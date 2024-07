Coca-Cola muestra sus latas para los Juegos Olímpicos París 2024

Los juegos olímpicos 2024 inician el 26 de Julio en París Francia. Es una oportunidad perfecta para que muchas empresas empiecen a lanzar sus campañas y productos. Es por eso que en esta nota presentamos los diseños exclusivos de Coca-Cola que se podrán adquirir en Francia para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Coca-Cola presenta sus latas especiales para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024

Una edición especial de Coca-Cola

Coca-Cola es una de esas empresas que ama celebrar eventos masivos, y que mejor oportunidad que lanzar una edición especial exclusiva de Francia para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Una colección global que se acompaña con el mensaje de unión y el compañerismo.

Una campaña creativa de unión y conexión de Coca-Cola

Se inspiran en su campaña olímpica global con el eslogan: «It’s Magic When the World Gets Together». La magia de crear conexiones humanas representadas por un abrazo que incluso se puede formar con dos latas. El famoso logotipo de Coca-Cola se coloca en la parte superior de los dos brazos, esto refuerza la marca y se da un mensaje del poder colectivo y humano.

Estos son los nuevos diseños de las latas de Coca-Cola para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024 en París.

Coca-Cola detalles del apartado artístico y colaboración

El nuevo diseño de Coca-Cola cobra más sentido con dos latas al lado que se abrazan. Transmitiendo el mágico mensaje de unión y conexión humana. Un diseño que fue realizado por 3 artistas franceses: Laura Normand, Aurélia Durand y Bruno Mangyoku. Las latas nos recuerdan la importancia de compartir y conectarse, transmitiendo el mensaje competitivo de los Juegos Olímpicos donde debe reinar la solidaridad y el compañerismo ante todo.

Coca-Cola latas coleccionables de los Juegos Olímpicos 2024 exclusivas de Francia

Las nuevas latas de edición especial de Coca-Cola serán exclusivas de Francia, será una oportunidad única de celebrar el evento mundial de Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024 en París.

Las latas se vinculan a la Campaña Global de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Coca-Cola

Coca-Cola ya lanzó al mercado su campaña global para estos Juegos Olímpicos. Sin embargo la versión francesa de «magia real» es más amplia y siempre representa la conexión humana y la inclusión en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Una campaña desarrollada por: WPP Open y liderada por Ogilvy, con el apoyo de EssenceMediaCom, VML y Hogarth. Incluye un spot publicitario con el motivo del abrazo como tema central para París 2024, la deportividad que trasciende las fronteras y une a personas sin importar su nacionalidad.

Campaña social: Es magia.

Pensamientos finales sobre la campaña de Coca-Cola y su diseño de latas exclusivas de Francia

Sin lugar a dudas Coca-Cola es un protagonista de los eventos masivos. Han aprovechado esta ocasión para lanzar una lata super exclusiva, que solo se podrá comprar en Francia. Es un homenaje al trabajo colectivo y el compañerismo que debe reinar por encima de todos los valores. Una campaña que premia las conexiones, es inclusiva y resalta el espíritu olímpico. El diseño es aún más claro cuando se aprecia un abrazo al tener dos latas una al lado de la otra. También se premia el trabajo local al utilizar artistas franceses.

Es conclusión es una campaña con un mensaje poderoso, que tendrá impacto global y que logra conectar con el público que estará expectante de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024.

Referencias: