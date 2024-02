Helados Happy Endings nueva identidad por Land of Plenty

Los Helados Happy Endings son una empresa fundada en 2014 por Terri Mercieca, ganadora del premio YBF. Con sede en Londres, Inglaterra. Entre los productos encontramos: sándwiches de helado, postres suaves y pudines elaborados con técnicas modernas y tradicionales creando postres de sabores atrevidos que suavizan la dulzura con texturas sabrosas y equilibradas. Happy Endings Ice Creams además de ser una marca divertida también se preocupa por la calidad y la conciencia ambiental, no solo en los alimentos que producen y el servicio que brindan, sino también en las relaciones que construyen con los miembros del equipo, proveedores y clientes.

Rebranding Exitoso de Helados Happy Endings por Land of Plenty

La nueva identidad de Happy Endings fue desarrollada por el estudio londinense Land of Plenty. Un rebranding que destaca por la inclusión de nuevos activos que hacen de la marca un diseño más llamativo y colorido. La marca destaca por poseer toda la experiencia de la galardonada chef pastelera australiana Terri Mercieca. En general el diseño abraza elementos LGBT+ y su proyección es que todos los clientes se sientan bienvenidos.

En la página del proyecto escriben: «Happy Endings nació de un mundo de recuerdos mágicos de helados. Combinamos esta capa inherente de nostalgia con el poder de la narración para crear un lugar donde todos son bienvenidos». En el sector de: Hospitalidad y alimentación y bebidas.

Detalles del logotipo y empaques.

Helados Happy Endings una marca de Terri Mercieca

Happy Endings es conocido por su estilo desenfrenado con una paleta de colores muy variada e intensa. Al estudio Land of Plenty le encantó la ética y el potencial del negocio, cuando iniciaron el proceso de rebranding.

Otro detalle interesante es que el apellido de la fundadora Terri Mercieca, es un anagrama de la palabra icecream. En la página del proyecto indican: «Cuando tu apellido es un anagrama de helado, sabes que tu vida está encaminada por un camino de amor helado. Presentamos a Terri Mercieca, la maga de los helados de Oz y fundadora de Happy Endings».

Reto detrás del proyecto

El estudio de diseño Land of Plenty creó la nueva identidad de Happy Endings em 2023. Evoluciona marca y desarrolla un empaque que destaca por ser sostenible y aumenta la eficiencia para la distribución del producto. El objetivo era fusionar la nostalgia inherente de Happy Endings y crear una narrativa acogedora para todos.

Fotografías y empaques de los helados.

Empaque sostenible en los productos de Happy Endings

El estudio de diseño realizó una investigación exhaustiva para crear el nuevo packaging para los sándwich de helado. Utilizan: NatureFlex, un film creado a base de plantas totalmente biodegradable y certificado por FSC. Un producto sostenible que se preocupa por el bienestar del planeta. Refleja los valores y la preocupación medioambiental de la marca.

Detalles de los iconos y estilo fotográfico.

Sobre el logotipo en el caso de estudio explican: «Creamos un logo inspirado en la palabra escrita. Todo buen cuento tiene un final feliz, así como toda buena comida tiene un sabroso postre. En un mundo donde no hay dos personajes iguales, tenía sentido darle vida a cada sabor con una dosis de expresión individual».

Estilo fotográfico y dirección artística

El estudio Land of Plenty quiso impregnar el encanto Australiano de su fundadora en la dirección de arte y el estilo fotográfico. Los colores son muy variados y se apodan: ‘sandwichera arcoíris’ refleja la nostalgia de las heladerías y los valores LGBT+ de la marca. Una serie de activos que han sido creados para su mejor visualización tanto en aplicaciones impresas como digitales.

La paleta de colores se explica en el sitio del proyecto: «El degradado ‘sándwich arcoíris’ es una referencia tanto a los nostálgicos tableros de menú de helados como a los valores LGBTQIA+ de la marca».

Varias aplicaciones: posters, sitio web, empaque.

Una marca modernizada para un público muy diverso

El proyecto fue realizado en estrecha colaboración entre el estudio londinense Land of Plenty y el equipo de Happy Endings, gracias a sus 5 años como clientes. Jonny Rowe, fundador y director creativo del estudio Land of Plenty comenta la importancia de forjar vínculos con empresas que den importancia a la ética y valores de sostenibilidad. Terri Mercieca, fundadora de Happy Endings, está muy agradecida del trabajo con Land of Plenty, les encanta su toque original y cuidado, logrando una marca vibrante.

El informe de Hospitalidad integral de Land of Plenty

Además del rebranding el estudio Landy of Plenty también lanzó un informe de hospitalidad integral llamado «The Shift: Hospitality Edit». En él se comenta sobre la transformación de la industria de la hospitalidad. En el informe se tocan varios temas sobre la marca como el impacto climático, justicia social y conexión comunitaria.

Detalles del empaque.

Análisis de la identidad de Happy Endings

El cambio comienza con el logotipo la nueva identidad es una marca denominativa en negrita, redonda y con serifs. Es más fácil de reconocer y de colocar en diferentes formatos como el packaging sostenible y diferentes elementos tanto a nivel digital como en otros formatos.

Un proyecto en el que no sólo se transforma la identidad visual, también hay una serie de valores con los que la marca quiere ser relacionada entre ellos la inclusión y sostenibilidad. Se utiliza el informa del estudio Land of Plenty, «The Shift: Hospitality Edit», para destacar la importancia en la industria de la hospitalidad luchando por conseguir metas, proyectando valores positivos y sostenibles.

En general es una marca más llamativa e inclusiva que quiere proyectar su impacto a nivel global. Una campaña que muestra una paleta de colores vibrante y variada.

