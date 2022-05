Cereal de Off-Limits Wilc-O’s y colaboración con Foxtrot x Wilco

En los últimos 20 años la banda de rock alternativo Wilco es recordada por su famoso álbum Yankee Hotel Foxtrot. Para celebrar este hito de la banda, idearon una colaboración con las tiendas Foxtrot de Chicago y el artista Louie Capozzoli. Para lanzar al mercado la colección Foxtrot x Wilco que incluye cereal de canela Wilc-O’s de Off Limits. Además de una serie de gomitas o gominolas I Am Trying to Eat Your Heart y una cerveza titulada Jesús Don’t Cry en colaboración con Great Central Brewing.

Toda esta serie de productos serán de edición limitada, y cada uno de ellos lleva el nombre de algunas de las canciones de este álbum. La banda de Chicago Wilco y las tiendas Foxtrot, se atreven a una interesante colaboración en donde vemos todos estos alimentos con versiones personalizadas. Cargadas de mucha creatividad, colores llamativos y deliciosos sabores, que seguro sus fan amarán.

Off-Limits Wilc-O’s cereal para el desayuno

Dentro de sus productos más llamativos está el cereal con sabor a canela vegano y sin gluten, hecho a base de avena orgánica, arroz, flor de coco y edulcorantes naturales.

Adicionalmente también se creó una nueva línea de merchandising que incluye todo tipo de ropa desde una chaqueta de gerente, camisetas y un sombrero inspirados en la banda. Las colecciones de edición limitada se podrán adquirir en Old Town Store de Foxtrot en Chicago y en las tiendas Foxtrot en Dallas, DC y Virginia, junto con Foxtrot Anywhere para otros clientes de EE. UU.

Caja frontal y posterior.

Según el director ejecutivo de Foxtrot, Mike LaVitola, «Wilco inspiró todo el proyecto», LaVitola siempre fue un fanático de la banda desde que estaba en la universidad.

«Además de ser artistas legendarios, Wilco ha creado una comunidad increíble y realmente abraza a Chicago», comenta LaVitola. «Compartimos ese amor por la comunidad en Foxtrot, así que, a medida que se acercaba el vigésimo aniversario de Yankee Hotel Foxtrot, sabíamos que queríamos celebrar el hito con la banda y hacer algo divertido e inesperado para nuestros clientes y sus fanáticos».

Cereales y cervezas de Wilco.

Productos de Wilco y las gomitas «I am trying to eat your Heart»

