Genius Juice presenta su divertido empaque por ROOK/NYC

Establecido en 2013 Genius Juice es una empresa especializada en batidos a base de plantas con sede en Torrance, California, Estados Unidos. La marca tiene como misión llevar la nutrición a las masas con un batido orgánico único a base de plantas. Consideran su producto de coco el más saludable y sabroso del mercado. También utilizan todo el material natural de un coco.

Son una empresa que genera cero residuos. Ya que utilizan cada coco por completo. Desde el agua de coco y pulpa que utilizan en sus batidos para una experiencia cremosa y deliciosa, hasta las cáscaras de coco que se reciclan en carbón de coco para productos de desintoxicación y generación de energía.

Una identidad de la agencia ROOK/NYC

La nueva identidad, que incluye logotipo, paleta de colores y empaque fue diseñada por la agencia neoyorkina independiente ROOK/NYC. La agencia trabajó en colaboración con el fundador de la empresa, Alex Bayer y su equipo. El cambio conserva la herencia de la marca, pero simplifica el diseño y mejora su exposición.

«Genius Juice, una empresa de cero residuos, se enorgullece de utilizar todo el coco para crear un batido cremoso, delicioso y extra nutritivo utilizando tanto el agua de coco como la pulpa de coco, mientras que las cáscaras se reciclan en carbón de coco para obtener productos de desintoxicación y generar energía. ¡Eso es pura genialidad!»

Página del proyecto.

Detalles del logotipo junto a la familia de productos.

Una marca divertida pero funcional

«ROOK/NYC trabajó en colaboración con el Fundador de la empresa y su equipo central para actualizar la identidad de marca, el diseño del empaque y la jerarquía de mensajes mientras se mantenían las acciones de su marca principal. El resultado es un diseño divertido y sabroso que le dice al consumidor de forma rápida y clara qué es el producto, en qué se diferencia y cuáles son sus beneficios clave».

Página del proyecto.

«Nada en el conjunto competitivo tenía un sentido de personalidad humana, así que trabajamos duro para encontrar el equilibrio adecuado entre comunicación funcional y tono lúdico. El resultado fue una apariencia más disruptiva e icónica con una comunicación clara del producto que se vende de manera más eficiente al consumidor», comenta Mark Christou, cofundador y socio creativo de ROOK/NYC.

Dos de los sabores disponibles.

Análisis de la identidad de Genius Juice

He pasado por el facebook de la empresa y pude ver la evolución del logotipo a lo largo de los años. Siempre han jugado con la palabra Genio del nombre de marca, y han unido dos elementos «El coco» y a «Einstein». Esa idea era bastante lúdica, pero en el nuevo logotipo han decidido separar los elementos, por lo tanto tenemos un cara de Einstein simplificada y por otro lado la ilustración de un coco o del sabor de cada batido.

Aunque no me gusta la idea de eliminar ese elemento tan distintivo, puedo entender que conforme la familia de productos crece, quizás el coco no sirve para representar todos los sabores. ROOK/NYC se preocupó por crear una serie de elementos para representar los sabores, y elaboró un sistema de jerarquía de comunicación más claro en el paquete, para mantener la esencia de marca y atraer a un mercado meta más amplio. La nueva identidad comunica de manera eficiente de que se trata el producto y sus diferentes beneficios. beneficios clave.

Referencias: