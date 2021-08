Fry’s Family productos veganos por Sunhouse

Fundada en 1990 Fry’s Family Food Co. es una empresa especializada en comida vegana, sin lácteos y sin carne. Su sede esta en Durban, Sudáfrica. Son una marca líder en soluciones alternativas de carne de origen vegetal, que vende más de 40 sustitutos de carne de origen vegetal diferentes.

La marca es parte de LIVEKINDLY Collective, una empresa global basada en plantas que está trabajando para hacer que la alimentación a base de plantas sea la nueva normalidad. Fry está disponible en el Reino Unido, Australia, EE. UU., Alemania, Suecia, Nueva Zelanda, Tailandia y en toda África.

Los pioneros originales de alimentos basados en plantas

El proyecto de la nueva identidad de Fry’s ha sido realizado por la agencia británica de diseño independiente Sunhouse. El cambio incluye un nuevo logotipo que sea más destacable en las estanterías. La identidad engloba la pasión de la familia por los alimentos a base de plantas y para las personas que buscan alternativas saludables, compasivas y sostenibles.

«Fry’s tiene la misión de facilitar que todos mejoren su salud, reduzcan su huella ambiental y vivan de manera más ética al proporcionar una variedad de alimentos de origen vegetal de excelente sabor. Se nos encomendó la tarea de revitalizar su identidad visual y aportar una nueva relevancia a la marca a través de una cartera en desarrollo». Página del proyecto.

Detalles del logotipo y familia de productos.

Sustitutos veganos

The Fry Family Co. es líder mundial en la industria de alimentos de origen vegetal, posee más de 40 productos que se venden los supermercados en 30 países. Ofreciento alternativas a base de plantas. El mercado cada vez se preocupa por buscar soluciones sostenibles, saludables y veganas, es por eso que la categoría posee cada vez más competencia.

La gama satisface una base de consumidores diversa con el respaldo de la Vegan Society y The Vegetarian Society, al tiempo que está certificada como Kosher, Halal y Shuddha. Los productos no son transgénicos y sus materias primas se conservan con responsabilidad desde la granja hasta el almacén de fabricación para garantizar que no haya contaminación cruzada. Fry’s ofrece una solución perfecta para minoristas y servicios de alimentos.

Antes y después Packaging.

Valores positivos de la marca

«Al ser uno de los primeros en ingresar a los productos alimenticios a base de plantas, Fry’s adoptó un enfoque centrado en el producto y utilizó elementos visuales que ahora se han convertido en convenciones de categoría», comenta James Giles, director creativo de Sunhouse. «Para distinguirla de la multitud, necesitábamos descubrir lo que hace que la marca sea distintiva y celebrarla con tranquilidad emocional y funcional en cada punto de contacto. Para cambiar el enfoque del producto a la marca, necesitábamos desarrollar activos de propiedad que contaran la historia de Fry con confianza, autenticidad, experiencia y amor».

Productos de la marca Fry’s Family.

«Fry’s no es una marca común», comenta Tammy Fry, líder de marca global y cofundadora de Fry’s. «Tenemos la misión de hacer que sea más fácil para todos mejorar su salud, reducir su huella ambiental y vivir de manera más ética al proporcionar una variedad de alimentos de origen vegetal de excelente sabor. La nueva identidad de Sunhouse da vida a la historia de nuestra familia con la confianza, el carácter y la compasión que necesitamos para convertirnos en el líder en alimentos veganos de origen vegetal en todo el mundo».

Publicidad exterior.

Análisis de la identidad de Fry’s Family

El cambio de la identidad visual comienza con el logotipo, se ha simplificado para dar más relevancia a la marca denominativa. Detrás del isologotipo vemos una forma triangular con las puntas redondas, que genera esa sensación de señal, dando más relevancia a la marca. El triángulo rojo de la marca posee varios significados, entre ellos el color rojo simboliza el amor y la pasión que obtendremos al probar los deliciosos y nutritivos productos. La paleta de colores utiliza una tonalidad terrosa, destacando varias tonalidades de verde, rojo y blanco.

Se realizaron una serie de ilustraciones hechas a mano y patrones. Las fotografías son sinceras y naturales, para demostrar la calidad de los productos.

El nuevo empaque utiliza un dispositivo de cinta para colocar el isologotipo y el nombre de los diferentes alimentos. Junto al eslogan: ‘Hecho con amor y plantas’. Los empaques varían según el color y alimento.

Referencias: