografía también elevan la expresión de la marca. El primer diseño es limpio y sofisticado. La tipografía editorial tiene más carácter y mayor legibilidad para informar sobre los productos. Los nombres de los productos también fueron cambiados por unos más emocionales como: The Comfort Fit Tampon, The Peace-of-Mind Pad, The Got-You-Covered Liner y The Perfect Fit Disc.

