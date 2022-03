Estos son los Ganadores de la 94.ª edición de los Premios Oscar 2022

Nuevamente vivimos la tan esperada noche de los Oscars 2022, en su edición 94 en un ambiente donde aún se mantenían las restricciones por la pandemia. Al frente los actores se ubicaban en espacios separadas con sus burbujas frente a un siempre elegante escenografía para presentar a los diferentes ganadores.

Una noche de gala que transcurrió con la presentación de las anfitrionas Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, siendo la primera vez que tres mujeres se encargaron de dirigir la ceremonia. Ellas animaron la noche con bromas que tocaron puntos fuertes como la representación de afrodescendientes, brecha salariales y hasta sobre la comunidad LGBTQ+, que para algunos fueron algo pesadas e incómodas.

Entre los momentos emotivos e inspiradores pudimos apreciar la inclusión de varios actores sordos quienes eran parte de la película «Coda». Se llevaron la estatuilla como mejor película, guión adaptado y mejor actor dado a Troy Kotsur, quien es sordo y demostró con su lenguaje de señas su agradecimiento y emotiva dedicatoria a su familia. La audiencia los felicitó con un aplauso en señas moviendo las manos como una manera de acogerlos.

Pero uno de los momentos que hizo explotar el rating de esta velada, fue el inesperado golpe efectuado por Will Smith (ganador por su papel en King Richard) al comediante Chris Rock por una broma pesada a su esposa haciendo mofa de su alopecia. El ambiente se tornó tenso pero el evento continuó con normalidad hasta que anunciaron el gane como mejor actor al Smith, quien pidió disculpas a la Academia por su comportamiento y con lágrimas contó que estaba pasando por un mal momento.

Un acontecimiento que hizo estallar las redes sociales con memes y toda clase de videos, además de muchos debates sobre si Chris se sobrepasó con la broma o Will fue muy violento en el momento equivocado, o todo lo contrario.

Una interesante velada que sorprendió a muchos y nos dejan varios momentos que serán recordados por muchos años. Les dejamos la lista de los ganadores de los Oscar 2022:

Mejor Película:

«Coda»

Mejor Director:

Jane Campion (The Power of The Dog)

Mejor Actor Principal:

Will Smith (King Richard: A Winning Family)

Mejor Actriz Principal:

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)



Mejor Actor de Reparto

Troy Kotsur (CODA)

Mejor Actriz de Reparto

Ariana DeBose (West Side Story)



Mejor Banda Sonora

«Dune» (Hanz Zimmer)

Mejor Canción

«No Time To Die» – Billie Eilish & Finneas O’Connell (James Bond: No Time to Die)

Mejor Mezcla de Sonido

«Dune» (Hanz Zimmer)

Mejor Película Animada

«Encanto»

Mejor Corto Animado

«The Windshield Wiper»



Ver cortometraje completo aquí

Mejor Película Extranjera

«Drive My Car»



Mejor Guión Original

«Belfast»

Mejor Guión Adaptado

«Coda»

Mejores Efectos Especiales

«Dune»



Mejor Documental

«Summer of Soul»

Mejor Cortometraje

«The Long Goodbye»



Mejor Cinematografía

«Dune»

Mejor Diseño de Vestuario

«Cruella»

Mejor Maquillaje

«The Eyes of Tammy Faye»