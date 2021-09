Fortnight Collective diseña nueva identidad de la cerveza Kindling de Colorado

Kindling es una nueva cerveza Ale dorada de la cervecería Odell. Su objetivo es retribuir a la sociedad un aporte benéfico. La cerveza se elabora para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que inician conversaciones, construyen comunidades y amplifican las voces. Impulsados por el compromiso de donar el 1% de todos los ingresos, una cerveza decidida a lograr el cambio.

La agencia creativa Fortnight Collective escogió el nombre de Kindling por su significado relacionado con el fuego («Astillas» en español). Esto forma una metáfora que se enfoca en: «Donaciones benéficas en numerosas organizaciones de base más pequeñas que tienen un gran impacto a través de sus esfuerzos».

Detalles del logotipo.

Kindling una identidad de Fortnight Collective

La agencia creativa Fortnight Collective desarrolló una nueva campaña para la cerveza que se centra en la ayuda a organizaciones benéficas. Un producto de la Odell Brewing Company. Se presenta como «una cerveza dorada para provocar cambios», el 1% de sus ganancias será entregado a diferentes ONGS. Las latas fueron ilustradas por Jevon Design.

Entre las organizaciones benéficas que serán beneficiadas con la iniciativa tenemos a: Wildlands Restoration Volunteers, The Growing Project, The Cultural Enrichment Center of Fort Collins y The Gathering Place. Esta organizaciones se preocupan por mejorar la sociedad en diferentes aspectos, desde problemáticas como la escazes de vivienda, la deforestación, la hambruna y los derechos sociales.

Detalles del logotipo e introducción de su lata.

El diseño de las latas de Kindling

La identidad incluye un nuevo logotipo, el diseño de las latas y la campaña social. En las diferentes latas vemos como el logotipo se extiende por todo el espacio. Un logotipo que posee detalles ornamentales e ilustraciones de madera y vida silvestre.

Sin lugar a dudas el elemento estrella del diseño es el nuevo logotipo, lleno de formas naturales de ramas, flores e insectos. En el punto de la letra ‘i’ vemos un fuego la agencia describe este elemento como: «la fuente de luz que necesitábamos para iluminar el resto de la palabra y el ecosistema de flora y fauna que vivía en ella».

«Desde el principio del proceso de diseño, nuestro instinto fue jugar con elementos claros y oscuros», comenta el director creativo de Fortnight, Noah Clark. «Dado que el nombre era Kindling y la cerveza en sí existe para ‘provocar un cambio’ a nivel local, queríamos que la obra de arte en sí misma iluminara una oscuridad que de otra manera podría ser una metáfora para iluminar el camino hacia la acción y el alcance filantrópicos».

Detalles de la lata.

Diversas ilustraciones decoran la lata y empaque

En la lata vemos ilustraciones muy agradables de aves e insectos que disfrutan de la flora que nace del logotipo. Según la agencia: «representan a la humanidad y la misión de impulsar a una comunidad». El tipo de flores se conoce como Se conoce como Ojo de poeta, Ojo de venus, Susana de los ojos negros y poseen un significado de «símbolos de la justicia», comenta Clark, y los caracoles simbolizan la resistencia.

«La gota de agua que está formada por una hoja extendida y la composición general, por supuesto, son un guiño al medio ambiente y la conservación. Y finalmente, pequeños acentos como las mariposas y la oruga representan temas de cambio y evolución», agrega Clark. «Fue un largo viaje hasta el producto final, pero valió la pena cada trazo del lápiz, ya que siempre quisimos una obra de arte final que fuera tan significativa como la misión de la marca de retribuir».

Presentación de su empaque de 6 latas y sus latas individuales.

Análisis de la identidad de Kindling

He visto las diferentes colecciones de la cervecería Odell y sus productos suelen ser muy llamativos, cargados de metáforas y poseen ilustraciones fantásticas. La agencia Fortnight Collective ha creado un isologotipo como pieza central del cambio. Su objetivo era enfocarse en ese valor altruista con la sociedad. Es por eso que han jugado con el nombre de Astillas o Kindling y lo han decorado con animales y plantas. Esta es la pieza central de su diseño, el logotipo se distribuye de forma vertical en la lata.

El punto de la letra «i» es una llama, y se utilizan flores, aves e insectos con metáforas de cambio, justicia y resistencia. La paleta de colores utiliza tonalidades de bosque, con verdes, cafés, y amarillos. En general es una identidad muy atractiva para una cerveza artesanal, con un concepto sólido sobre el medio ambiente y su aporte a la sociedad.

