Foxes Club nueva identidad de marca por Thisaway

Establecido en 2007 Foxes Club es un club con diferentes disciplinas deportivas. Se practican varios deportes, juegos y actividades para promover el bienestar físico y mental de los niños. Juego bien hecho. Con sede en Londres, Inglaterra.

Los jóvenes podrán unirse a los equipos de rugby, tenis o cualquier otro deporte. Lo practicarán en un entorno seguro, controlado y de apoyo. Una forma recreativa para que los niños y jóvenes socialicen y hagan deporte. Es la razón por la que fue creada The Foxes Club. Reciben a niños de todas las edades, habilidades y orígenes. Poseen un equipo de entrenadores expertos que organizan las actividades que aportan diversión, imaginación y emoción a la vida de los niños.

Puede ser curricular o extracurricular, en la escuela o en la comunidad en general. Alimentan la curiosidad de los niños. Ofrecen clases semanales, campamentos de vacaciones y fiestas deportivas llenas de acción. Tienen su propio club de fútbol acreditado por la Federación Inglesa de Fútbol: Foxes FC. Desde U6 hasta U18, sus jugadores perfeccionan sus habilidades en instalaciones de primera clase, guiados por entrenadores con licencia de la FA y la UEFA.

Nueva identidad de marca para The Foxes Club por Thisaway

Una nueva identidad que refleja el crecimiento de The Foxes Club

The Foxes Club es el proveedor comunitario del Reino Unido. Recientemente han presentado una nueva identidad de marca que refleja su evolución. El proyecto ha sido realizado en colaboración con la agencia de diseño Thisaway, con sede en Bath. El objetivo principal del cambio es reflejar el crecimiento, abarca más disciplinas deportivas, organizar campamentos y verse como una academia de formación y recreativa para niños. Proyectando una imagen comunitaria que refleje prestigio y credibilidad.

Varios elementos animados de la nueva identidad.

Una marca que se preocupa por atraer nuevas audiencias, un mercado meta diverso, abarcando padres y niños pequeños, hasta adolescentes y sitios de enseñanza como las escuelas. The Foxes Club impregna alegría y al mismo tiempo es una autoridad seria en el ámbito deportivo. Su paleta de colores es llamativa con un naranja intenso en contraste con café oscuro. Además utiliza un verde surf y un blanco crema para potenciar la marca. El nuevo logotipo es un escudo deportivo en forma de zorro con una marca denominativa sans serif en el interior.

The Foxes Club y su historia

Desde su creación en 2007, The Foxes Club ha sido un referente para la recreación de los niños en Reino Unido. Ha organizado varias actividades deportivas en un parque de Londres. En la actualidad es el líder del mercado, con diferentes deportes para las comunidades, organizando campamentos y academias de fútbol. En 2009, crearon Foxes FC, su academia de fútbol, que se dedica a la formación de los niños.

Han tenido un gran crecimiento y es por eso que se han convertido en una franquicia que quiere expandirse, por eso necesitaban una identidad mucho más clara y cohesionada. Su identidad ahora logra abarcar más rangos de edad y esto amplía su mercado meta.

Nueva identidad que unifica varias audiencias

El mayor reto para The Foxes Club era poner orden a su arquitectura de marca. Ya que la marca abarcaba dos identidades separadas, y era muy confuso para su audiencia. Su mercado es muy variado abarcando desde niños pequeños hasta adolescentes, pero también era importante ganar la confianza de los padres y en audiencias directas como escuelas y ayuntamientos.

Varias aplicaciones: Fotografías, uniformes, etc.

La solución fue poder unir todas esas subdivisiones bajo una misma marca fuerte y coherente que en líneas generales se siente más divertida y profesional. Además es más funcional porque abarca un mayor rango de edades.

Concepto detrás de Foxes Club: Lo esencial del juego

La agencia Thisaway reposicionó la marca bajo un principio clave: «El juego es vital para el desarrollo de los niños». Se centra en la diversión pero se expande al contribuir en el desarrollo de otras habilidades como: la social, confianza, bienestar físico y mental. Una idea centrada en los valores dentro de The Foxes Club y que cautiva tanto a los padres como a las instituciones que buscan mejorar la calidad de vida de los niños.

Anuncio de Nike.

Nuevo logotipo y cambios en las submarcas de The Foxes Club

Anteriormente el Club tenía varias subdivisiones una de ellas era conocida como: The Little Foxes Club y es por eso que ha unificado las marcas bajo el nombre de: The Foxes Club. Se elimina la palabra «pequeño» esto permite abarcar un rango más amplio de niños y adolescentes.

El nuevo logotipo, se inspira en los logotipos deportivos. Se siente simple y dinámico. Esto permite que el diseño sea más funcional en las diferentes aplicaciones como bordados, escalas pequeñas y grandes y sobretodo la indumentaria deportiva.

Una identidad para todas las edades

Anteriormente su logotipo se sentía infantil y solo abarcaba a un grupo de niños. En la actualidad con el rediseño de marca esta logra abarcar más edades. Incluso los padres se verán atraídos con la nueva identidad porque en general se siente más profesional y parece de un equipo deportivo.

Se utiliza una paleta de colores brillantes y alegres, las imágenes se ven agradables y poseen mensajes que fomentan una vida deportiva. Para diferenciar un poco las categorías, la sección de adolescentes utiliza tonalidades más oscuras y los mensajes se escriben en mayúscula. Esto le da un toque más profesional y competitivo. Es como si tuvieran dos marcas en una que se adapta a su sección de niños o a la de adolescentes según sean las necesidades. Esto le da un toque flexible y adaptable a la identidad visual.

Varias aplicaciones: Exteriores y gorras, camisas, camiones, accesorios, etc.

Análisis de la identidad de la identidad de The Foxes Club

Realmente a lo largo de esta nota hemos abarcado casi todo lo que se tenía que decir sobre la identidad. En general se siente como un diseño más profesional y divertido. Capaz de abarcar varias edades y con la flexibilidad para comunicar cosas distintas según los rangos de edad cambiando los mensajes, paleta de colores y tipografía.

The Foxes Club se presenta como un club que fomenta valores como ser sociable, practicar deporte, tener estabilidad mental. Lo hace bajo una misma marca paraguas que logra abrazar todas sus subdivisiones. Abarcando así desde niño hasta adolescentes. Pero también va dirigida a los padres y a los sitios comunitarios o a las escuelas.

Un reposicionamiento que amplía la marca y logra consolidarla en los diferentes ámbitos.Se logra un equilibrio entre lo divertido y lo profesional. En general se siente como una mejora con respecto a su diseño anterior que era extremadamente infantil y que sólo abarcaba la sección de niños. Esto era una limitante que el nuevo diseño ha corregido por completo.

Referencias: