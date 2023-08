Havas presenta una nueva identidad después de 20 años

Establecida en 1835 Havas es una agencia multinacional francesa de publicidad y relaciones públicas. En 2023 ha presentado su nuevo logotipo después de utilizar el anterior por dos décadas. En sus redes sociales anunciaban: «Después de dos décadas, #Havas se ha embarcado recientemente en un hito importante al renovar su arquitectura de marca y darle una nueva apariencia a su identidad de marca».

La nueva identidad de Havas fue realizada por Conran Design Group con sede en Londres Inglaterra. Este cambio representa la evolución de una marca icónica. Una agencia de publicidad y relaciones públicas que inició hace 188 años. En la actualidad Havas se ha ganado la reputación de ser uno de los grupos de comunicaciones líderes en el mundo.

En la página del proyecto explican: «Situada en la intersección de la creatividad, el entretenimiento y la tecnología, la ambición de la agencia es clara: ser reconocido como el grupo de comunicaciones más significativo del mundo, con un fuerte énfasis en la integración y la colaboración». Su identidad visual anterior incluyendo la arquitectura de marca no les permitía cumplir su promesa. En la página del proyecto explican: «Con el tiempo, la marca Havas se había fragmentado y era difícil navegar: puntos clave de diferenciación, como el modelo Havas Village y el vínculo con la empresa matriz Vivendi, habían quedado oscurecidos por una proliferación de submarcas e iniciativas promocionales.»

Detalles del logotipo y su composición con fotografías.

En julio de 2022, Havas contrató a la Conran Design Group para desarrollar la nueva arquitectura de su marca, revitalizar su identidad visual y ayudar a aprovechar la marca como el activo comercial significativo que realmente es.

Un proyecto que incluye: Estrategia de marca, Arquitectura, Identidad visual, Activación y pautas. Entre los logros se Havas podemos mencionar que fue la primera agencia de noticias del mundo, y en 2017 se unió al conglomerado de medios, entretenimiento y comunicaciones Vivendi.

El grupo Havas se divide en 3: Havas Creative Network, Havas Media Network y Havas Health & You. Esto hace que tenga mucha presencia a nivel global y al mismo tiempo pueda operar en diferentes negocios. Todo esto genera un gran negocio global, pero con tantas operaciones diversas, Havas necesitaba una identidad fuerte y unificada. Además debía funcionar mejor en los formatos y escalas de la actualidad.

Empaque con el logotipo y aplicaciones digitales.

Uno de los activos de marca que se ha modernizado es su paleta de colores, ahora utiliza el rojo Havas optimizado. También se mejoró la marca denominativa del logotipo, además se han presentado nuevas tipografías y se ha dado un tratamiento más moderno en la fotografía y en sus paletas de colores.

El diseño está marcado por el ángulo de 25 grados esto significa a nivel metafórico un impulso positivo. Este ángulo ha salido del propio logotipo, se puede apreciar en las inclinaciones de las letras por ejemplo la línea en medio de la letra «H» o la barra inferior de la letra «A» dándole un toque elegante a la marca y creando muchas posibilidades a nivel de aplicaciones.

Guías de marca, sitio web y Havas Village.

«Hacer de la marca Havas un activo comercial significativo significó abordar dos desafíos fundamentales», comentó Thom Newton, director ejecutivo global de Conran Design Group. «El primero en mejorar el enfoque en el cliente integrando el sistema de arquitectura de marca y optimizando la navegación de los servicios. El segundo es hacer que la marca Havas sea verdaderamente distintiva a través de una nueva identidad visual construida alrededor de un logotipo moderno y con carácter y activos distintivos que representa un impulso positivo. La nueva identidad visual y el sistema de respaldo presentarán todas las redes y compañías operativas de la marca como ‘One Havas’, lo que hace que el grupo sea más significativo como multiplicador que añade valor a toda la cartera».

Esta nueva identidad visual fue presentada por el CEO de Havas, Yannick Bolloré, esta se pondrá en marcha en los próximos meses en todos los canales y en las diferentes sedes a nivel global.

«Havas es único por ser el grupo más integrado, significativo y orientado al entretenimiento de nuestra industria», comentó Yannick Bolloré, presidente y director ejecutivo de Havas. «Nuestra nueva identidad es mucho más que un cambio de logotipo».

After two decades, #Havas has recently embarked on a significant milestone by revamping its brand architecture and giving a fresh new look to its brand identity. #Reveal #OneHavas #MeaningfulDifference #HavasProud @vivendi @ConranDesign pic.twitter.com/YOtsiLBNgO

— Havas (@Havas) June 13, 2023