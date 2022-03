Fermé una línea de moda para ayudar a la caridad

Fermé es una marca creada y diseñada en 2020 por Anjela Freyja. El nombre es una referencia a su ciudad natal, Montreal. En francés la palabra “Fermé” significa “cerrado”. Esto también se inspira en todos los sitios que se mantuvieron cerrados durante la pandemia.

La diseñadora creó esta marca para aportar su granito de arena a la sociedad en medio de la crisis vivida. Este periodo en general, nos ayudó a reflexionar sobre los valores y la importancia del bienestar mental y social, además de la filantropía que eso conlleva al cuidar a los más vulnerables.

Fermé un proyecto de: Anjela Freyja

Fermé inició en la primavera de 2020 cuando comenzaba la pandemia. El proyecto comenzó de manera altruista ya que todos los ingresos se donaron a Meals on Wheels, en Canadá. Una ONG que prepara y entrega alimentos a personas mayores y personas que no pueden movilizarse. Durante la pandemia la organización estuvo muy ocupada ayudando a personas que no tenían acceso a alimentos.

«La marca Fermé, francés para cerrado, es una referencia a mi ciudad natal, Montreal, y todas las tiendas, restaurantes y espacios de reunión cerrados que presenciamos en los primeros meses de la pandemia. Desde entonces, Fermé se ha convertido en una marca propia enfocada en la ropa de salón y artículos para el hogar con colecciones esenciales y de temporada». Escriben en el caso de estudio.

Portadas con las colecciones.

Todas las colecciones se centran en una tipografía fuerte y oscilan entre la luz y la oscuridad, según la temporada.

Fotografía por Royal Gilbert.

Desarrollo web por Teo Zamudio.

Sitio web.

¿Quién es Angela Freyja?

Anjela Freyja es una directora de arte y diseñadora independiente que actualmente reside en Montreal. Ella es la fundadora de la empresa de moda Fermé. Su trabajo es conocido por comunicar mediante historias de marca convincentes, identidades visuales y plataformas de activistas sociales. Su estilo es una mezcla entre el diseño clásico y las tendencias a la vanguardia. También le gustan los temas de activismo social y política.

Posee diez años de experiencia profesional en el mundo del diseño, su práctica ahora incluye la dirección de experiencias de marca de 360° y encapsula aplicaciones impresas, digitales y ambientales.

Publicidad exterior.

Galería de fotografías.

Análisis de la identidad de Fermé

El proyecto nace como una respuesta altruista para colaborar con la sociedad. Desde entonces el proyecto escaló hasta convertirse en una línea de moda y artículos para el hogar.

Como dijimos al inicio de este texto la marca significa «cerrado» en francés. Un nombre inspirado en el confinamiento y el lugar natal de la diseñadora. La línea de ropa muestra prendas muy variadas que brillan por su elegancia y comodidad. En general el diseño es minimalista y la marca denominativa utiliza una fuente tipográfica clásica con serifs. Aunque sea un diseño simple, el concepto de ser abierto recuerda su accesibilidad por lo tanto hay todo una metáfora en la sencillez. Una identidad que comienza desde la caridad y que logra balancear muy bien la moda con su espíritu colaborativo.

