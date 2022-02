Greenpeace ironiza sobre el plástico que regresa en su campaña contra contaminación

Vivimos una época en la que las modas regresan. Hemos visto como las empresas vuelven a fabricar sus productos para que los milenarios sintamos ese efecto nostálgico. Greenpeace ha visto una oportunidad perfecta para ironizar sobre el plástico y su contaminación en los océanos.

Durante décadas hemos intentado encontrar el sustituto del plástico en los diferentes productos. Botellas de cartón, empaques reutilizables, goma para pegar las latas, por ahora hay un extenso camino por recorrer. La ONG Greenpeace recuerda los empaques que fueron lanzados en los años 50s y 60s continúan en nuestras costas, un recordatorio de la problemática que todos debemos combatir.

Greenpeace: el gran problema del plástico

En el sitio web de Greenpeace escriben: «El plástico es un gran problema, todos lo sabemos. Cuando se tira, no desaparece simplemente. Esto está sucediendo justo en frente de nosotros; las tormentas arrastran productos de 50 años en nuestras playas. Cientos de envases de plástico, que no se han visto en mucho tiempo, están regresando. Queremos demostrar a todos que los envases de plástico no desaparecen. Por eso seguimos haciendo campaña contra la contaminación plástica. El plástico de un solo uso debe prohibirse, es hora de cambiar a alternativas sostenibles».

Spot de TV.

Una campaña de Ogilvy

La campaña fue creada por la agencia creativa Ogilvy en Países Bajos. Parte de la campaña ha sido crear un sitio web en donde se pueden adquirir de manera irónica empaques que han estado flotando en nuestros océanos y que pertenecen al siglo pasado. Cada pieza muestra empaques de diferentes usos, que se conservan muy bien, tomando en cuenta que pertenecen a la década de los 50s. Aunque los artículos son muy interesantes, no se pueden adquirir de verdad, en realidad es sólo un mensaje para que hagamos consciencia y vivamos de una manera más responsable y sostenible. La campaña busca llamar a la acción y donar a la organización.

