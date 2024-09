Greenpeace campaña contra Dove por su impacto ambiental

En esta nota conoceremos detalles de la nueva campaña de Greenpeace contra Dove por su impacto ambiental. El mensaje detrás de la campaña de Greenpeace expone a la marca Dove. Critica su contribución y contaminación de plástico que genera a nivel global. También critica su dualidad, ya que hace una década Dove fue alabado internacionalmente por su campaña de: «Belleza Real».

Los tiempos han cambiado y la organización ambientalista considera que Dove en la actualidad utiliza prácticas perjudiciales que contradicen su campaña de responsabilidad social.

Dove y sus productos generan grandes problemas para el medio ambiente y las comunidades según la campaña de Greenpeace

Según el reciente informe de Greenpeace se demuestran las prácticas de Dove. Una empresa que promueve la autoaceptación, pero que genera un impacto negativo a nivel ambiental. Según Greenpeace, la campaña «Belleza Real» esconde lo nocivo que pueden llegar a ser el uso de plásticos en sus productos. Estos además de dañar el medio ambiente, afectan la salud de las comunidades locales en países en desarrollo como Filipinas, Indonesia e India.

Son países en que los desechos plásticos generan caos, ya que bloquean desagües y contaminan ríos, empobreciendo a la población y generando grandes daños.

Para detallar el problema Greenpeace ha lanzado un video llamado: «Toxic Influence»

Para conocer más detalles de la problemática detrás de los productos de Dove. Greenpeace ha lanzado un documental llamado: Toxic Influence, ha sido dirigido por Alice Russell. En el vídeo podemos ver madres y sus hijas que al principio elogian a Dove, pero luego enfrentan la realidad de la contaminación plástica y el daño que han causado sus productos. El documental se ha compartido en las redes sociales, y nos hace ver esa desconexión entre la imagen ecológica de Dove y los problemas que están generando sus productos al medioambiente.

En el documental una chica asevera: «Cuando pienso en Dove, pienso en productos buenos para el medio ambiente y para la piel». Esto genera una errónea percepción sobre responsabilidad ambiental detrás de la marca. Greenpeace quiere convencer a las generaciones más jóvenes para que luchen por la causa y exijan acciones a las empresas ante la crisis de contaminación de plásticos.

Un grupo de personas protestó contra la marca matriz de Dove, Unilever

La campaña no solo incluyó presencia digital, ya que crearon pancartas que se colocaron en Unilever Londres. Los activistas formaron barricadas y se encadenaron a estañones que simulaban productos gigantes de Dove. Las pancartas decían: «La verdadera belleza no es tan tóxica». Un mensaje poderoso para forzar a Dove a reducir su dependencia del plástico y adoptar una actitud más responsable con el medio ambiente y su trabajo social.

Unilever: responde a las acusaciones y busca un camino más sostenible

Unilever, la empresa matriz de Dove, ha respondido sobre las acusaciones. Un portavoz de la marca comentó que en los últimos años han lanzado propuestas para reducir el uso de plástico virgen en un 18% y hacen más uso de plástico reciclado hasta un 22%. También se comprometen a desarrollar alternativas sostenibles que puedan beneficiar a las comunidades a nivel global. Sin embargo a Greenpeace los esfuerzos le parecen insuficientes ya que consideran que las acciones deberían ser inmediatas.

Análisis de la identidad de Dove: Entre la Belleza Real y la realidad ambiental

Siempre he pensado que la responsabilidad ambiental debería recaer en las empresas y no en el ciudadano de a pie. Es cierto que podemos hacer esfuerzos para reducir la huella de carbono pero estos cambios pueden ser insuficientes si las empresas no hacen nada para que las alternativas amigables para el ambiente, lleguen a las comunidades.

En este caso Greenpeace hace bien ejerciendo presión contra Dove y Unilever. Ellos han tenido que salir a declarar y demostrar sus esfuerzos por cambiar las cosas. En la campaña que incluye un documental de Greenpeace se resalta la contradicción de Dove, siendo una marca que desde un inicio promovió el amor propio y la aceptación. Sin embargo la parte contradictoria viene al sumar el impacto ambiental que están generando sus productos de plástico. Esta ambivalencia de la marca la expone a las críticas y genera dudas en los consumidores conscientes.

Otro punto a favor de la campaña de Greenpeace contra Dove es ver el poder del mensaje que se manifiesta gracias a los activistas. La verdadera belleza no puede ser así de tóxica escriben en las pancartas. Dove tendrá que recuperar credibilidad con acciones inmediatas en los próximos meses.

Referencias: