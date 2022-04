Conoce la mascota de Mundial de Fútbol Qatar 2022

Iniciamos el mes de Abril con la presentación de la nueva mascota de Qatar 2022 y los grupos de países que participarán en la futura Copa Mundial de Fútbol. Se llama La’eeb™ un simpático turbante y su nombre se deriva de una palabra árabe que significa jugador súper habilidoso.

La presentación de este personaje fue promovida en un entretenido video, donde tenemos la participación del compositor marroquí RedOne (creador de la canción oficial del evento) y mientras nos habla de la fiesta futbolística, vemos a un costado el logotipo de Qatar 2022, que se transforma de repente en la nueva mascota turbante.

«Mientras vuelo por el aire, me lanzo para un glorioso cabezazo en picado, doy patadas en bicicleta como lo hacen las leyendas y dribleo en la carrera perfecta de los sueños, como nunca antes habías visto. También me encanta apoyar, y no solo desde las gradas. ¡Me encanta apoyar a todos ustedes que trabajan duro para lograr sus sueños!»

La’eeb™ en el sitio oficial de Qatar 2022

De una manera muy divertida y dentro del concepto de moda de los «multiversos», La’eeb se aventura junto con RedOne al Mascot-Verse, un universo mágico donde habitan todas las mascotas que han nacido en los diferentes mundiales a través de la historia. ¡A ver si logran identificar a todas!

Una genial idea que nos llena de nostalgia y nos introduce a una fantasía de que cada una de ellas han ayudado a la humanidad de manera oculta pero siempre han estado ahí para nosotros. Y con ello nos introducen a una de las mascotas más simpáticas y elocuentes que en las redes sociales se ha convertido en todo un meme.

En las redes del organizador fue compartido hoy mismo con la introducción del Mascot-Verse para recordar a todas esas bellas mascotas que nos acompañaron en los campeonatos.

¡La mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA #Qatar2022™️ está aquí! ¡Bienvenido, La’eeb! 😍#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jhv3UHtwVO — Road to 2022 Español (@roadto2022es) April 1, 2022

Esperamos seguir viendo más intervenciones de La’eeb en los próximos meses, por el momento les dejamos estos posters y pueden darles un vistazo a los gifs de GIPHY que pueden usar en redes sociales.

Referencias:

Sitio web Qatar 2022