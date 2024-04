El estudio Everything Will Be Fine presenta la nueva identidad visual del restaurante Ichigo, comida japonesa en Glasgow en el centro de la ciudad. La marca Ichigo pertenece a Ichiban una de las cafeterías más famosas en en Queen Street. En su cuenta oficial de redes sociales compartieron el concepto de lo que sería su nuevo restaurante Ichigo que abrió sus puertas el viernes 29 de marzo de 2024.

Ichigo es un restaurante de sushi con sede en el centro de Glasgow. Un sitio diseñado para contentar a los fanáticos de la comida japonesa. El nuevo restaurante Ichigo pertenece a la marca Ichiban y estaban muy emocionados de compartir detalles del nuevo sitio. En su publicación oficial escribían: «Con las nuevas instalaciones podemos ofrecer una selección de sushi mucho más amplia que antes, así como los platos calientes habituales, como el curry katsu».

Ichiban una identidad del estudio Everything Will Be Fine de Glasgow

La nueva identidad fue realizada por el estudio Everything Will Be Fine Studio. El proyecto tuvo la dirección creativa de Kerr Vernon. El proyecto tenía como objetivo crear una nueva identidad gráfica y activos de marca para Ichigo, un restaurante japonés que destaca por su comida y el ambiente del lugar cálido y casual.

Un restaurante que fusiona diversas culturas para crear una experiencia gastronómica única en Glasgow. En la página del proyecto escriben: «Ichigo ofrece una amplia gama de comidas reconfortantes japonesas. El sushi se prepara fresco todos los días en la casa y se puede pedir por juego o por pieza individual, lo que permite mezclar y combinar creativamente al gusto de cada individuo. Nuestra identidad de marca está inspirada en las calles de Tokio, el minimalismo japonés y la cultura americana de mediados de siglo. Las mascotas, Ichi e Igo, desempeñan un papel central en la definición del lenguaje visual con ingredientes ocultos en sus peinados».

Visión general de la identidad, logotipo y mascotas.

Ichigo es una nueva marca gastronómica fuera de lo común. Ofrece comida japonesa en un formato accesible todos los días. El proyecto tuvo la ayuda de un equipo interno de Ichiban y Kerr Vernon. El resultado es una identidad gráfica que se siente vibrante y atractiva, reflejando la innovadora propuesta culinaria.

Ichigo un restaurante fusión inspirado en Tokio: comida japonesa Glasgow

El nuevo restaurante Ichigo se inspira en el ambiente callejero de Tokio, con elementos de la cultura japonesa en muchos de sus activos de marca. Pero también se capturan muchos elementos de la cultura Estadounidense, con estaciones de alimentos para mezclar, un diseño con un toque nostálgico de mediados de siglo. Finalmente estamos ante una identidad en la que se encuentra un balance entre lo tradicional y moderno. Se utilizan las tipografías: Borough Grotesk y Monotalic para potenciar la personalidad de la marca.

Una mezcla multicultural enfocada en el Sushi

La nueva identidad visual del restaurante Ichigo es una mezcla cultural entre Estados Unidos y Japón. Poniendo de manifiesto su intención de disfrutar del buen sushi y vivir una experiencia gastronómica exclusiva y acogedora. Las mascotas de la marca se llaman: Ichi e Igo, esto además de ofrecer rostros amables también inyectan una dosis de vibra lúdica a un restaurante que espera obtener visitas de todo el público.

Varias aplicaciones: Menú, pósters, tarjetas de presentación, camisetas y bolsas de tela.

Una experiencia gastronómica diferentes en de Glasgow

El proyecto de la identidad visual de Ichigo realizada por el estudio Everything Will Be Fine con sede en Glasgow. Pretende crear un balance entre lo clásico y moderno. Se enfoca en elementos culturales de Tokio y de Estados Unidos, pero centrándose en el sushi. Creando así un destino para vivir una nueva experiencia gastronómica.

Análisis de la identidad de Ichigo y su comida en japonesa Glasgow

La nueva identidad de Ichigo utiliza una tipografía sans serif en mayúscula con la palabra Ichigo. Una tipografía secundaria con un estilo lettering corta la monotonía y explica de que se trata el restaurante: «Es sushi to go».

Ichigo se posiciona como la marca líder en el mercado gastronómico de Glasgow. Ofrece una experiencia única y toma la experiencia de Ichiban la cafetería de sushi más popular de la región. En la identidad gráfica vemos una paleta de colores con tonalidades naranjas y marrones, que contrastan con el blanco y el crema. El trabajo realizado por el estudio Everything Will Be Fine Studio se siente moderno y se enfoca en una experiencia gastronómica única.

Una mezcla cultural entre Estados Unidos del siglo pasado y la comida callejera de Tokio. El resultado es una marca bilingüe que se siente autenticidad y pretende llegar a una audiencia multicultural.

