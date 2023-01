Chicken of the Sea cambia de nombre por primera vez en 20 años

Establecida en 1914 Chicken of the Sea es la marca orientada al consumidor de Thai Union North America. Esta es la división norteamericana de Thai Union Group Public Company Limited. La entidad global, Thai Union, es la empresa global de productos alimenticios número 1 en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de 2019. Como el líder de productos del mar más confiable del mundo, Thai Union ha aprovechado su experiencia para llevar productos del mar deliciosos, seguros y de alta calidad a los consumidores de todo el mundo durante más de 40 años.

La cartera de marcas de Thai Union incluye la icónica marca Chicken of the Sea, que ha sido una de las favoritas de los estadounidenses durante más de 100 años. El nombre «Pollo del Mar», primero ideado como una forma de describir el sabor, tuvo tanto éxito que pronto también se convirtió en el nombre de la empresa.

Nueva identidad de Chicken of the Sea por Little Big Brands

La marca de productos éticos, contrató a la agencia neoyorkina Little Big Brands. Su objetivo era modernizar y lograr más relevancia con su identidad. El proyecto creativo incluye una revisión de la marca, diseño, empaque y una campaña de lanzamiento.

La primera revisión en más de dos décadas

El cambio de marca de Chicken of the Sea, ha realizado una revisión completa por primera vez en más de dos décadas. Uno de los elementos que ha sido rediseñado es el dibujo de la sirena Catalina. Ahora posee una ilustración mucho más moderna. Little Big Brands la sirena ahora no se encuentra en el centro y ahora se puede escalar con más eficiencia en diferentes tamaños. El personaje también funciona mejor como un personaje independiente, Catalina es una líder y agente de cambio para siempre, ahora pueda crear una mayor visibilidad de la marca.

Detalles del logotipo de Chicken of the Sea.

Citas sobre el proyecto

John Nunziato, director creativo de Little Big Brands, comenta: “Estábamos comprometidos con la evolución respetuosa de Chicken of the Sea; conservando el significado histórico mientras les ayuda a ganar relevancia moderna. Una de las piezas clave de esto fue ayudar a Catalina a encarnar una personalidad femenina más fuerte y empoderada”.

La nueva identidad de Chicken of the Sea invita a los consumidores a comer sano y vivir felices, su eslogan es: ‘Felicidad atrapada en la naturaleza’.

Detalles de los nuevos empaques con el logo actual.

En los diferentes puntos de venta se mejoró la presencia de la marca. En lugar de mostrar un degradado ‘anticuado’, la agencia optó por una concha de almeja blanca relevante para el mar. La comunicación de la marca ahora se centra en afirmaciones clave como «capturado en la naturaleza» para mostrar la frescura y la relevancia.

“Este es un momento emocionante para nuestra icónica marca Chicken of the Sea. Nos comprometimos a desarrollar la marca de una manera que fuera relevante y genuina, y tuvimos la suerte de encontrar socios dedicados e inspirados en Little Big Brands. Nuestra colaboración ha sido un esfuerzo de equipo como ningún otro”, comentó Andy Mecs, vicepresidente ejecutivo comercial de Chicken of the Sea International.

Análisis de la identidad de Chicken of the Sea

Es el primer cambio que tiene la marca Chicken of the Sea en 20 años. El logotipo mejora la ilustración y la tipografía ahora no posee tantos bordes y sombras. Una identidad que mejora el diseño de Catalina la sirena. La paleta de colores utiliza colores más vivos de verde, celeste, naranja y tonalidades de azul.

La tipografía de los mensajes es una sans serif en mayúscula para darle más presencia a las frases como: «El mar en su mesa», «Los buenos modos empiezan con buena comida», y «Del mar con amor».

Referencias