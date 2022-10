Eager bebidas naturales presentan una identidad muy minimalista y simple por Ragged Edge

Establecida en 2007 Eager Bebidas es una empresa de jugos premium en Londres, Inglaterra. Empaques de 1 litro que no necesitan refrigeración hasta que son abiertos, sin uso de conservantes artificiales.

Su fundador es Ed Rigg quien creó la empresa después de vender jugos frescos en festivales de música en la parte trasera de la camioneta de su padre. El concepto era suministrar jugos de alta calidad, reemplazando las bebidas con ingredientes artificiales y super concentrados.

Identidad de Eager bebidas por Ragged Edge

La nueva identidad de Eager Bebidas fue creada por la agencia londinense Ragged Edge. Un proyecto que se centra en el minimalismo y la simpleza dejando las tonterías de lado y destacando la honestidad de la marca.

En la página del proyecto escriben: «El jugo no es tan inocente como parece. Los grandes jugadores arrancan la fruta más madura para convencer (y engañar) a los compradores de que son la opción más saludable, fresca e innovadora. El enfoque de Eager es refrescantemente diferente. Los ayudamos a construir una marca desafiantemente ordinaria para su jugo perfectamente normal».

Una identidad simple que destaca por su honestidad, la agencia se encargó de desarrollar la: Estrategia de marca, identidad visual y verbal, sitio web y comunicaciones.

El reto que tuvo el proyecto

Eager es una marca favorita para los bartenders. El fundador Ed y su equipo pidió ayuda a la agencia para lograr salir de esos clichés y convertirse en una bebida para todo el mundo. Creando una marca de marketing directo al consumidor (DTC) para amantes de los jugos en cualquier lugar.

La categoría de las bebidas esta sobresaturada y abruma por el exceso de opciones, por lo que la agencia entendió que llamar la atención sería un trabajo casi imposible. Por lo que decidieron hacer todo lo contrario, algo que nadie se ha atrevido. Hablaron de la manera más honesta y su identidad es ordinaria.

Detalles de los productos.

El cambio de marca de Eager

La marca decidió salir de la categoría de los convencional. Ahora no presenta afirmaciones de salud engañosas. Presentó una nueva identidad de Eager que es cautivadoramente simple. En el caso de estudio escriben: «Un sistema de diseño agradablemente nítido. Sin envases sin sentido. Un sitio web que existe únicamente para vender jugo. Y un tono de voz que dice las cosas como son. Una marca extraordinaria para un zumo de frutas perfectamente normal».

Fotografía con empaque individual y multipack.

«El jugo no es tan inocente como parece», comenta: Max Ottignon, cofundador de Ragged Edge. «La categoría está plagada de afirmaciones falsas y exageraciones inmerecidas. Pero Eager sabe que lo frío no es fresco y que el jugo no es una bebida saludable. Entonces, para llamar la atención en un mercado saturado y ruidoso, hicimos lo que nadie más se atrevió. Dijimos la verdad y abrazamos lo ordinario».

Digital.

Publicidad exterior.

Camiones y empaque de piña.

Digital.

Análisis de la identidad de Eager

El cambio de la identidad de las bebidas Eager comienza con su marca denominativa. Su versión anterior presentaba una tipografía en minúscula y con ciertos adornos, en el diseño nuevo vemos una tipografía sans serif en mayúscula y más condensada.

La marca procuró eliminar muchas afirmaciones engañosas, que se encuentran en un mercado sobresaturado. Creando así una identidad diferenciadora que destaca por su simpleza y honestidad.

Las fotografías también siguen la misma filosofía de la marca, ya no se muestran frutas y salpicaduras audaces que destacan en los diseños de los competidores. Edge se decantó por una identidad minimalista y simple. Incluso sus cajas de cartón siguen el mismo estilo de diseño. Se desligaron de su categoría. Ya no se muestra ningún tipo de aseveración engañosa sobre la salud, no hay fotos de los ingredientes, su voz es honesta.

Su sitio web se enfoca en una sola cosa: Facilitar la compra de jugo.

