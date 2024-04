GoldBug nueva marca de productos para bebés

En esta nota hablaremos de GoldBug una nueva marca de productos para bebés, la identidad visual fue realizada por la agencia de Detroit Scorpion Rose Studio.

La crianza de los hijos es un viaje impredecible, lleno de desafíos y momentos de pura alegría. GoldBug es una empresa establecida en 1968. Una distribuidora de accesorios para bebés y niños, propiedad de una mujer. Goldbug quería consolidar sus diversas marcas (GO by Goldbug™, TravelBug™, On the Goldbug® y Goldbug™) en una identidad cohesiva y directa al consumidor.

Scorpion Rose Studio colaboró con GoldBug con el objetivo de reposicionar estratégicamente la marca como un compañero confiable en el viaje de la crianza de los hijos. Ofrecen productos innovadores que simplifican y abarcan los grandes y pequeños momentos de la vida.

La marca GoldBug es muy reconocida en el mercado infantil posee 56 años de historia. Es por eso que necesita reinventarse para seguir siendo relevante y conquistar el corazón de padres jóvenes. Una marca que se transforma y adapta a los gustos del consumidor moderno. En la nueva identidad presentan una paleta de colores vibrantes, una tipografía inspirada en los años 70 y un encantador ecosistema de marca con ilustraciones de insectos.

Animación del logotipo.

En la página del proyecto explican: «Trabajando estrechamente con el equipo de GoldBug. Nos sumergimos en la esencia de la paternidad, reconociendo la belleza que se encuentra en los momentos inesperados de la vida cotidiana. Identificamos el territorio creativo estratégico de “Todos los días son una aventura”. Replanteando el caos de la crianza de los hijos como una colección de recuerdos auténticos que contribuyen al mágico viaje del crecimiento. Esto también cambió estratégicamente el posicionamiento de la marca de “viajes” (una categoría aún en declive debido a la pandemia) a lo cotidiano y en movimiento. Este concepto sirvió como base para nuestra estrategia de marca, informando cada aspecto del proceso de diseño».

Diferentes iconos de insectos y una bolsa con el logotipo.

Nueva identidad de GoldBug: una marca con mucho prestigio en la categoría de productos para bebés

Es probable que alguna vez hayas escuchado sobre la marca de GoldBug. Esto se debe a que posee 4 sub-marcas poderosas que son: Go by GoldBug™, TravelBug™, On the GoldBug®, y la icónica GoldBug™. Lo interesante aunque sea uno de los principales proveedores de productos para bebés y niños en Estados Unidos, han pasado desapercibidos de cara al público por no tener una marca central que unifique las submarcas. Esto ha cambiado gracias a su transición a un modelo de venta directa al consumidor, su reto es adaptarse a los gustos contemporáneos.

Varias aplicaciones.

Ilustraciones y tipografía.

En la página del proyecto explican:»A partir de ahí, establecimos el lema “No sólo vamos, crecemos”. Este mensaje resume la misión de la marca de apoyar a niños y padres en su viaje de crecimiento y descubrimiento. Desde la impresión y el embalaje hasta las aplicaciones digitales, cada punto de contacto refleja la nueva identidad de la marca, creando una experiencia de marca coherente y convincente para los consumidores».

GoldBug enfocándose en la maternidad y paternidad

GoldBug quería crear un enfoque distinto, sus competidores se centran en lo dulce y tierno, para proyectar el desafío de la crianza. Meg Jannott, directora de diseño en Scorpion Rose Studio y líder en la transformación de GoldBug, comentó: «Las marcas infantiles están adoptando una estética más audaz y vibrante. Estamos alejándonos de las representaciones tradicionales de la infancia y creando marcas que los nuevos padres desean adquirir y con las que desean identificarse». Las nuevas marcas para niños se alejan de las tonalidades neutras y tradicionales, GoldBug busca diferenciarse de la competencia con una identidad más auténtica.

Paleta de colores.

En la página del proyecto refuerzan la idea: «Inspirándose en la noción de crecimiento y aventura. Creamos una identidad de marca que resuena con los padres modernos. El logotipo, la tipografía y la paleta de colores fueron cuidadosamente seleccionados para reflejar el compromiso de la marca con la calidad y la confiabilidad. Al tiempo que exudan una sensación de optimismo y alegría. El nuevo logotipo fue diseñado para rendir homenaje al logotipo anterior de Goldbug que presentaba una mariposa, como una forma de llevar el legado de la marca a este nuevo capítulo. Las ilustraciones que presentan imperfecciones sutiles y fotografías que resaltan momentos sinceros y auténticos refuerzan aún más el mensaje de la marca, capturando la espontaneidad y la alegría de la paternidad».

Una identidad centrada en las necesidades del consumidor

Para elaborar esta nueva identidad durante todo el proceso de diseño el equipo de GoldBug realizó varias pruebas con su marca. ¿Sería esto algo que los padres jóvenes llevarían consigo? Una pregunta que sirvió para replantear el logotipo ya que no poseía la modernidad y dinamismo que permitieran trascender más allá del ámbito infantil tradicional. En la página del proyecto comentan: «El cambio de marca GoldBug ejemplifica el poder transformador de la marca estratégica para crear conexiones significativas con los consumidores».

Fotografías y publicidad exterior.

GoldBug un logotipo que evoluciona a un diseño más moderno y funcional

El cambio central de la nueva identidad se da en el logotipo de GoldBug. Se adopta el diseño de la tierna mariposa hecha a mano que transmitía suavidad y ternura. Pero en su nueva versión se moderniza la mariposa se oculta en el monograma, en la letra «B», su forma es más robusta y directa. Un diseño más funcional que podría trascender la categoría de niños e incluso funcionar en una boutique moderna.

Se ha creado un sistema de marca que se basa en un «ecosistema de insectos». Este sistema ayuda a los clientes a encontrar la gama de productos según la edad de sus hijos. En la primera fase se utiliza una oruga y va de los 0 a 6 meses y en su última etapa tenemos la mariposa que abarca las edades de entre 4 y 6 años. Las ilustraciones fueron realizadas por Alexander Girard en su infancia, el sistema refleja una sensación de ingenuidad adulta.

Análisis de la nueva identidad de GoldBug

Sin lugar a dudas el desafío que tuvo Scorpion Rose Studio fue el de modernizar una marca para que se sintiera menos infantil. El nuevo diseño de GoldBug es una marca denominativa que oculta en su letra «B», la mariposa del antiguo diseño.

El resultado es una marca coherente que expande sus alas para un mercado de padres jóvenes y modernos, potenciando también las ventas al consumidor de manera directa. GoldBug se posiciona como una nueva marca de productos para bebés que es el rostro de la maternidad y la paternidad modernas. Un cambio que evoluciona de lo tradicional a lo moderno. Buscando conexiones emocionales pero ampliando las posibilidades de su marca, más allá de la categoría de bebés y niños.

Otro de los elementos importantes es el «ecosistema de insectos» que guía a los padres a través de los productos para conocer el rango de edades a los que están destinados. En resumen GoldBug ha logrado adaptarse a los cambios para proyectar una evolución en su marca.

Referencias: