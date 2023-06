Disney presenta el nuevo logotipo de la película Capitán América 4

La película de Capitán América 4 cambia su logotipo y nombre. Recientemente Marvel Studios anunció el nuevo nombre Captain America: Brave New World, la cuarta película del famoso personaje de marvel.

En la actualidad Disney y Marvel han tenido algunos problemas para producir sus últimas películas. Entre ellos: algunos títulos se han retrasado, también hace poco hubo una huelga de escritores de Writers Guild of America (WGA). Todos estos problemas de producción han hecho que Capitán América 4 tenga que cambiar algunos elementos entre ellos su logotipo. Desde mayo saltó el rumor de un cambio en el título de la película. Disney y Marvel han materializado este cambio al presentar un nuevo logotipo.

Disney y Marvel presentan un nuevo logo de Capitán América 4

Disney compartió un nuevo logotipo para Capitán América: Un mundo feliz de Marvel Studios. Se cambia el nombre de la película que anteriormente se llamaba: Capitán América: Nuevo orden mundial.

A nivel visual el diseño ha cambiado su texto, ahora es de color plateado en lugar de azul y el subtítulo «Brave New World» se presenta en color rojo y con un gran interletraje y una tipografía sans serif sin espacios en negativo y sin elementos visuales como las barras que simulan las alas de Falcon a los lados.

Detalles del nuevo logotipo de Captain America: Brave New World.

Capitán América 4

En la siguiente imagen se pueden ver todos los logotipos que han sido utilizados en las películas más recientes del Capitán América. Desde su primer título: The First Avenger en 2011, The Winter Soldier en 2014 y Civil War en 2016 .

Logotipos de las cuatro películas del Capitán América.

Nuevos cambios para Capitán América 4

Capitán América 4 ha realizado varios cambios para intentar satisfacer a sus fanáticos. También se saben algunos detalles como la inclusión del personaje Sabra el primer superhéroe israelí dentro del MCU.

Esta película pretende cerrar la Fase 5 de Marvel. Infografía actualizada por: Andrewvm.

La película de Brave New World cerrará la fase 5 junto a la otra película que deriva de Winter Soldier, Thunderbolts, protagonizada por un equipo dirigido por Val (Louis-Dreyfous). Otros detalles son el traje del Capitán América Falcon interpretado por el actor Anthony Mackie y el Hulk Rojo General Ross que marcará el debut de Harrison Ford en Marvel. La película de Capitán América: Un mundo feliz se estrenará el 26 de julio de 2024.

El equipo detrás de Captain America: Brave New World

Malcolm Spellman, y Dalan Musson son los guionistas de la nueva película. Son los mismos que escribieron la mini serie de: Falcon and the Winter Soldier. El director de fotografía es: Kramer Morgenthau y Gersha Phillips el diseñador de vestuario. Ramsey Avery será el diseñador de producción, antes trabajó en películas de Marvel, Guardians of the Galaxy: Vol. 2 y Spider-Man: Homecoming.