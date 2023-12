Establecido en 2020 Chilli Bomba es una empresa dedicada a la elaboración de dulces con sabores singulares. En su eslogan dicen:¡Vive picante! Somos rebeldes de los dulces. Sus oficinas están ubicadas en Los Ángeles, California. Creen en abrazar la vida audaz y vivir con un espíritu ardiente. Es por eso que han elaborado Chilli Bomba con el equilibrio perfecto entre dulzura y especias, creando un perfil de sabor que llevará tu juego de bocadillos al siguiente nivel. No tienen miedo de traspasar los límites y desafiar nuestro paladar con una aventura emocionante. Experiencia hecha a mano en Los Ángeles y perfecta para masticar.

El proyecto fue realizado por la agencia londinense New Genre y destaca el rebranding lleno de los locos sabores de Chilli Bomba.

New Genre la agencia londinense que creó la nueva identidad de Chilli Bomba

La agencia New Genre se encargó de realizar el nuevo logotipo de Chilli Bomba y todos sus activos de marca. El concepto son dulces para adultos rebeldes. La categoría de dulces para adultos es muy interesante ya que destacan los sabores intensos y explosivos. Contrario a los dulces tradicionales cada producto es un desafío para lo convencional no todo es dulce, aquí también se utilizan otras especies únicas ya sea dulces, picantes o saladas. El estudio creativo londinense New Genre tiene una gran experiencia creando identidad únicas y distintivas para marcas globales.

Detalles del logotipo y una visión general de la marca.

Animación del logotipo.

Una identidad tentadora: la idea detrás de Chilli Bomba

La marca de Chilli Bomba necesitaba una identidad atrevida ya que el primer contacto que hay comienza por la vista. Partiendo de esto la agencia New Genre creó una estrategia de diseño inteligente. Casi todos los productos en la categoría de dulces para adultos destacan por ser anti-azúcar. El estudio creó una identidad joven y fresca que genera una experiencia visual intensa y atractiva para atraer a los adultos e invitarlos a disfrutar de un gusto de estos deliciosos caramelos gourmet con picante.

Mascota animada de la marca.

New Genre: identidad únicas para empresas emergentes

La larga experiencia de New Genre llevó a la marca a contratarles. Tiene un portfolio que destaca por sus trabajos y colaboraciones con líderes emergentes entre ellos: Accel, Gravity Sketch y Tessian. New Genre es un estudio creativo especializado en crear diseño disruptivo. Con todo este amplio currículum eran la agencia idónea para desarrollar la nueva identidad de Chilli Bomba, su identidad se siente lúdica, juvenil, fresca y vibrante.

La explosiva marca de Chilli Bomba

Chilli Bomba es una marca que ofrece dulces para adultos. Por lo tanto los sabores son únicos y equilibrados combinando especies distintas que van desde lo dulce, hasta lo salado y picante. Están pensados para aquellas personas que quieran una experiencia distinta con dulces azucarados. La agencia se inspiró en los diversos sabores, para dar vida a una identidad vibrante. También crearon una mascota que describen como: «peligrosamente divertida», Mr. Bomba, y también hay una colección de dulces llamados «Scovillanos», que han sido ilustrados con audacia y actitud.

Nuevos activos de la marca: Paleta de colores, ilustraciones y fuentes tipográficas

El estudio creativo de New Genre creó una serie de reglas jerárquicas para dar más unidad a la marca. Un diseño que también destaca en los creativos empaques, su paleta de colores varia según el sabor de cada producto, también elaboraron diversas ilustraciones que son llamativas y un sistema tipográfico único. Los productos se empacan en bolsas de 8 onzas poseen un sistema amplio de cierre, son dulces que invitan a compartir con nuestros amigos.

Guías de marca y poster.

Volantes, sitio web y ropa.

Comercio electrónico Interactivo: gracias a Webflow y más

New Genre se encargó de los activos de marca como el logotipo, empaque, paleta de colores y otros diseños. Pero además se encargó de reinventar la experiencia en línea de Chilli Bomba. Crearon un sitio web personalizado con ayuda de Webflow, elementos interactivos persiguen a nuestro puntero del ratón y las páginas de los diversos productos son vibrantes y atractivas. También implementaron un localizador de tiendas, feeds de redes sociales y un reseñas de sus clientes para impulsar a otros a realizar la compra.

Empaque del producto.

Publicidad exterior.

Análisis de la identidad de Chilli Bomba

Una identidad que destaca por ser divertida y ofrecer dulces únicos para adultos. Chilli Bomba posee un logotipo muy colorido, con una marca denominativa en negrita y con ligeros serifas. Parece como si fuese extraída de un cómic. Un diseño que pretende capturar la atención en la categoría de dulces adultos.

La nueva identidad ha sido muy exitosa a nivel de ventas, participación en línea y ventas mayoristas duplicadas. El estudio creativo de New Genre ha sabido desarrollar una identidad moderna con elementos que atraen a los clientes en las estanterías. Y también ha desarrollado todo un vínculo a nivel de ventas gracias a las tecnologías implementadas en su sitio web.

