El Ejército de los Estados Unidos fue fundado en 1775. Con sede en Arlington, Virginia. Se encarga de brindar soporte administrativo, artes y medios, inteligencia, leyes, combate, mecánica, informática y tecnología. Brida servicios médicos y atiende emergencias. Entre otras actividades como: construcción, transporte, ingeniería, aviación, apoyo de Combate y cumplimiento de la Ley.

La misión del Ejército de los EE. UU. la explican en su página: «es pelear y ganar las guerras de su nación proporcionando un dominio terrestre rápido y sostenido en toda la gama de operaciones militares y el espectro del conflicto en apoyo de los comandantes combatientes. Si está buscando noticias sobre el Ejército de EE. UU. Puedes obtener más información en Army.mil y conocer sobre oportunidades profesionales en goarmy.com.

La nueva marca Army redefine ‘Be All You Can Be’ para una nueva generación

Durante este mes El Ejército de los Estados Unidos ha lanzado una nueva identidad visual, esta incluye un nuevo logotipo y una serie de vídeos y material impreso. En general el diseño se siente más moderno y la campaña resalta los beneficios de formar parte del servicio militar de Estados Unidos.

Es el primer cambio que hacen en su identidad desde 2001. La nueva campaña se titula: ‘Be All You Can Be’ que en español sería algo como: ‘Sé todo lo que puedes ser’. Para intentar que una nueva generación de jóvenes se enrolen en sus tropas.

Detalles del logotipo.

Nuevo eslogan: ‘Be All You Can Be’

Una campaña que fue presentada por: el secretario del ejército, Christine Wormuth, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general James McConville y el sargento, El Mayor del Ejército Michael Grinston. La campaña destaca todos los beneficios que recibirán los jóvenes al formar parte del ejército. Entre ellos el conocer sus pasiones, construir una comunidad y convertirse en las mejores versiones de sí mismos.

«En un momento en que los factores políticos, económicos y sociales están cambiando la forma en que los jóvenes estadounidenses ven el mundo, la nueva marca militar ilustra cómo el servicio en el ejército se basa en la pasión y el propósito», dijo Wormuth. «Servir a nuestra nación es una vocación, y es fundamentalmente esperanzadora. Queremos que una nueva generación de estadounidenses vea al Ejército como un camino hacia la vida y la carrera que desea lograr».

Una identidad elaborada durante varios años, se basa en una investigación de mercado, que refleja el Ejército de hoy en día con precisión y autenticidad. Al mismo tiempo aborda las necesidades de una nueva generación.

Ejército de los Estados Unidos nuevo logotipo y eslogan

El elemento principal de la nueva identidad es el logotipo de estrella de cinco puntas. Un elemento que ha sido rediseñado para honrar el legado de la marca clásica y darle una proyección y estilo más modernos. Los nuevos elementos como el logotipo y el eslogan, forman parte del lenguaje visual del Ejército. También se ha creado una nueva tipografía personalizada, una paleta de colores ampliada, nueva iconografía, fotografía, gráficos en movimiento y más.

“Todas las buenas marcas deben evolucionar para reflejar los cambios internos y externos para garantizar una descripción precisa de la organización que también satisfaga las necesidades de la audiencia”, comentó el mayor general Alex Fink, jefe de marketing empresarial del ejército. “Sabemos que los jóvenes buscan propósito, pasión, comunidad y conexión, pero también sabemos que muchos no reconocen la capacidad del Ejército para satisfacer esas necesidades. Necesitamos una marca que comunique efectivamente las posibilidades del servicio militar”.

“‘Be All You Can Be’ es una frase que ha inspirado a muchas generaciones de soldados, y su promesa sigue siendo cierta hoy en día”, comentó McConville. “Este es el mensaje para el momento y para el futuro”.

La nueva identidad incluye dos películas narradas por el actor nominado a los premios Emmy y Critics’ Choice, Jonathan Majors, estrella de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Creed III”. El spot cuenta la historia de los 247 años de logros del Ejército. «Superando Obstáculos» y «Empujando el Mañana». Logrando así conexiones entre el pasado, presente y futuro de la marca.

Una identidad moderna y minimalista

Un diseño moderno y minimalista con el eslogan: «Be All You Can Be». Al igual que hicieron en 2017 con el logotipo de la Armada de Estados Unidos. Se creo una serie de materiales visuales para los diferentes medios como: televisión, prensa, vallas publicitarias digitales, transmisión de video, plataformas sociales y comunitarias y canales de audio. Se proyectarán los anuncios en el evento de March Madness de la NCAA de 2023. Y en diferentes medios digitales como redes sociales o sitios web. También se asociaron a NBCUniversal, la primera en su tipo, aprovechará los momentos de programación de alto impacto en todo el ecosistema de NBCU. Incluyen otras asociaciones futuras con medios como Complex e IGN.

Análisis sobre la nueva identidad del Ejército de los Estados Unidos

En general la nueva identidad se siente mucho más moderna y minimalista. El Ejército de los Estados Unidos mantiene su logotipo de la estrella de cinco puntas, pero lo ha rediseñado, eliminando el recuadro para que los elementos fluyan libremente en el diseño. También crearon una tipografía personalizada sans serif que se utiliza en la marca denominativa. Y han vuelto a utilizar el popular eslogan de: «Be All You Can Be».

En el mundo no hay otro logotipo a nivel de Fuerzas Armadas, más icónico que el de los Estados Unidos. Un diseño que ha formado parte de varias campañas comerciales, anuncios en línea, calcomanías y más. Con una tipografía sans serif en negrita y en mayúsculas que resume el nombre: «US Army».

El logotipo anterior fue realizado por la agencia Leo Burnett Worldwide. En cambio el nuevo diseño fue diseñado por un equipo interno de: Army Marketing and Research Group, con sede en Chicago, una oficina empresarial de marketing fundada en 2019. Esta oficina se fundó debido mal uso de los fondos públicos en contratos con agencias externas. Puedes conocer más sobre esta historia en el siguiente enlace.

Referencias: