Call of Duty rediseña su identidad visual gracias a la agencia internacional Koto con oficinas en Los Ángeles, Nueva York, Londres, Berlina y Sídney. La famosa franquicia de videojuegos Call of Duty (Conocida por sus siglas COD) es publicada por la empresa Activision (Este año se fusionó con Xbox) su primera entrega salió en 2003. Los videojuegos de la saga han sido desarrollados por: Infinity Ward, luego por Treyarch y Sledgehammer Games. El juego más nuevo es Call of Duty: Modern Warfare III, lanzado el 10 de noviembre de 2023.

La temática de la franquicia al inicio era sobre la Segunda Guerra Mundial, pero la saga ha evolucionado hasta mostrar escenarios más modernos. Call of Duty es una de las franquicias de videojuegos más exitosas ha vendido alrededor de 400 millones de copias. También tiene un premio Guinness World Records como la serie de juegos de disparos en primera persona más vendida. Es la Franquicia más exitosa de Estados Unidos y la cuarta franquicia de videojuegos más vendida de todos los tiempos.

Antes y después logotipo de Call of Duty.

Detalles del logotipo.

Call of Duty una saga mítica de videojuegos

Cualquier persona que sea fanática a los videojuegos, habrá escuchado o jugado algún título de la saga Call of Duty. Una exitosa franquicia de videojuegos que ha sido muy popular durante las últimas dos décadas. La saga destaca por su sistema realista de apuntar en primera persona y su popularidad a nivel competitivo. Diariamente se conectan millones de personas para disfrutar de enfrentamientos en Call of Duty marcando a generaciones completas y trascendiendo a ámbitos culturales. El juego se puede jugar en muchas plataformas: Playstation, Xbox, Nintendo y plataformas móviles.

Call of Duty posee unos números impresionantes.

Sistema visual revolucionario

La agencia internacional Koto ha trabajado estrechamente con el equipo de Activision para crear la nueva identidad de Call of Duty. Desarrollaron un sistema de marca que unifica las diferentes sagas y subsagas de la franquicia. Esto permite tener más coherencia a la hora de recibir contenidos, en las diferentes plataformas y títulos. La marca Call of Duty lanza juegos anualmente y todos llevan un sello premium, el objetivo de Koto era crear un sistema visual que unifique el contenido de las diferentes plataformas.

Sistema visual con el nombre y los subtítulos.

Diseños en redes sociales.

Call of Duty una identidad más moderna y unificada

Durante 2 décadas la franquicia de Call of Duty a utilizado una tipografía que fue creada en 1965, uno de los objetivos era modernizar la marca denominativa. La nueva tipografía sigue siendo igual de condensada y con unas proporciones similares, sin embargo ahora utiliza detalles más filosos y cuadrados en las letras para que se sienta más auténticas. El nuevo logotipo aporta más unidad y simpleza al sistema visual de la marca matriz. La agencia Koto colaboró con la fundición tipográfica NaN para crear la nueva tipografía Hitmarker, una fuente tipográfica personalizada que es fácil de adaptar a la marca denominativa y se utiliza en la interfaz de los videojuegos, también en las portadas, y todo tipo de aplicaciones digitales y físicas.

Los nuevos videojuegos con el sistema visual.

Los diferentes elementos visuales de la nueva identidad.

Una marca denominativa funcional en todo el ecosistema

El primer elemento a mejorar fue la marca denominativa, una vez creada su nueva versión la agencia también cambió cada submarca. Comenzando con Call of Duty® Warzone™ y los eventos dentro del propio juego y también se encargaron de la marca competitiva de Call of Duty®. League. Una marca que logra más unidad y consistencia, creando un sistema visual para toda la franquicia.

Diferentes pesos en las tipografías.

Sitio web, publicidad exterior, armas y el famoso personaje de Ghost.

Una identidad dinámica e intensa

Al ser un videojuego de guerra algo importante era crear muchos elementos animados para representar mejor la experiencia del videojuego. Un juego que destaca por los reflejos de sus jugadores deben pensar rápido, enfocarse en varios objetivos y retroceder de manera brusca. Este lenguaje también se extendió a las diferentes colaboraciones con celebridades o personajes icónicos como: Snoop Dogg, 21 Savage y hasta el famoso malvado de He-man: Skeletor, todos se adaptan de manera brillante en el nuevo sistema visual.

Snoop Dogg y Skeletor invitados del juego.

El soldado que nos ha formado

Call of Duty es una franquicia que también tiene un grado de nostalgia para muchas generaciones, ya que es el juego que nos ha acompañado por 2 décadas. La marca ha sido impactante en la cultura pop creando clanes, amistades y más allá.

El equipo detrás de la nueva identidad

Koto trabajó estrechamente con el equipo de diseño de Activision, todos aportaron diferentes ideas para la nueva identidad visual. Tyler Bahl, Matt Webster, Rob Kostich, Pat Kelly, Johanna Faries, Hayley Linsenbard, Matt Gilhooley, Brandon Russ, Kelly Patt, Karen Starr, Elizabeth Burr, Marco Rosado, Brenda Yeh, David Kramer, Eleanor Fortier, Thomas Cerny y Ben Furneaux.

Las piezas artísticas fueron desarrolladas por el equipo de Petrol: Modern Warfare III, Warzone, The Haunting y Blackcell Keyart. La tipografía Hitmarker fue creada en colaboración con la formidable NaN.

Análisis de la identidad de Call of Duty

Koto ha tenido la titánica tarea de actualizar la famosa franquicia de videojuegos Call of Duty. El cambio comenzó por su logotipo anteriormente utilizaban una tipografía de 1965. En la nueva marca denominativa utilizan la fuente Hitmarker, creada en colaboración con la fundición NaN.

Un logotipo que tiene la misma proporción que el anterior, pero las letras son mucho más modulares y se amplían a todo el sistema visual de la marca. La nueva identidad de Call of Duty proporciona una serie de jerarquías visuales para fortalecer la marca. Al mismo tiempo destacar de manera individual cada subsaga dentro de la franquicia.

