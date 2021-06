Ibanez renueva su marca Iron Label enfocada a guitarristas del metal

La serie de guitarras Iron Label de Ibanez fue lanzada al mercado en 2013, es una línea de guitarras eléctricas de cuerpo sólido producidas para Hoshino Gakki y vendidas bajo la marca Ibanez. La línea comenzó vendiéndose con el lema «Metal to the Core» y en su nueva gama 2021: «Metal Will Never die». Son guitarras enfocadas a un público de guitarristas de música metal.

Ibanez presenta una nueva identidad que posee elementos muy representativos de la música heavy metal. Por ejemplo su logotipo destaca más por la actitud que por el diseño.

Nueva guitarras Iron Label

Ibanez ha aprovechado para presentar las nuevas guitarras de la familia Iron Label. Creadas especialmente para satisfacer los deseos de los guitarristas que tocan metal y géneros relacionados. En esta ocasión muestran 5 estilos distintos, cada guitarra es de color negro, se pueden conocer más características en la página web de Ibanez. Una de las razones por las que han rediseñado el logotipo es para separarse de la gama de productos que ofrece Ibanez en su sección de guitarras de metal. En esta ocasión es un diseño más orgánico y ruidoso que recuerda al Heavy Metal.

Estilos de guitarras.

Nueva gama de Iron Label de Ibanez

La nueva gama de productos esta formada por: dos bajos y tres guitarras eléctricas en su serie 2021 Iron Label.

Los instrumentos son dirigidos a un mercado de guitarristas del metal por eso los bajos poseen 5 cuerdas y sus dos guitarras 7 cuerdas.

Los dos bajos poseen un ecualizador de 3 bandas para perfeccionar su tono.

Toda la gama de guitarras esta creada en cuerpos Okoume, esto garantiza su alta calidad, un sonido brillante y sólido.

Vídeo presentación de las nuevas guitarras.

Jesse Zuretti tocando la guitarra.

Análisis de la identidad de Iron Label de Ibanez

Me encanta el logotipo de Iron Label me recuerda al estilo de diseño que utilizan las bandas de heavy metal. Un diseño orgánico donde esas ramificaciones del ultra mundo se mezclan para dejar a la imaginación las letras que tímidamente dicen el nombre de la gama de productos. Esto sucede porque en el metal importa más la actitud que todas las leyes de diseño e incluso la legibilidad.

El nuevo logotipo no remplaza al tradicional de Iron Label, pero es un nuevo activo para anunciar los nuevos modelos de la gama de guitarras y bajos.

