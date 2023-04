Dulces de frutas de General Mills por Pearlfisher. Fruit Roll-Ups, Fruit By The Foot y Gushers.

Los dulces de frutas de General Mills son muy populares entre los adolescentes. La marca lanzó sus primeros dulces en 1975 en la división de postres de General Mills cuando intentaban crear un lustre de frutas para sus pasteles.

Una vez finalizado el período de prueba y registro de marca pudo entrar al mercado de manera oficial en 1979. Los dulces de frutas de General Mills lanzaron su primer producto: Fruit Roll-Ups. En la década de los 80s se vendía como un refrigerio nutritivo y satisfactorio. Aunque los dulces de frutas de General Mills fueron lanzados en los 70s, no hubo momento más popular que la década de los 90s cuando vieron el frenesí por sus golosinas. La cartera de dulces de frutas de General Mills incluye Annie’s, Fruit Roll-Ups, Fruit by the Foot, Mott’s, Kid Equity Shapes y Gushers.

Nueva identidad para 3 marcas íconicas de dulces de frutas de General Mills por Pearlfisher

En Estados Unidos los dulces de frutas de General Mills llevan en el mercado más de 4 décadas. Esto los convierte en una de las opciones preferidas para los adolescentes. Las marcas necesitaban un rediseño para dar más carácter individual a cada uno de sus productos: Fruit Roll-Ups, Fruit By The Foot y Gushers. El rediseño logra fortalecer la personalidad alocada y única de cada marca de forma individual. Este cambio genera mucho más interés para su mercado meta de adolescentes. General Mills le encargó el proyecto a la agencia internacional Pearlfisher con oficinas en Londres y Nueva York. Creando un rebranding para cada una de sus marcas icónicas, logrando un diseño más vanguardista y enfocado a los adolescentes.

General Mills: sus marcas de dulces más populares

En el caso de estudio se centran en la importancia de una marca enfocada en adolescentes. Escriben en su página: «En un mundo donde los adolescentes todavía están descubriendo su independencia, manejando nuevas responsabilidades y encontrándose a sí mismos, es imperativo que los diseños revitalizados no solo hablen de la experiencia adolescente general, sino que cada marca pueda resonar de manera única con el grupo de edad específico al que pertenecen. destinado a: desde la preadolescencia hasta la adultez temprana».

Solución para las marcas

Un rediseño que mejora su lenguaje a través del logotipo y empaque, además de agregar muchos activos que logre proyectar una identidad audaz y vibrante para una nueva generación. La campaña se centra en la creatividad e imaginación de los adolescentes. Recordando al mundo como un lugar maravilloso para explorar y moldear. Un sitio para soltarse y disfrutar. con un poco de diversión.

Sistema de diseño de la marca

Pearlfisher creó un sistema de diseño flexible y distintivo. Funciona en diferentes formatos, escalas y aplicaciones en donde aparezcan las tres marcas. Se encargaron de tener más presencia en los sitios favoritos a los que asisten los adolescentes. Un diseño Sorprendente y divertido. Pearlfisher y General Mills: «aportan nueva vida y energía a estos amados íconos con mundos de marca que invitan a los adolescentes a comer bocadillos a su manera».

En 1991, Fruit by the Foot se unió a Fruit Roll-Ups y otros bocadillos de frutas populares como Shark Bites.

«Como un equipo que creció con estas marcas icónicas y puede recordar vívidamente nuestras propias experiencias comiendo estos refrigerios, se sintió particularmente especial e increíblemente nostálgico poder volver a imaginar estas marcas para los adolescentes de hoy», comenta Hamish Campbell, vicepresidente ejecutivo y director creativo. en Pearlfisher, en un comunicado de prensa. “Nuestro enfoque centrado en el consumidor para la construcción de marca fue especialmente imperativo no solo para rendir homenaje a los preciados valores de las marcas, sino también para celebrar las vidas de estos grupos de edad distintivos y sus intereses en constante evolución”.

Nuevo logotipo y empaque.

Animación del logotipo.

Nuevo packaging de Foot.

Fruit Gushers

En 1992 lanzan al mercado los Gushers, que causaron una gran sensación. Son dulces descritos como bombas de sabor del tamaño de un bocado tenían la sorpresa de un jugoso centro líquido que las convirtió en un éxito instantáneo. Unos Dulces de frutas de General Mills tan populares que formaron parte de la cultura pop del momento, logrando asociaciones con: Jurassic Park, Nickelodeon, la serie Goosebumps y más.

Antes y después logo y empaque de Gushers.

Animación del logotipo.

Fruit Roll-Ups

En la década de los 80’s se lanzaron al mercado los primeros dulces de frutas de General Mills bajo la marca: Fruit Roll-Ups.

“Crear una experiencia de marca expresiva e inmersiva para cada una de estas marcas fue realmente importante para nosotros”, comentó Ta’mora Fuhrmann, gerente de diseño de marca de General Mills. “Las marcas de hoy necesitan la capacidad de conectarse de manera significativa con los consumidores a través de una variedad de puntos de contacto. Específicamente para los adolescentes, es imperativo que encajemos perfectamente en sus vidas y ofrezcamos beneficios que se extiendan más allá del producto”.

Antes y después logo y empaque.

Animación del logotipo.

Análisis de la identidad de dulces de frutas de General Mills

Fruit By The Foot, Gushers y Fruit Roll-Ups logran en este rediseño ser marcas más modernas y relevantes en un mercado adolescente. Los logotipos en general siguen las tendencias actuales: diseño plano y sencillo para poder funcionar mejor en formatos digitales o escalas pequeñas. También intentan hablar el mismo lenguaje que una generación nueva de niños.

La identidad presenta un sistema visual que moderniza tanto el logotipo como los diferentes empaques, además crea activos que se utilizan en los puntos de venta y otras aplicaciones. Aunque el cambio modernice la marca se conservan los elementos visuales que han hecho reconocibles estas marcas durante su historia.

Las paletas de colores de los diferentes productos también conservan sus colores originales pero buscan una tonalidad más llamativa. Por ejemplo Gusher continúa utilizando el amarillo, pero ahora crea más contraste con el negro y elimina brillos y bordes innecesarios. Los Fruit Roll-Ups siguen utilizando el color blanco en sus cajas. Con menos ilustraciones de fondo para crear más espacios en negativo.

En general es una marca que se siente más moderna y dinámica, incluso hay animaciones para cada una de las submarcas. El rebranding de Pearlfisher se enfoca en un público de niños y adolescentes hablando su propio lenguaje para poder conectar más con su mercado. Un diseño más limpio y actual.

