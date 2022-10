Honestly Tasty alternativa artesanal al lácteo por la consultora Baggi

Establecida en 2018 Honestly Tasty es una empresa que produce alternativas artesanales al queso lácteo. Su objetivo es crear un negocio sostenible y rentable. La idea nació de la pasión por proteger a los animales y el medio ambiente, por lo que actualmente donan el 2% de sus ventas a Dean Farm Animal Trust; un santuario de animales administrado por la comunidad que ayuda a los animales rescatados de la industria láctea. Con sede en Londres, Gran Bretaña.

Identidad de Honestly Tasty por la consultora de marca y diseño Baggi

La identidad de Honestly Tasty fue desarrollada por la consultora de marca y diseño Baggi. Un estudio creativo en Londres. En la página del proyecto escriben: «¿Alguna vez has probado el queso de origen vegetal? Entonces sabrás que hay un problema». Con una sociedad cada vez más preocupada por el medio ambiente, los productos no lácteos han ganado popularidad en la última década. Cada vez hay más deliciosas alternativas de leche y carne, pero dejan una brecha de mercado en la categoría del queso.

La empresa comenzó su negocio en 2018 para ofrecer una alternativa vegetal al queso. Demostrando al mercado que es posible disfrutar de un queso a base de plantas.

Familia de productos.

Un producto hecho y madurado en el norte de Londres

La marca Honestly Tasty contactó a la agencia Baggi con el objetivo de crear: una nueva estrategia de marca, identidad y empaque para lograr esa visión. El fundador Mark Baxter comentó: “Nos inspiró el proceso único y la atención al detalle que se dedica a la elaboración de cada queso. Desde el principio, quisimos diseñar una marca que encontrara el equilibrio adecuado entre ser un queso artesanal y de primera calidad combinado con la personalidad lúdica de la empresa y sus clientes. Uno que se siente como una marca de queso joven, de buena calidad y a base de plantas”.

Elementos de la identidad, sellos, fotografía y tipografía.

El fundador de Honestly Tasty, Mike Moore, agregó: «Creo que la única forma de cambiar las actitudes de las personas y ayudar al medio ambiente es creando excelentes productos porque no creo que la mayoría de las personas vayan a cambiar el comportamiento sin tener el ímpetu de algo que es simplemente como bueno y accesible.”

Redes sociales.

Una alternativa al queso conservando el sabor

Algo importante y que preocupa mucho al mercado de comida alternativa y saludable, es lograr preservar el sabor de los alimentos. No querían que se viera como un producto alternativo sino como un alimento lleno de sabor. El logotipo utiliza una forma triangular que también se muestra en el empaque. Es un dispositivo gráfico lúdico en lo digital y en otros lugares.

Un empaque que muestra la forma artesanal del queso. Con señales lácteas con las que los clientes pueden sentirse más familiarizados. Con una numeración que describe los diferentes tipos de sabor. Utiliza una paleta de colores vibrantes, un tono de voz juguetón e imágenes deliciosas para crear una delicia 100% basada en plantas que realmente tiene un gran impacto.

Estilos de productos y sitio web.

Un producto no lácteo que destaca por su sabor

La propietaria y cofundadora de Honestly Tasty, Beth Moore, dijo: “Comer una dieta basada en plantas no tiene por qué significar comprometer el sabor o el disfrute. No tiene por qué significar comer comida aburrida e insípida. Y no tiene por qué significar renunciar al queso. Lo hemos demostrado”.

Análisis de la identidad de Honestly Tasty

La preocupación de las marcas de sustitutos de comida tradicional es que los perciban como una alternativa. En este caso han creado una identidad que se enfoca en el sabor y que guarda ciertos elementos tradicionales en la categoría de quesos. El logotipo utiliza una fuente sans serif que oculta una forma triangular que recuerda un trozo de queso. Esta misma se utiliza en los diferentes empaques que varían según el sabor y el color. Una paleta de colores con tonalidades vibrantes de verde, amarillo, celeste y amarillo. Utilizando una iconografía tradicional en la categoría de quesos, con iconos y números para representar cada sabor.

Referencias: