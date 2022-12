Identidad de café Carma por la agencia Buddy Creative

Fundados en 2022 Café Carma es una marca nueva que suministra café de una manera sostenible y posee una serie de máquinas expendedoras. Ofrecen un café especial recién molido y una cadena de suministros sostenible que garantizan la máxima calidad en cada taza. Su café es 100% arábico de grado especial, orgánico certificado y siempre recién tostado. Así es como mantienen la más alta calidad.

Café Carma por la agencia Buddy Creative

La identidad de Café Carma fue realizada por la agencia británica Buddy Creative. En la página del proyecto explican su amor hacia el café y lo entusiasmados que estaban en trabajar con la marca.

Hay una responsabilidad sostenible detrás del concepto de máquinas expendedoras de café Carma y la agencia no hizo más que potenciarlo. En la página del proyecto escriben: “La idea era irresistible: crear un mejor negocio a través de un mejor café que, en última instancia, fuera mejor para todos. Carma tiene como objetivo combinar la calidad, la comodidad y el impacto en la comunidad en una marca tangible. No se puede decir más justo que eso. El equipo detrás de Carma no solo quería mejorar la experiencia del café en las máquinas expendedoras a través del abastecimiento responsable y la preparación experta, sino que también beneficiaría a las comunidades locales a las que servían retribuyendo directamente a las causas locales y apoyando a las empresas que las instalaron”.

Detalles del logotipo y posters con la nueva identidad.

Carma una identidad que estuviera acorde a sus valores

La empresa estaba llena de buenas intenciones e ideas, pero necesitaba expertos en creatividad para poder dar forma a todo el proyecto y así coincidir con los valores de la empresa. Para ello han decidido diferenciar sus máquinas expendedoras de las de la competencia, que suelen utilizar tonalidades más neutras y poco atractivas. En el proyecto escriben: «Hemos diseñado una identidad que se destaque del aspecto aburrido y gris de las máquinas expendedoras habituales y transmita verdadera alegría a través de su apariencia».

Un logotipo circular dividido en el medio

La agencia ha creado un logotipo que utiliza una forma circular y se divide a la mitad para representar diferentes estados. Una especie de «Yin Yang» que se convierte en un activo personalizado que sirve para crear iconos, palabras, fotografías y así potenciar aún más la marca. Incluso mostrar la colaboración entre Carma y sus socios.

La paleta de colores utiliza el naranja y rosa un toque provocativo e inolvidable que indica positividad y hacer las cosas de manera diferente. Las máquinas de la empresa son muy llamativas y sus colores hacen que los futuros clientes se sientan atraídos por ellas.

En la página del proyecto escriben: «Hemos creado una identidad audaz para una empresa valiente que se esfuerza por ser el cambio que quiere ver en el mundo. Dicen que lo que va, vuelve. Y en el caso de Carma eso es muy bueno».

Máquina expendedora, vasos y señales de piso.

Mupi, camisetas, posters y vallas publicitarias en los estadios.

Citas del proyecto del Café Carma

“Habiendo trabajado previamente con Buddy en otro proyecto exitoso, sabíamos que estábamos en buenas manos. Como empresa nueva, teníamos nuestra máquina de café única, nuestros valores y objetivos para el proyecto, pero como emprendedores, tienes todas estas ideas pero no tienes el conocimiento de diseño, la creatividad o la experiencia visual para hacer que cobre vida. Aquí es donde entra la agencia Buddy.

Desde la inmersión hasta el planeamiento creativo, los conceptos creativos y el diseño final, todo ha sido perfecto. Lo que hace que Buddy es un placer para trabajar es que ellos mismos manejan todo en casa: recursos, animaciones, renderizados y más. Con toda la experiencia y el conocimiento que tiene Buddy, es como tener su propio director creativo y equipo dentro de su empresa”.

Paul Tocher, Fundador, Café Carma.

Análisis de la identidad del Café Carma

El proyecto de Buddy Creative es muy llamativo, han creado una identidad con una paleta de colores muy original utilizando el naranja y rosa. El logotipo se inspira claramente en el Yin Yang partiendo un círculo por la mitad que sirve para mostrar expresiones personalizadas. Utiliza una tipografía en mayúscula y sans serif para dividir los nombres «Carma» y «Coffee». Este dispositivo también se integra con fotografías de tazas de café, balones de fútbol, ruedas de bicicleta, etc.

A diferencia de sus competidores, también se han preocupado por crear todo un diseño atractivo para las máquinas expendedoras de café. Se sienten como si fuesen un dulce gigante y sin lugar a duda llamarán la atención de futuros compradores. En general es un diseño atractivo, moderno que no dejará indiferente a las personas.

